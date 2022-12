Comunicazione di Servizio. FB ha Bloccato di Nuovo Stilum Curiae

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Facebook ha bloccato Stilum di nuovo. I motivi non sono chiari; e non riesco ad avere una spiegazione. Forse perché nella URL dell’articolo sugli abusi di cui è accusato Marko Ivan Rupnik c’era la parola “sesso”. Chiederei a chi può e vuole, nei prossimi sei giorni – tanto dura la censura – di rilanciare gli articoli su FB, in modo che vengano letti. A partire da questo…Grazie per quello che potrete fare.