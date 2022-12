Guerre Dimenticate. L’Aggressione Azera verso gli Armeni di Khramort. Korazym.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Korazym.org, che ringraziamo per la cortesia, e che racconta un episodio dell’aggressione azera nei confronti dell’Artskah, la regione a maggioranza armena che difende la sua indipendenza. Buona lettura.

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 09.12.2022 – Vik van Brantegem] – «Tramite le forze di pace russe, loro [gli Azeri] mi hanno chiesto di abbassare la bandiera di Artsakh e hanno minacciato di usare un mortaio. Ho detto NO! Altrimenti, perché viviamo qui?», ha dichiarato il capo del villaggio di Khramort, Zorik Abrahamyan.

Khramort è una piccola comunità rurale che contava poco più di 400 abitanti, nella regione di Askeran della Repubblica di Artsakh/Nagorno Karabakh. Sorge in area pianeggiante prossima alla strada che collega Askeran ad Aghdam, distante otto chilometri. Oggi, questa strada è interrotta, perché – come parte dell’accordo di cessate il fuoco trilaterale del 9 novembre 2020, che ha posto fine alla guerra dei 44 giorni nell’Artsakh – il 20 novembre 2020 le forze armate dell’Azerbajgian hanno occupato Aghdam, città del Nagorno-Karabakh a pochi chilometri dal confine con l’Azerbajgian, insieme il distretto circostante (che Azerbajgian considera territorio suo, peraltro insieme a tutto il resto del Nagorno-Karabakh e parte dell’Armenia, incluso la capitale armena Erevan). E non tutti gli abitanti di Khramort sono ancora lì.

Sono passati più di due anni dal cessate il fuoco nella guerra dell’Azerbajgian contro l’Artsakh/Nagorno-Karabakh, ma l’Azerbaigian sta ancora facendo di tutto per interrompere la vita pacifica nei territori che sono rimasti liberi, e per seminare il terrore tra gli abitanti. Dal gennaio di quest’anno, le aggressioni quotidiane organizzate delle forze armate azere contro i pacifici residenti armeni dell’Artsakh, rappresentano esempi di crimini umanitari e di guerra.

Secondo il capo del villaggio di Khramort i residenti coltivano i loro giardini e svolgono i lavori quotidiani nei campi. “Dobbiamo assicurare che la sicurezza delle persone sia pienamente garantita. È vero, anche noi abbiamo posizioni militari, il contingente di mantenimento della pace russo ha postazioni nel villaggio, ma comunque se succede qualcosa chi risponderà? In Karaglukh, in ogni caso, la situazione è la stessa: il nemico è ancora lì”, ha detto Zorik Abrahamyan.

In una parte di una dichiarazione congiunta dei difensori dei diritti umani dell’Armenia e dell’Artsakh sui risultati della raccolta di prove delle aggressioni azeri dal 14 al 16 febbraio 2022 in Artsakh, fa riferimento all’avvelenamento dell’acqua potabile. Nel villaggio di Aghavno, le persone hanno affrontato gravi problemi di approvvigionamento idrico potabile e per l’irrigazione: quasi tutti i residenti hanno raccontato di aver visto i militari azerbajgiani ad uccidere il bestiame e poi gettare i resti nei pozzi d’acqua utilizzati dai residenti del villaggio. Ciò ha causato un avvelenamento di massa dall’acqua tra gli abitanti del villaggio: donne, bambini e anziani sono stati avvelenati.

Il 5 febbraio 2022, intorno alle 12.00, tre operai armeni sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco azeri nel villaggio di Khramort. I militari azeri schierati in una posizione militare nota come “Oghten Mashk” vicino alla città di Askeran hanno aperto il fuoco con mitragliatrici di grosso calibro contro tre dipendenti della Future Generations Foundation LLC che stavano riparando un trattore in un sito di lavorazione della pietra. Prima dell’arrivo delle forze di polizia, i tre lavoratori sono stati costretti a mettersi al riparo per due ore. È stato avviato un procedimento penale sulla sparatoria per tentato omicidio con motivo di “odio etnico, razziale o religioso, o fanatismo religioso”.

