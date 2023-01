Golpe de Estado en el Vaticano, he aquí las pruebas ocultadas. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención estas interesantes y bien documentadas reflexiones sobre la guerra que el mundo progresista, en particular Estados Unidos, ha emprendido contra el pontificado de Benedicto XVI. Feliz lectura.

§§§

Golpe de Estado en el Vaticano, he aquí las pruebas ocultadas

Luego del artículo publicado en este sitio web por el querido amigo Piero Laporta, me gustaría añadir algunos hechos referidos a la dimisión del papa Benedicto XVI.

El 20 de enero de 2017 un grupo de líderes católicos envió una carta al presidente Trump, pidiéndole que iniciara una investigación oficial sobre las actividades de George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, John Podesta (y otros) involucrados en la orquestación de la Primavera Católica que llevó a la renuncia del papa Benedicto XVI.

Entre otras cosas, escriben “tenemos razones para creer que un cambio de régimen en el Vaticano fue maquinado por la administración Obama […] Durante el tercer año de su primer mandato, la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios gubernamentales con los que se asoció propusieron una revolución católica en la que se llevaría a cabo la desaparición definitiva de lo que queda de la Iglesia católica en América”.

La carta incluye enlaces a documentos y noticias que subrayan sus afirmaciones. En primer lugar, la carta llama la atención sobre los infames correos electrónicos Soros-Clinton-Podesta filtrados por WikiLeaks (inmediatamente después borrados de las páginas web) en los que Podesta y otros progresistas debatían sobre un cambio de régimen para eliminar lo que describían como la “dictadura de la Edad Media” en la Iglesia Católica.

La carta continúa: “Podesta, asesor/confidente de la señora Clinton desde hace mucho tiempo y activista de primera línea elegido a dedo por el financista izquierdista George Soros, reveló en un correo electrónico de 2011 que él y otros activistas estaban trabajando para provocar una revolución de la ‘Primavera Católica’ dentro de la Iglesia”. Una referencia obvia a los desastrosos golpes de la “Primavera Árabe” organizados ese mismo año por el equipo Obama-Clinton-Soros, que desestabilizaron Oriente Medio y llevaron al poder a regímenes islámicos radicales y a grupos terroristas en la región. El correo electrónico de Podesta es una respuesta a otro radical financiado por Soros: Sandy Newman, fundador del grupo progresista Voces para el Progreso. Newman había escrito a Podesta pidiéndole consejos sobre la mejor manera de “plantar las semillas de la revolución” en la Iglesia Católica.

En la carta al entonces presidente Trump, el grupo de líderes católicos escribió: “Aproximadamente un año después de esta discusión por correo electrónico, que nunca se pretendió hacer pública, descubrimos que el papa Benedicto XVI ha abdicado en circunstancias muy inusuales y ha sido sustituido por un Papa cuya aparente misión es proporcionar un componente espiritual a la agenda ideológica radical de la izquierda internacional. […] Estamos perplejos ante el comportamiento de este Papa, cuya misión parece ser promover las agendas seculares de la izquierda en lugar de guiar a la Iglesia católica en su sagrada misión”.

El grupo de líderes católicos insta a Donald Trump a llevar adelante “la investigación que debe interesar no sólo a los católicos. La capacidad de George Soros para cooptar a figuras políticas prominentes con el fin de favorecer sus planes radicales para los Estados nacionales es bien conocida; pero su capacidad para forzar un cambio de régimen en la Iglesia católica, una institución que antes se consideraba impenetrable desde el exterior, plantea serios interrogantes sobre su potencial para el caos mundial. Las investigaciones -y los castigos- deberían comenzar inmediatamente”.

No sabemos si Trump ha recibido “consejos que no se pueden rechazar” de los siniestros personajes mencionados. Sin embargo, estamos seguros de que la banda de Soros, Obama, Podesta, Clinton y compañía continúan con sus fechorías. De hecho, a pesar de que el presidente estadounidense ha contribuido al desarrollo económico de Estados Unidos y ha evitado nuevas guerras, fue liquidado mediante una votación que apesta a fraude.

