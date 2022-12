Lo Studio Bufala sui No-Vax Più Pericolosi alla Guida dei Sierati. Demolito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, navigando su Instagram ci è caduto l’occhio su due post di Martina Pastorelli, (grazie!) che vedete qui sotto. E siamo andati a verificare la fonte, che è a questo collegamento. Nella serie di Tweet che vi consigliamo di andare vedere, la Dr. Claire Craig demolisce il presunto studio che vorrebbe dimostrare che non sottoporsi al siero genico sperimentale aumenta i rischi nel traffico. Come le pensino non lo so, ma certo bisogna fare toto di cappello all’inventiva, e andarsi a rileggere questo articolo illuminante sui tentacoli esteri ovunque delle industrie del farmaco.

Ecco una barzelletta di studio che sostiene che i non vaccinati sono coinvolti in un maggior numero di incidenti automobilistici.

Il problema principale è la sua bussola morale, ma l’intero studio si basa su un errore di dati. Lo studio sostiene un legame tra “esitazione nei confronti del vaccino” e “guida rischiosa”.

a causa di “una sfiducia nei confronti del governo o di una fede nella libertà che contribuisce sia alla preferenza per le vaccinazioni sia all’aumento dei rischi del traffico”.

“Una spiegazione diversa potrebbe essere rappresentata da una concezione errata dei rischi quotidiani, dalla fede nella protezione naturale, dall’antipatia verso la regolamentazione, dalla povertà cronica, dall’esposizione alla disinformazione, dalle risorse insufficienti o da altre convinzioni personali”.

Queste richieste di risarcimento si basano su incidenti che hanno comportato il ricovero in ospedale.

Ogni persona ferita viene indicata nel documento come “incidente”, anche quando il ferito era un pedone!

Utilizzando la loro stessa metodologia, si potrebbe stimare che i non vaccinati abbiano un tasso più alto di qualsiasi cosa:

– fare beneficenza

– riciclaggio

– comprare il maggior numero di regali di Natale

Qualsiasi cosa si voglia, quando i livelli sono in realtà gli stessi – perché il denominatore è artificialmente piccolo.

