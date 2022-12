Stilum Curiae Ha Bisogno di Voi. Se Volete e Potete…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, le scadenze di fine anno si avvicinano, e così in punta di piedi ci rassegniamo a girare con il cappello in mano per chiedere a chi vuole e può di aiutare nel lavoro di Stilum; anzi, dei due Stilum, il vecchio e il nuovo sito. Come ben sapete siamo impegnati in una battaglia per cercare di offrire, nei limiti delle nostra possibilità, qualche briciola di informazione veritiera; e i signori dei social ostacolano il nostro lavoro.

Da mesi ormai non possiamo più mettere pubblicità, a causa dell’ostruzionismo di Google Adsense, che con pretesti risibili – è arrivato a dire che un discorso di mons. Schneider era incitamento all’odio! – ci ha tagliato quella pur piccola fonte di entrate. E l’ostilità prosegue anche adesso, collocando gli articoli dei due Stilum nella parte bassa delle indicizzazioni, così da renderli meno visibili…

Insomma, siamo in guerra, e non ce ne lamentiamo; è una buona battaglia, anche se le forze avverse sono davvero imponenti. Ma siamo intenzionati ad andare avanti, e per questo chiediamo il vostro aiuto.

E approfittiamo dell’occasione per augurare a tutti, amici e nemici, un Santo Natale agli uni, e Buone Feste agli altri.

