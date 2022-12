Los infiltrados, Taylor Marshall. Cómo fuerzas externas han conquistado a la Iglesia

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, creo que es interesante poner en vuestro conocimiento un libro que acaba de publicar Fede e Cultura. Gli infiltrati, escrito por Taylor Marshall, un autor católico estadounidense muy conocido. Marshall examina en profundidad los intentos de infiltrar a la Iglesia católica, a partir de los siglos pasados, por parte de organizaciones, como la Alta Vendita carbonara, que se nutrían o formaban parte activa de la masonería.

Y se refiere en particular a un documento programático de la Alta Vendita que plantea la hipótesis de la infiltración de la Iglesia desde abajo, para llegar luego a los niveles más altos de la jerarquía. Un ejemplo que retomarán fructíferamente más tarde los comunistas estadounidenses, quienes, según Bella Dodd, exponente de primer nivel del Partido Comunista en ultramar, y posteriormente convertida al catolicismo, de modo que más de mil adeptos ingresaron en los seminarios en el siglo pasado.

Marshall esboza un panorama detallado de cómo se produjo esta infiltración, en particular en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y con el Concilio Vaticano II, y más allá, hasta la actualidad, donde parece -y muchos lo afirman- haber alcanzado su nivel máximo. Como escribe monseñor Athanasius Schneider en el prefacio: “Esta hostilidad (hacia Cristo, nota del editor) ha alcanzado su punto álgido en nuestros días. No pocos miembros de alto rango de la jerarquía de la Iglesia católica no sólo han sucumbido a las implacables exigencias del mundo moderno, sino que, con o sin convicción, colaboran activamente en la aplicación de sus principios en la vida cotidiana de la Iglesia, en todos los sectores y a todos los niveles”.

Pero si esta es la situación, ¿qué se puede hacer, concretamente, para buscar una solución a la crisis de la Iglesia? No queremos privarles del placer de la lectura, y sólo mencionaremos lo que Marshall esboza como las respuestas dadas a lo largo de los años a esta dramática pregunta. Escribe Marshall: “¿Dónde nos dejan las intrigas de la mafia de San Galo, la elección y las enseñanzas del Papa Francisco? Hay varias opciones para los católicos que intentan encontrar un sentido en todo esto”.

Hacerse ateo

Puesto que hay una aparente fractura entre los Papas recientes y los Papas y los Concilios anteriores, simplemente se puede ceder, confesando que el catolicismo y el cristianismo en su conjunto sólo han sido incidentes en la historia occidental y la religión mundial más exitosa hasta hoy….

Aceptar la posición protestante

La siguiente possibilidad es aceptar el antiguo testimonio bíblico sobre Jesucristo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero rechazar el aparato histórico que identificamos con la institución de la Iglesia católica. Como enseñó Martín Lutero, podemos disfrutar de un encuentro directo con Jesucristo a través de la sola fe, sin la mediación de Papas, sacerdotes o sacramentos….

Aceptar la posición de los cismáticos orientales

Otra opción tentadora que se nos presenta es aceptar a los llamados ortodoxos orientales y reconocer que su profesión de fe es correcta con respecto al papado, es decir, que el papado se ha equivocado en el pasado y sigue equivocándose. El papado nunca ha sido infalible y nunca ha poseído una jurisdicción suprema universal….

Aceptar la posición sedevacantista

Una postura que cuenta con un apoyo creciente y entusiasta es la del sedevacantismo. Los sedevacantistas consideran que el cónclave papal de 1958 fue irregular, ya que el humo blanco y el repique de campanas indicaban una elección papal, pero ningún Papa apareció en esa ocasión. Subrayan esta rareza y sospechan que el cardenal Siri fue válidamente elegido, pero falsamente presionado para dimitir… El sedevacantismo es atractivo porque, de un plumazo, desaparecen todos los problemas de infiltración, modernismo, Vaticano II, las nuevas liturgias de Pablo VI y el escándalo de un Papa que besa un Corán…

Aceptar la posición “de resignación”: ¿Benedicto XVI es Papa todavía?

Ya que Ratzinger ha optado por conservar el título de Papa y sigue vistiendo y bendiciendo como lo hace un Papa, muchos creyentes han llegado a la conclusión de que el papa Benedicto XVI sigue siendo el Papa y que el papa Francisco es un antipapa, sin el carisma ni la protección del papado. Por eso el pontificado de Francisco se saldría tanto de madre. Este es el motivo por que el pontificado de Francisco se habría descarrilado tanto.

Esta teoría “de resignación” encuentra adeptos desde el momento de la elección de Francisco en 2013. Esta postura es mucho más agradable y socialmente aceptable que la burda postura sedevacantista, una postura que data de 1958. Por otra parte, la posición no es sedevacantista en absoluto, desde el momento que sostiene que Benedicto XVI sigue siendo actualmente el verdadero Papa reinante en la tierra….

Mi respuesta a ambas versiones del “dimisionismo” es que no sabemos si Benedicto XVI dimitió bajo coacción o por miedo. Él afirma que no lo hizo por estos motivos y, sin saber nada más, no podemos afirmar que no sea así. La segunda versión, que examina el canon 188 y el error material, es más convincente. Esta hipótesis, sin embargo, supone erróneamente desde el principio que la falsa división entre ministerium y munus en la mente de Ratzinger es una verdadera división ontológica. No lo es. El ministerium del Papa es uno con el munus. No podemos demostrar que Benedicto XVI adhiriera en su fuero íntimo, en el momento de su dimisión, a una falsa doctrina que sostiene una división entre munus y ministerium. Sólo podemos suponerlo… Sin embargo,aunque Benedicto hubiera sostenido esta falsa dicotomía entre munusy ministerium en el momento de su dimisión, esto no invalidaría la renuncia. El canon 188 no se refiere al error sustancial interno y mental, sino al error sustancial en la renuncia misma.

Aceptar la posición de “reconocer y resistir”

La posición de “reconocer y resistir” se remonta a los años sesenta, en la persona del cardenal Ottaviani y del arzobispo Lefebvre. Estos y otros reconocieron que el Papa y los obispos de su tiempo eran válidos, pero que habían caído en el error en varias cuestiones. Puesto que desde 1950 ningún Papa ha ejercido su Magisterio extraordinario declarando algo infaliblemente ex cathedra, el católico de buena fe y conciencia puede resistirse a los errores pronunciados por un Papa en Twitter, en un avión o incluso en un documento papal…. Trazo cada una de estas posiciones con caridad, con la firme convicción de que esta posición final de “reconocer y resistir” es la única solución acorde con la Escritura, la Tradición y nuestra crisis. La Iglesia Católica ha sido infiltrada hasta la cima. Tenemos un Papa válido y cardenales válidos, pero hemos recibido el manto de San Atanasio y Santa Catalina de Siena para llamar, respetuosa y reverentemente, a ciertos padres espirituales de vuelta a Cristo y a la Fe Apostólica no adulterada.

Publicado originalmente en italiano el 14 de diciembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/14/gli-infiltrati- taylor-marshall-come-forze- esterne-hanno-conquistato-la- chiesa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino