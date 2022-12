Pro Memoria. Germania: Esplosione di Morti Improvvise e Inattese.

… dati appena rilasciati dei 72 milioni assicurati dall’Association of Statutory Health Insurance Physicians (KBV)

… Il numero è più che raddoppiato da quando il vaccino è stato introdotto alla fine del 2020

… da circa 6.000 per trimestre ai 14.000 attuali

… più di 80 persone ogni giorno muoiono improvvisamente e misteriosamente

… “risultati spaventosi”

… “In ogni trimestre, a partire dal primo trimestre del 2021, sono stati registrati più decessi improvvisi e inaspettati … rispetto a qualsiasi anno totale dal 2016 al 2020”

ULTIM’ORA: i dati di 72 milioni di assicurati mostrano “le morti impropronte e inaspettate sono esplose” in Germania dal 2021!

Lo dimostrano i dati appena rilasciati dei 72 milioni assicurati dall’Association of Statutory Health Insurance Physicians (KBV).

Il numero è più che raddoppiato da quando il vaccino è stato introdotto alla fine del 2020, passando da circa 6000 per trimestre a 14.000 attualmente. La differenza, 8000, significa che più di 80 persone ogni giorno muoiono improvvisamente e misteriosamente. L’analisi tedesca dall’inizio della vaccinazione Corona mostra che la popolazione ha visto drastici cambiamenti nei modelli di malattia e nei decessi. Questo è il risultato dei dati dell’Associazione dei medici dell’assicurazione sanitaria statutaria (KBV), che Martin Sichert è stato in grado di valutare esclusivamente insieme all’esperto di dati Tom Lause, e reso pubblico in una conferenza stampa oggi. https://www.youtube.com/watch? v=qfB6ZFUgIEk Risultati spaventosi “I dati dei pazienti dell’Associazione dei medici dell’assicurazione sanitaria statutaria (KBV) sugli effetti collaterali delle vaccinazioni Corona forniscono risultati spaventosi”, twitta il Prof. Stefan Homburg. “Con l’inizio delle vaccinazioni di massa Corona, il numero di coloro che sono morti “improvvisamente e inaspettatamente” è aumentato di oltre quattro volte rispetto agli anni precedenti. In ogni trimestre, a partire dal primo trimestre del 2021, sono stati registrati più decessi improvvisi e inaspettati dai medici del panel rispetto a qualsiasi anno totale dal 2016 al 2020”. Il compito e la responsabilità di monitorare la sicurezza dei vaccini ricadono nelle mani del Paul Ehrlich Institute (PEI) tedesco, che sembra aver gravemente trascurato l’analisi dei dati KBV – un dovere che è obbligato a fare nell’interesse della sicurezza pubblica. Il governo tedesco nel 2020 ha effettivamente standardizzato l’uso dei dati assicurativi per proteggersi dai danni da immunizzazione, ma l’attuale governo e il PEI hanno sorprendentemente ignorato la legge. Il parlamentare tedesco Martin Sichert e l’analista di dati Tom Lausen hanno da allora forzato il rilascio dei dati e dei risultati scioccanti.