Soros, Obama, Clinton y compañía han utilizado así la maquinaria diplomática, la fuerza política y el poder financiero de Estados Unidos para coaccionar, corromper y chantajear con un “cambio de régimen” en la Iglesia Católica Romana, con el fin de sustituir a Benedicto XVI por Bergoglio.

El Center for American Progress, un think tank fundado por John Podesta, forma parte de una red de influencia que aboga por las restricciones a la libertad religiosa y promueve con dólares la disidencia dentro del cristianismo en materia de moral sexual, en particular en cuestiones LGBT.

Podesta cofundó el Center for American Progress en 2003, después de haber sido jefe de gabinete de la Casa Blanca en el último mandato del presidente Bill Clinton (amigo íntimo del pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York). En 2013 Podesta se convirtió en asesor especial del presidente Barack Obama y a principios de 2015 se unió a la campaña de Hillary Clinton.

Dos subvenciones de seis cifras concedidas al think tank Arcus Foundation situaron a Podesta dentro de una campaña multimillonaria que tiene como objetivo proteger la libertad religiosa en conflicto con las cuestiones políticas LGBT y la provisión de aborto y anticonceptivos.

En 2013 la Arcus Foundation donó 400.000 dólares a la Faith and Progressive Policy Initiative del Center for American Progress, de Podesta, para “articular y difundir un marco socialmente progresista de libertad religiosa” (léase aborto, útero en alquiler, homosexualismo y pedofilia).

Entre otras cosas, John Podesta afirma: “Trabajamos para hacer oír las voces de los líderes y defensores de la fe para promover una visión inclusiva (el mismo adjetivo utilizado por Bergoglio y Mattarella) de la libertad religiosa, que defienda los derechos humanos y civiles y no utilice la libertad religiosa para discriminar u obligar a otros a respetar creencias que no son las suyas”.

Pero no sólo los católicos señalan públicamente con el dedo a personajes que planificaron el golpe de Estado en el Vaticano. A partir de un artículo de Damian Thompson, un férreo antitrumpiano, publicado en el semanario The Spectator el 19 de octubre de 2016, tenemos una posterior confirmación:

“Ahora lo sabemos, gracias a WikiLeaks. Dos series de documentos -una filtrada este mes y otra en agosto- muestran que demócratas de alto nivel y sus aliados se han infiltrado con éxito en la Iglesia católica para impulsar su agenda social. Los dos actores principales son John Podesta, presidente de la campaña electoral de Hillary Clinton, que es un católico extremadamente liberal, y George Soros, el multimillonario filántropo de izquierda, que es ‘ateo’”.

“El 11 de febrero de 2012, Sandy Newman, un activista progresista no católico, escribió a Podesta sugiriéndole que ‘plantara las semillas de una revolución’, abriendo una brecha entre los obispos católicos estadounidenses, que se opusieron a Obama en materia de anticoncepción, y los católicos de a pie que usan métodos anticonceptivos. Su correo electrónico se titulaba: ‘¿Apertura para una primavera católica?’”. Podesta respondió: “Creamos Católicos en Alianza por el Bien Común para organizar un momento como éste… así como Católicos Unidos…’”.

El artículo de Thompson continúa: “Trabajando a través de grupos religiosos de izquierda, el Fondo (de Podesta) planificó una compra (soborno) de obispos individuales para que expresaran más públicamente su apoyo a mensajes de justicia económica y racial, con el fin de empezar a crear una masa crítica de obispos alineados con el Papa (Bergoglio)”.

Como sabemos Wikileaks publicó un informe del US Opportunities Fund, de Soros, sobre los 650.000 dólares ofrecidos al papa Francisco durante su visita a Estados Unidos en 2015, sobre el que escribí en su momento un artículo: https://www.marcotosatti.com/ 2019/06/07/nobile-su-soros-e- il-vaticano-quel-regalo-di- 650mila-dollari-che-grondano- sangue/.

Thomson concluye el artículo confirmando lo que los católicos pensantes han comprendido desde el primer año de la elección de Bergoglio: “Los partidarios de Clinton no sólo estimulan a los activistas religiosos, sino que también trabajan a través de organizaciones de fachada ‘católicas’”.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 5 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/05/colpo-di-stato-in- vaticano-ecco-le-prove- oscurate-agostino-nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

