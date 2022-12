The Exposé. I Governi Hanno Nascosto Scarsa Efficacia e Danni del Siero.

I funzionari sudafricani, invece, non hanno cercato di farle pressione per nascondere la verità.

Nonostante le pressioni, Coetzee è rimasta ferma nella sua convinzione che l’Omicron fosse una forma lieve di influenza che non causava il ricovero in ospedale o richiedeva ossigeno, e non era un’infezione respiratoria acuta come la presunta variante Delta.

Coetzee ha poi rivelato che “funzionari europei” le hanno fatto pressioni per negare questa verità, probabilmente perché non era ciò che gli “spacciatori di farmaci che alterano i geni” volevano che il pubblico sentisse.

Coetzee ha spiegato al quotidiano tedesco Die Welt che, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la “malattia COVID-19 lieve” è caratterizzata da pazienti che possono essere curati a casa e non richiedono ossigeno o ricovero in ospedale.

Non credete alle bugie e alla propaganda diffuse dai media tradizionali: continuate a leggere per scoprire la portata di questo insabbiamento e il reale impatto del vaccino sulla salute delle persone.

Durante il mese di novembre, il Sudafrica era in piena estate, un periodo in cui i casi di influenza lieve non sono in genere abbastanza gravi da mandare le persone in ospedale in gran numero. Eppure, in Australia, un altro Paese dell’emisfero meridionale, molte persone sono state ricoverate con l’Omicron.

A differenza della variante Delta, Omicron non causava il ricovero in ospedale, non richiedeva ossigeno e non provocava un’infezione respiratoria acuta.

Quello che ho detto a un certo punto, perché mi ero stancato, è stato: “In Sudafrica, questo è una malattia lieve”: In Sudafrica questa è una malattia lieve, ma in Europa è una malattia molto grave. Questo è ciò che i vostri politici volevano sentire”.

Ma non appena queste cifre sono state rese pubbliche, il governo statale ha iniziato a manipolarle nel tentativo di coprire la catastrofe generata dai vaccini. Gli sforzi del governo per oscurare la verità sono serviti solo a infittire il mistero che circonda il vero impatto del vaccino Covid-19 sulla salute pubblica.

In altre parole, il 99,5% dei casi di Omicron si è verificato nella popolazione completamente vaccinata, mentre solo lo 0,5% dei casi si è verificato nella popolazione non vaccinata.

The Expose ha pubblicato il 28 gennaio 2022 dati scioccanti che hanno rivelato un rapporto sconcertante di 10,72 a 1 tra gli individui completamente vaccinati e quelli non vaccinati nel Nuovo Galles del Sud (NSW) durante la prima settimana di gennaio 2022.

Le azioni del governo non lo rendevano diverso da un pusher di farmaci orientato al profitto, disposto a sacrificare il benessere dei suoi cittadini per un guadagno economico. Questo era solo un esempio dell’insabbiamento dei danni da vaccino Pfizergate, ma non era affatto limitato all’Australia. Anche la situazione in Canada, la terra degli alci, merita di essere esaminata.

Questa palese frode da parte del governo del NSW ha dimostrato che la salute degli australiani non era importante per loro quanto la vendita di vaccini.

L’8 febbraio, il rapporto tra vaccinati e non vaccinati era sceso a 0,95 a 1, con un maggior numero di casi di Omicron segnalati nella popolazione non vaccinata. Questo nonostante il 95% della popolazione del NSW fosse completamente vaccinata.

Tuttavia, il governo del NSW ha iniziato a manipolare queste cifre non appena sono state messe in discussione da The Expose il 28 gennaio.

The Reports usati per le analisi possono essere consultati qui. Basta cliccare su ciascun link per aprire.

La tabella seguente mostra i casi, i ricoveri e i decessi per stato vaccinale per settimana in Canada, dedotti sottraendo i dati cumulativi di una settimana dai dati cumulativi della settimana precedente.

