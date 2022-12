L’Ariete del Modernismo. I Gesuiti e Malachi Martin. Fede e Cultura.

Ogni tesi filosofica è una madre gravida di conclusioni, di altre tesi che aspettano di essere portate alla luce da qualcuno che ha il coraggio di esprimerle e manifestarle. I logici medie-vali avevano ben impresso in mente un principio: ex vero verum, ex falso quodlibet – da premesse vere scaturiscono solo conclusioni vere, ma da premesse false possono scaturire sia conclusioni false sia conclusioni vere. Ecco allora che le dottrine eterodosse non sono mai totalmente false, ma contengono sempre in se stesse barlumi di verità…

L’analisi di padre Martin, pertanto, sarebbe stata incompleta e inefficace, senza mostrare le vere cause di questa trasformazione. Quest’opera, in effetti, pur analizzando la trasformazione avvenuta all’interno della Compagnia di Gesù, fornisce in realtà le chiavi per comprendere la grave confusione che tutta la Chiesa cattolica sta vivendo, oramai da troppi decenni. I gesuiti sono stati la vera testa d’ariete del modernismo nella Chiesa…