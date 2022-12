Pregate per papa Benedetto, è molto malato, dice papa Francesco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non possiamo non fare eco a quanto detto pochi minuti fa dal Pontefice regnante durante l’udienza generale:

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa.

Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

La voce di un aggravamento delle condizioni di papa Benedetto si era sparsa ieri pomeriggio, ma in seguito erano giunte voci rassicuranti.

“In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”. Lo comunica ai giornalisti il direttore della Sala stampa Matteo Bruni.

Benedetto XVI è in uno stato di salute estremamente fragile; la vista lo ha quasi completamente abbandonato, e ha bisogno di aiuto per alzarsi dal letto e camminare. Ma a parte uno stato di fragilità generale crescente, non si è a conoscenza di malattie specifiche. Come ci ha detto tempo fa un cardinale a lui devoto: “È una candela che si affievolisce giorno per giorno, in attesa di spegnersi”.

Benedetto XVI è nato il 16 aprile dell’anno 1927 a Marktl-am-Inn, nella diocesi di Passau.

(La fotografia è dell’agosto di quest’anno, in occasione del Concistoro)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, francesco, malattia, preghiere



Categoria: Generale