I dati del Canada rivelano un’interessante anomalia: sembra che solo la popolazione non vaccinata abbia festeggiato il Natale, dato che la linea blu (che rappresenta i non vaccinati) è scesa a zero durante la settimana di Natale prima di rimbalzare al di sopra della linea viola (che rappresenta i singoli vaccinati).

Di conseguenza, continuano a spingere i vaccini anche se i dati dimostrano che causano danni, e quando i media indipendenti (soprattutto The Expose) denunciano queste morti, non fanno altro che manipolare le statistiche per nasconderle.

Tuttavia, questi tecnici sono consapevoli che le loro statistiche mostrano che i vaccini sono pericolosi, ma non condividono questa informazione con i politici. I politici sono troppo ignoranti, pigri o disinteressati per rendersi conto che le loro stesse statistiche stanno minando la loro propaganda sui vaccini.

Una caratteristica comune a tutti gli insabbiamenti delle statistiche Covid è che le statistiche iniziali per ogni nuova variante sono solitamente accurate, poiché i politici non hanno ancora determinato la loro risposta e i tecnici che producono le statistiche non sono ancora costretti a manipolare i dati.

Si trattava di una deviazione significativa rispetto alla prassi di altri paesi, che pubblicavano costantemente rapporti settimanali. Da quel momento in poi, i dati del PHE non hanno più mostrato che la mancata vaccinazione comportava un tasso di mortalità inferiore rispetto alla vaccinazione completa.

Questi dati si riferiscono ai decessi per COVID e non ai decessi per COVID. Nel Regno Unito ci sono 23,6 milioni di persone con più di 50 anni. 1350 di queste muoiono ogni giorno per tutte le cause. Quindi in 7 giorni ne morirebbero 9450. Si tratta di un tasso dello 0,4 per 1000. I casi totali sono stati 976 (0Jab), 3865 (1Jab), 3546 (2Jab). Quindi, se deduciamo coloro che sarebbero morti comunque, otteniamo.

Un dipartimento governativo di statistica produce cifre che dimostrano che i vaccini sono diventati anti-vaccini e che stanno seriamente degradando il sistema immunitario di chi li riceve. Ma invece di organizzare un’inchiesta per determinare come proteggere al meglio i destinatari da queste tossine, si limita a truccare le cifre.

Tuttavia, il 3 gennaio l’istituto ha annunciato di aver commesso un errore e di aver improvvisamente trovato altri 911 tedeschi non vaccinati che avevano contratto l’Omicron. L’istituto ha chiaramente truccato le cifre per proteggere la credibilità dei vaccini di Pfizer e Moderna.

Ciò corrisponde a una degradazione del sistema immunitario dell’87,7%, come riportato in The Expose del 2 gennaio 2022.

Tuttavia, che il sistema immunitario si riprenda e che i vaccini diventino improvvisamente più efficaci contro l’Omicron di quanto non lo fossero contro il Delta in una sola settimana è altamente improbabile e va contro quanto dichiarato in precedenza dal CEO di Pfizer Albert Bourla sulla limitata protezione offerta dal vaccino contro l’Omicron.

Durante la settimana pre-natalizia in cui Omicron ha colpito il Canada, l’efficacia del vaccino, misurata dal rapporto normalizzato dei casi tra i doppi vaccinati e i non vaccinati (come utilizzato nello studio di fase III del vaccino di Pfizer), è scesa da +23,8% a -98,8%.

In risposta, il governo canadese ha manipolato i dati della settimana dal 15 al 22 gennaio nel tentativo di smentire l’esistenza della VAIDS. Inoltre, ha cancellato il pdf del 21 gennaio, utilizzato per le statistiche dell’articolo originale.

Questo grafico mostra chiaramente la degradazione del sistema immunitario dal 60% al 20% in sole 10 settimane, seguita da un drammatico calo a -98,8% nella settimana di Natale (probabilmente dovuto al fatto che la popolazione non vaccinata festeggia il Natale più di quella vaccinata, come si vede nel grafico a linee sopra). Il sistema immunitario si stabilizza poi intorno al -75%.

