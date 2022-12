La seudo pandemia y el suero experimental en el pesebre de la Comunidad de San Egidio.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, de muchas partes me han llegado noticias sobre el pesebre que la Comunidad de San Egidio ha preparado como todos los años en Santa Maria in Trastevere. ¿Un pesebre como las demás? Casi, porque hay una sección que en realidad puede interpretarse como un patrocinio del suero experimental. Ahora bien, concedido que Alguien efectivamente dijo que es un acto de amor (colosal tontería, refutada por la realidad, por la ciencia y por la misma Pfizer), concedido que San Egidio es del área política hiper vacunadora, como el PD y demás cosas de izquierdas, pero meter el suero en el pesebre es quizás demasiado. Y de hecho las reacciones no faltan. Aquí informamos la de InFormazione Cattolica.

EL #PESEBRE BLASFEMO DE LA COMUNIDAD DE SAN EGIDIO QUE SE ARRODILLA ANTE EL “DIOS VACUNA”

La locura infopandémica vuelve a afectar a la Santa Navidad.

En el pesebre de la iglesia de Santa María en Trastevere, en Roma, se puede ver una estatuilla con el uniforme de médico y un cartel que elogia la vacuna contra el Covid (y la quinta dosis en particular).

Delante de la estatuilla “médica” se ven otras estatuillas que representan a personas arrodilladas, invocadoras y reverentes, como dando a entender que también este año la “espera vigilante” del hijo de Dios hecho niño va acompañada de la espera de la quinta dosis del “dios vacuna”.

Un vídeo grabado por un ciudadano de la capital, al visitando el pesebre instalado por la Comunidad de San Egidio, se ha hecho viral en las últimas horas y transmite bien el mensaje, más de lo que se puede expresar con palabras. Huelga destacar la blasfemia de semejante creación, que en realidad tiene poco que ver con la Santa Navidad y con el significado profundo y original del pesebre.

La propaganda de la vacunación, una vez más, continúa desenfrenada, sin importarle nada, desatendiendo incluso las sensibilidades religiosas de cada cual. Al fin y al cabo, después de haber pisoteado derechos y libertades con el pase verde y de hacer perder el trabajo, la sanidad, el ocio, el deporte y, por supuesto, la dignidad a millones de italianos, ¿qué sería ultrajar el sentimiento religioso?

Todo esto, desgraciadamente, se ve agravado por el hecho de que cada vez surgen casos numerosos de efectos adversos de las vacunas contra el Covid en personas que confiaron en el dúo Draghi-Speranza (y en las estrellas del virus que amplificaron el “mensaje”) o que se sometieron necesariamente a la vacunación para no perder su trabajo. Naturalmente, ¡con el silencio cómplice de los principales medios de comunicación!

Este es el vínculo al vídeo…

Publicado originalmente en italiano el 13 de diciembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/13/la-pseudo-pandemia- e-il-siero-nel-presepe-della- comunita-di-santegidio/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

