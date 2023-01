Giornali Complici nel Celare Morti in Eccesso e Effetti Avversi. Arrendersi All’Evidenza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qui sotto potete leggere che cosa il nostro Arrendersi All’Evidenza scrive a proposito di un fenomeno che ha aspetti drammatici. Vi inviterei a leggere questo articolo de La Verità, praticamente l’unico giornale che faccia ancora il suo mestiere, e soprattutto questo articolo de La Nuova Bussola Quotidiana, anch’essa ben impegnata nella difesa dell’onore di una professione che ormai sembra aver perso dignità. Che dire degli altri giornali? Evidentemente la Banda del Siero, big pharma, finanza, politici, ordini dei medici e pseudo esperti televisivi è ancora molto potente e l’unico strumento che potrebbe contrastarla, cioè l’opinione pubblica, è in mano a persone colluse e complici. Buona lettura.

Domanda semplice: c’è o no una mortalità in eccesso? Si, c’è. Un 10-15% in più!

Anche nel Comune dove abito i funerali sono in eccesso, anche a detta dei sacerdoti.

Chi afferma il contrario è un mentitore.

Mortalità non imputabile al Covid-19, che le stesse autorità ora paragonano a un’influenza.

E’ una mortalità generale, ovvero per qualunque causa. Perché così tante malattie fatali?

L’eccesso riguarda, su numeri piccoli, anche i più giovani; ma soprattutto gli over 50.

Vale a dire quelli che, più o meno forzosamente, sono stati quasi tutti vaccinati.

Al netto di chi cerca di imbrogliare non sono i non vaccinati a morire in eccesso.

Poi se si considera non vaccinato chi non si è fatto una dose da meno di quattro mesi, pur avendone ricevute due o più prima, beh capite che allora sono quasi tutti non-vaccinati.

Tra l’altro, se così fosse, non sarebbe difficile dimostrarlo e vantarlo dati alla mano.

Mentre, dati alla mano, ad es. nel Regno Unito i numeri dicono esplicitamente il contrario.

Si badi bene: stiamo parlando centinaia di migliaia di vite umane nell’anno 2022, con numeri da brividi, specialmente nelle nazioni più vaccinate per proteggersi dal Covid-19.

Molte più di quante sarebbero (condizionale d’obbligo) defunte a causa di una pandemia che ha gonfiato i positivi con i tamponi e il numero di morti attribuendo decessi di qualunque patologia al Covid-19 qualora risultati una positività al tampone nei 28 giorni precedenti la morte.

Se in Italia dall’inizio della pandemia (dunque in quasi tre anni) il Covid avrebbe (condizionale: gonfiatissimo, almeno del doppio) provocato 185000 morti (circa 60000 l’anno) e l’eccesso di mortalità arriva a 100000 morti l’anno, non è che il “rimedio” stia facendo molti più danni della malattia?

E tutti quelli che non muoiono, ma si stanno ammalando di patologie destinate a cronicizzarsi, a partire da un’età ancora abbastanza giovanile?

Che vita dovranno fare per essersi “protetti” da quella che ormai è un’influenza?

E il cercare di non gravare sui pronto soccorso e le terapie intensive come giustificherebbe quella specie di accampamento che sono diventati i pronto-soccorso italiani e non solo, con file infinite e anche non pochi errori, viste le condizioni assurde in cui si lavora?