Per determinare l’efficacia del vaccino, utilizziamo il rapporto assoluto normalizzato tra il numero di casi vaccinati e quello di casi non vaccinati, proprio come ha fatto la stessa Pfizer nell’Appendice supplementare ai risultati dello studio clinico di Fase III.

(Tasso di casi non vaccinati – Tasso di casi vaccinati / il più grande dei casi non vaccinati o vaccinati).

Il 15 ottobre The Expose ha pubblicato un pezzo di approfondimento che confermava l’articolo originale. Poi, il 23 ottobre e il 27 ottobre , The Expose ha ha pubblicato altri due articoli di follow-up.

Un’efficacia vaccinale dello 0% significa che le persone doppiamente vaccinate erano più protette da Covid dello 0% rispetto alle persone non vaccinate. Significa che il tasso di casi delta nei vaccinati era uguale al tasso di casi delta nei non vaccinati. Significa che i vaccini hanno perso tutta la loro efficacia.

Un’efficacia vaccinale di -50% significa che le persone non vaccinate erano più protette da Covid del 50% rispetto alle persone doppiamente vaccinate. Ciò significa che il tasso di casi delta nei vaccinati era doppio rispetto a quello dei non vaccinati.

Un’efficacia vaccinale del +50% significa che le persone doppiamente vaccinate erano più protette da Covid del 50% rispetto alle persone non vaccinate. Significa che il tasso di casi delta nei vaccinati era la metà del tasso di casi delta nei non vaccinati.

3. I commentatori e gli attivisti anti-vaxx hanno preso i dati come prova che i vaccini Covid non funzionano.

1. L’ente di controllo delle statistiche del Regno Unito rimprovera l’ente sostitutivo del PHE per aver pubblicato cifre “fuorvianti” che gli anti-vaxxer hanno sfruttato come prova del fatto che i vaccini Covid non funzionano.

“Secondo i dati precisi dell’UKHSA, tutti i soggetti di età superiore ai 30 anni perderanno il 100% della loro capacità immunitaria (certamente per Covid e molto probabilmente per virus e alcuni tipi di cancro, come dimostrato dalla Cole Diagnostics dell’Idaho e dai dottori Nathan Thompson e Ralph Baric) entro 13 settimane, secondo dati precisi dell’UKHSA .

Non ci si poteva aspettare che nessuno nel Regno Unito scegliesse con cognizione di causa se assumere o meno il vaccino sperimentale della Pfizer, che altera i geni, quando il governo lo presentava come indiscutibilmente efficace contro il Covid.

Ha definito l’UKHSA come un’agenzia di propaganda pro-vaccini, un braccio di vendita della Pfizer Inc. il cui mandato era di fornire informazioni solo per una parte del dibattito.

Il governo ha ammesso che lo scopo delle sue statistiche non era quello di permettere al pubblico di determinare da solo se i vaccini fossero efficaci o meno. Infatti, le loro statistiche non dovrebbero nemmeno essere in grado di sostenere una tesi secondo cui i vaccini sono inefficaci.

L’avviso rosso è apparso dopo che The Expose ha utilizzato i dati della Public Health Scotland (PHS) per dimostrare che i vaccini aumentavano le probabilità di essere infettati da Covid, di essere ricoverati in ospedale per Covid e di morire a causa di Covid. https://expose-news.com/2021/12/09/distracted-by-christmas-party-data-shows-9-in-10-covid-deaths-vaccinated/

Se il PHS avesse avuto a cuore la vita dei suoi concittadini scozzesi, avrebbe interrotto le vaccinazioni in attesa di un’inchiesta pubblica completa.

