UNICEF Lancia l’Allarme: Drammatica la Situazione dei Bambini in Artsakh/Nagorno.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Asbarez che testimonia della drammaticità della situazione in Artsakh/Nagaorno Karabagh al diciassettesimo giorno del blocco operato dagli azeri sul cosiddetto “corridoio di Lachin”, che sta strangolando oltre centomila persone. In una lettera congiunta il Concilio Mondiale della Chiese e la Conferenza delle Chiese Europee chiedono l’intervento dell’Unione Europea. Buona lettura.

Il Fondo Internazionale di Emergenza per l’Infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) ha avvertito del grave impatto del blocco del corridoio di Lachin sui bambini dell’Artsakh.

“I bambini sono colpiti dalla chiusura virtuale dell’accesso al Nagorno Karabakh attraverso il corridoio di Lachin. Più la situazione persiste, più i bambini sperimenteranno la mancanza di generi alimentari di base, mentre l’accesso a molti dei servizi essenziali di cui hanno bisogno per la loro sopravvivenza, la crescita sana e il benessere diventerà più difficile. Molti bambini sono stati inoltre privati delle cure parentali in quanto separati dai loro genitori o tutori legali”, ha dichiarato l’UNICEF in un comunicato.

“L’UNICEF fa eco all’appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite per garantire la libertà e la sicurezza di movimento lungo il corridoio di Lachin, in linea con gli accordi precedenti. Questo è fondamentale per garantire che i bambini del Nagorno Karabakh siano protetti e che gli operatori umanitari possano raggiungere rapidamente e in sicurezza chi ne ha bisogno”. L’UNICEF continua a cercare il dialogo e a lavorare in coordinamento con tutti gli attori per ottenere l’accesso ai bambini in queste aree”, ha aggiunto la dichiarazione.

Grazie alla mediazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, altri tre pazienti ricoverati presso l’ospedale di Stepanakert sono stati trasportati in vari ospedali dell’Armenia, ha dichiarato mercoledì il ministero della Sanità dell’Artsakh.

Questo è il terzo trasferimento di pazienti mediato dal CICR da quando l’Azerbaigian ha iniziato il blocco dell’Artsakh il 12 dicembre.

Il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di movimento, all’istruzione e altri diritti fondamentali di 120.000 persone sono a rischio in Artsakh, ha dichiarato il difensore dei diritti umani del Paese, Gegham Stepanyan, mentre il blocco azero dell’Artsakh è entrato nel 17° giorno.

Le autorità dell’Artsakh hanno approvato un progetto di legge per imporre restrizioni ai ristoranti in seguito alla carenza di cibo e al risparmio energetico dovuto al blocco azero.

Il Ministro di Stato dell’Artsakh, Ruben Vardanyan, ha dichiarato di aver incontrato gli imprenditori del settore per discutere delle restrizioni. Vardanyan ha accolto con favore la comprensione e il sostegno reciproco degli imprenditori, alcuni dei quali hanno già cancellato gli eventi di massa nelle loro sedi.

Vardanyan ha anche detto di essere stato informato che le scorte di contanti in Artsakh sono sufficienti. Tuttavia, a causa della situazione attuale, le organizzazioni e i singoli cittadini hanno iniziato a prelevare più contanti dagli sportelli automatici e a risparmiarli, con un conseguente impatto sui volumi di contanti in circolazione.

