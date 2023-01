Pro Vita & Famiglia. Petizione contro la Rai. Basta Propaganda Gender in TV.

non sopporto di essere costretto a pagare il canone Rai anche se non la guardo praticamente mai, visto che trovo i suoi programmi sempre più scadenti, noiosi e immorali (vedi Sanremo, ormai il festival della blasfemia anticristiana…). Se penso poi che il nostro canone (obbligatorio!) viene usato per promuovere l’ideologia gender sulla Tv pubblica, allora non ci vedo proprio più. Nel 2022 la Rai ha compiuto questo abuso più spesso di quanto immagini: – Marzo 2022: programma “D-SIDE, Il lato diverso delle cose” (RaiPlay), puntata sull’identità di genere con Francesca Vecchioni, esponente di spicco della comunità LGBTQ, e Leonardo Santuari, giovane “influencer transgender” che ha raccontato sui social la sua transizione sessuale da ragazza a ragazzo; – Aprile 2022: programma “Via delle Storie” (Rai1), puntata sull’identità di genere con la storia della transizione di un adolescente e la partecipazione di Maddalena Mosconi, una psicologa che sostiene la necessità di accompagnare anche i minori che ne facciano richiesta alla transizione; – Agosto 2022: programma “SEX” (Rai3), puntata sull’identità di genere con esperienze di giovani ragazzi e ragazze transgender commentata da Vladimir Luxuria; – Ottobre 2022: fiction “Mina Settembre” (Rai1), episodio con la presenza di uno studente maschio che “si sente” femmina; – Dicembre 2022: programma “Fame d’Amore” (Rai3), ben due puntate con la presenza di storie di giovani con disforia di genere e che hanno intrapreso o desiderano intraprendere terapie ormonali a base di testosterone od operazioni chirurgiche per sembrare uomini (modifica del tono di voce, aumento della massa muscolare, crescita di peluria maschile, rimozione del seno, etc). Questi sono solo i casi più eclatanti, senza contare i continui riferimenti gender in altre serie, talk show o programmi. Dobbiamo impedire che questo bombardamento ideologico prosegua anche nel 2023. Firma la petizione per chiedere al Governo di impedire alla Rai di continuare a usare il nostro canone per promuovere visioni ideologiche e politiche sull’identità di genere e le terapie ormonali per minori e adolescenti!