Tuttavia, non sembravano preoccuparsi se gli scozzesi vivessero o morissero, purché fossero completamente vaccinati. Ma anche questo termine era una frode totale, poiché nessuno di coloro che hanno ricevuto il vaccino Pfizer o Moderna era davvero “completamente vaccinato”.

Se fossero stati davvero completamente vaccinati, non si sarebbero infettati con il Covid, giusto?

Se fossero davvero completamente vaccinati, non avrebbero bisogno di richiami, giusto?

Le persone completamente vaccinate sono state semplicemente ingannate, truffate e avviate a corrompere i loro geni e a compromettere il loro sistema immunitario. L’unica cosa che non erano davvero completamente vaccinati.

Per quanto riguarda la Public Health Scotland, parafrasando Sir Winston Churchill, non si occupava più di salute pubblica e non rappresentava più la Scozia. Si occupavano di promuovere farmaci che alterano i geni attraverso statistiche fraudolente e rappresentavano gli interessi delle aziende farmaceutiche americane, non gli interessi della Scozia o della sua popolazione.

Le note sotto la Tabella 12 facevano riferimento all’Appendice 6 del rapporto, che riportava: “I tassi di casi, ricoveri e mortalità standardizzati per età sono utilizzati per consentire il confronto dei tassi di casi, ricoveri e mortalità tra popolazioni che hanno distribuzioni di età diverse”.

Per standardizzare i tassi viene utilizzata la Popolazione Europea Standard 2013. Per ulteriori informazioni, consultare i metodi dell’ONS. Ecco il link completo – https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/methodologies/weeklycovid19agestandardisedmortalityratesbyvaccinationstatusenglandmethodology

Si noti che fa riferimento ai tassi di mortalità standardizzati per età. Ecco una parte di ciò che dice:

Tassi di mortalità standardizzati per età: I tassi di mortalità standardizzati per età (ASMR) sono utilizzati per consentire il confronto tra popolazioni che possono contenere dimensioni complessive diverse e proporzioni di persone di età diverse.

Si tratta chiaramente di tassi di mortalità standardizzati per età. Non sono tassi di ospedalizzazione standardizzati per età e non sono tassi di casi standardizzati per età. Non c’è bisogno di standardizzare l’età per i tassi di mortalità o di ospedalizzazione.

E anche se lo fosse, questi tassi non sarebbero stati noti nel 2013, quando sono stati calcolati i tassi di mortalità, perché non ci sono stati casi Covid nel 2013 e non ci sono stati ricoveri Covid nel 2013.

Applicare un tasso di mortalità europeo del 2013 a un tasso di casi Covid del 2019 è una palese frode commessa dal PHS e dal governo canadese alla luce del sole. Nemmeno l’UKHSA tratta i suoi contribuenti con un disprezzo intellettuale così studiato.

I tassi di mortalità standardizzati per età sono un metodo di compensazione progettato per tenere conto delle discrepanze di età nei tassi di mortalità tra diversi gruppi statistici (come i gruppi con diversi stati vaccinali). Sono semplicemente una corruzione quando vengono applicati a gruppi statistici che non stanno morendo.

Come già detto, non si può applicare un compensatore di mortalità a una statistica che non prevede la mortalità. QUESTA È UNA FRODE PURA E SEMPLICE.

Non sarebbe meno valido compensare i tassi di mortalità con la bravura delle persone nelle fasce d’età di 5 anni nel cantare Whitney Houston.

Ma se si applicano i tassi di mortalità standardizzati per età dell’Europa del 2013 ai tassi di casi e di ospedalizzazione, poiché i non vaccinati sono leggermente più giovani dei vaccinati, i numeri appaiono migliori per i vaccinati.

Inoltre, poiché né il PHS, né l’UKHSA, né il Canada forniscono dati sullo stato vaccinale per fascia d’età (nonostante le richieste di FOI dei professori Fenton e Neil del QMC), possono fare ciò che vogliono con questi numeri.

Ecco un esempio di come il PHS usi questa frode per convincere gli scozzesi a vaccinarsi…