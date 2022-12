Global Forum: Rischio di Genocidio di Armeni in Artsakh, a Opera degli Azeri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico e collega greco mi ha informato di questo convegno, che si è svolto nei giorni scorsi, e i cui risultati offriamo alla vostra attenzione. La fonte è Panorama.am. Buona lettura, e diffusione…

Le azioni dell’Azerbaigian costituiscono un rischio di genocidio per gli armeni dell’Artsakh, ammoniscono gli studiosi

Un gruppo di studiosi ed educatori internazionali di genocidi, che hanno partecipato al Forum globale internazionale contro il crimine di genocidio a Yerevan il 12-13 dicembre, ha rilasciato mercoledì una dichiarazione congiunta che condanna il blocco in corso da parte dell’Azerbaigian dell’unica strada che collega l’Artsakh (Nagorno-Karabakh) all’Armenia, nota come Corridoio di Lachin. Di seguito il testo integrale della dichiarazione.

“Noi, sottoscritti studiosi ed educatori internazionali di genocidio, condanniamo le azioni del governo azero che hanno creato una crisi umanitaria per il Nagorno-Karabakh chiudendo il corridoio Goris-Stepanakert il 12 dicembre 2022 e tagliando le forniture di gas alla popolazione armena. Come studiosi che si occupano del processo di genocidio, riteniamo che le azioni del governo azero costituiscano un rischio di genocidio per gli armeni della regione. Esortiamo le agenzie e i governi internazionali a garantire il libero accesso di persone e merci al Nagorno-Karabakh. Queste preoccupazioni vengono sollevate nel contesto della nostra partecipazione al Forum globale internazionale contro il crimine di genocidio, durante il quale siamo venuti a conoscenza di questi atti di aggressione contro i civili del Nagorno-Karabakh.

Armen Marsoobian, Professore di Filosofia, Southern Connecticut State University

Elisa von Joeden-Forgey, Presidente del Dipartimento di Studi sull’Olocausto e i Genocidi, Keene State College

Melanie O’Brien, Professore associato di Diritto internazionale, University of Western Australia

Ronan Lee, borsista per il premio di dottorato, Università Loughborough di Londra

Elisenda Calvet Martinez, professore aggiunto di diritto internazionale, Università di Barcellona (UB), Spagna

Salah Al Jabery, professore di filosofia presso il Dipartimento di Filosofia del College of Arts dell’Università di Baghdad; titolare della cattedra UNESCO per gli studi sulla prevenzione del genocidio nel mondo islamico presso l’Università di Baghdad, Iraq.

Rhiannon Neilsen, borsista post-dottorato presso il Centro per la sicurezza e la cooperazione internazionale dell’Università di Stanford.

Michal Vasecka, professore di sociologia, Scuola internazionale di arti liberali di Bratislava, Slovacchia

Vasileios Meichanetsidis, JCD, studioso del genocidio greco

Simon Krbec, educatore sul genocidio, Centro Studi sul Genocidio di Theresienstadt

Suman Keshari, poeta e scrittore, Nuova Delhi, India”.

