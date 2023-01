Benedetto, le Dimissioni. Valide o Nulle? Sánchez Sáez Risponde a Siscoe.

Detto canone dice che il papa, per rinunciare validamente al pontificato, deve liberamente rinunciare «al suo ufficio» (muneri suo) e che tale rinuncia «venga debitamente manifestata» (rite manifestetur), cioè pubblicamente, e a norma delle forme che questo canone richiede (cioè la rinuncia al munus). A proposito, le cause che il papa deve addurre per una valida rinuncia devono essere gravi (per analogia con il canone 401.2 CIC), cosa che non si accorda con le ragioni di esaurimento addotte da Benedetto, il che ci sta indirizzando verso altri motivi di cui non puoi parlare.

Questi nuovi requisiti canonici per la rinuncia pontificia sono stati aggiunti dalla riforma del CIC del 1983, cosa che non si è verificata nel CIC del 1917 (canone 221), dove era sufficiente una semplice rinuncia (senza indicare cosa), che mostra la volontà di differenziazione del precedente regime giuridico, al fine di chiarire questa vicenda, che tanti problemi ha dato al Diritto canonico dopo l’abdicazione di Celestino V.

In questo modo si può dire che ogni pontefice può esercitare il suo munus come vuole: chi ha viaggiato di più, chi meno, chi ha insegnato di più, chi meno, chi ha proclamato dogmi, chi no, ecc.

Così Benedetto XVI, dopo le sue apparenti dimissioni, si è dedicato maggiormente alla sofferenza e alla preghiera da papa, nel recinto di Pietro, ma ha anche partecipato attivamente alla vita pubblica della Chiesa, rilasciando interviste, scrivendo propri libri e prologhi ai libri di amici, tenendo discorsi, come quello indimenticabile all’Università Urbaniana (dove rimprovera Bergoglio, ricordando che il dialogo non può mai sostituire la missione); o quando scrisse quella magnifica Lettera alla Chiesa germana, nella Settimana Santa 2019, ricordando che i problemi di pedofilia nascondono in realtà problemi di mancata fedeltà al magistero della Chiesa, e la gravità dell’ intrinsice malum, per distruggere la possibilità che due persone che vivono in adulterio more uxorio possano recivere la comunione, citando Veritatis Splendor contro Amoris Laetitia; o tirando fuori un libro a favore del celibato con il card. Sarah quando Bergoglio ha voluto aprire la mano all’ordinazione dei viri probati dopo il Sinodo dell’Amazzonia, ecc. Al punto che alcuni subalterni di Bergoglio hanno fatto brutto Benedetto per essersi troppo intromesso nella vita della Chiesa, e che anche Bergoglio, in una celebre omelia, ha criticato «i pastori che si congedano a metà» (maggio 2017).

Pertanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, munus e ministerium sono cose diverse, e questa distinzione è stata affermata in tutto il CIC del 1983, e al suo interno, nientemeno che nel can. 332.2, per volontà di Papa