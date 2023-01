Notre Dame, la Guglia. Brigitte Macron Voleva una Specie di Pene Eretto con Sfere d’Oro.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo apparso su Medias-Presse-Info, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

Il giornalista di RTL William Galibert ha presentato in anteprima un estratto del libro – in uscita domani – di Roselyne Bachelot, Ministro della Cultura sotto il Presidente Emmanuel Macron, dal 2020 al 2022.

Roselyne Bachelot parla di una riunione della Commissione nazionale per l’architettura e il patrimonio sulla ricostruzione della guglia di Notre-Dame de Paris, distrutta nell’incendio della cattedrale il 15 aprile 2019.

Nel suo libro 682 jours, le bal des hypocrites (682 giorni, il ballo degli ipocriti), Roselyne Bachelot ricorda che era stato deciso di ricostruire la guglia in modo identico, in conformità con la Convenzione di Venezia, che stabilisce che gli edifici storici devono essere restaurati in modo da preservare la loro integrità architettonica. Tuttavia, l’Eliseo voleva che la ricostruzione comprendesse un “gesto architettonico” innovativo.

Roselyne Bachelot spiega che, durante un pranzo con Brigitte Macron, quest’ultima ha presentato un progetto di ricostruzione con una sorta di “sesso eretto, circondato alla base da sfere d’oro”.

Cosa si può dire di fronte a una volgarità così grossolana? È una misura del livello di perversione dei responsabili dello Stato. Ma come non vedervi anche il segno del loro desiderio di umiliare i cattolici?

Ecco la traduzione del brano del libro:

Non dimentico la prima riunione della Commissione nazione dell’architettura e del patrimonio, in cui affermo che la flèche di Notre Dame deve essere ricostruita identica per rispettare la Convenzione di Venezia. Quando rientro a Rue de Valois il Gabinetto è sotto stress: l’Eliseo sogna di un “gesto architettonico” e mi accusa di fare di testa mia. Bene, non sarà l’ultima volta Non rimpiango questa insubordinazione, quando, a pranzo qualche giorno più tardi con Brigitte Macron, mi mostrerà un progetto culminante con una specie di sesso eretto, circondato alla base da palle d’oro...