L’11 febbraio 2022, intorno alle 05:50, sono stati sparati colpi in direzione delle case residenziali dalle postazioni militari azere situate vicino alle comunità Karmir Shuka e Taghavard nella regione Martuni dell’Artsakh, ha dichiarato il difensore dei diritti civili dell’Artsakh, Gegham Stepanyan. “Data la distanza tra gli insediamenti e le postazioni azere, e il fatto che la parte residenziale del villaggio è osservata direttamente dalle postazioni azere, è innegabile che la parte azera abbia preso di mira direttamente le case dei residenti, che sono state danneggiate. La finestra di una casa del residente di Karmir Shuka è stata sfondata durante le stesse operazioni volte a minacciare i civili, e il proiettile è penetrato nel soggiorno della casa”, ha detto. “Riaffermo l’affermazione secondo cui gli atti criminali dell’Azerbaigian sono di natura regolare e sistematica, volti a creare un’atmosfera di paura nell’Artsakh. L’Azerbajgian continuerà i suoi tentativi criminali contro il popolo dell’Artsakh fino a quando la comunità internazionale non condannerà all’unanimità gli aperti atti illegali dell’Azerbaigian contro l’umanità”, ha aggiunto.

Il 15 febbraio 2022, verso le ore 15.30, le forze armate azere hanno aperto il fuoco in direzione di un residente del villaggio Khnapat che stava lavorando nel suo campo che si trova nel territorio amministrativo di Khramort. Di conseguenza, il suo trattore è stato danneggiato, mentre il contadino è stato salvato grazie all’intervento delle forze di mantenimento della pace russe. “Ai nostri residenti è proibito lavorare; i militari azeri li hanno minacciati e avvertiti di non andare più in quei territori. Erano presenti anche le forze di pace russe. I militari azeri hanno portato i nostri residenti fuori dai vigneti con la minaccia dell’uso delle armi”, ha detto Zorik Abrahamyan. Ha notato che non solo i residenti di Khramort, ma anche i residenti della comunità vicina lavorano in questi campi. Le persone sono impegnate in varie attività agricole per guadagnarsi da vivere, ma si scopre che sono private della loro fonte di reddito”, ha detto il capo del villaggio di Khramort.

Il 18 febbraio 2022, verso le ore 17.00, dalle postazioni azere nell’area dell’insediamento di Taghavard nella regione Martuni dell’Artsakh, sono stati sparati colpi contro edifici residenziali, a seguito dei quali i proiettili hanno danneggiato i muri esterni dell’abitazione, uno dei proiettili ha colpito la finestra dell’abitazione di uno dei residenti ed è penetrato all’interno.

Il 25 febbraio 2022, alle ore 18.00 circa, le forze armate azere hanno trasmesso una registrazione audio con un altoparlante ai confini amministrativi del villaggio di Khramort, in cui si affermava in armeno che i residenti dovevano andarsene dall’insediamento, che è considerato territorio dell’Azerbajgian e così via. Zorik Abrahamyan, il capo del villaggio di Khramort, ha detto che gli abitanti non pensano nemmeno di andarsene. “Vogliono esercitare una pressione psicologica sulla gente per creare del panico. Ma non ci riguarda”, ha detto Abrahamyan.

Questi messaggi sono stati diffusi per diversi giorni. In particolare dicevano: “Lasciate urgentemente il territorio, altrimenti vi costringeremo. Tutta la responsabilità per le vittime ricadrà su di voi. Non mettere in pericolo le vostre vite e quelle dei vostri cari. Vi trovato sul territorio dell’Azerbajgian e tutte le azioni sono regolate dalla legge azera”. Tali messaggi costituiscono una grave minaccia per i residenti pacifici.

“Invece di minacciare di arrestare o perseguire i cittadini della Repubblica di Artsakh, consigliamo all’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Azerbajgian di adottare delle misure per prevenire casi di annientamento fisico della popolazione civile dell’Artsakh e di perseguire coloro che hanno commesso tali crimini. Questo non è solo l’unico approccio civile per un Paese “in ricerca della pace”, ma anche l’impegno assunto a livello internazionale e pubblico dalla Repubblica dell’Azerbajgian, che ha aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, si legge nella dichiarazione.

La questione del Nagorno-Karabakh per l’Azerbajgian è diventata “un elefante nella stanza”, ha detto il Segretario del Consiglio di sicurezza dell’Armenia, Armen Grigoryan. A Grigoryan è stato chiesto oggi in Parlamento a Erevan se l’Armenia continua a discutere separatamente della possibile questione del trattato di pace con l’Azerbajgian e della questione dei diritti e della sicurezza degli Armeni nel Nagorno Karabakh. Grigoryan ha spiegato perché l’Armenia ha concluso che questi problemi devono essere discussi separatamente. “Quando abbiamo discusso a Washington e c’era più chiarezza sulla creazione di un meccanismo internazionale, abbiamo dato la nostra approvazione per separare queste questioni. Tuttavia, quando non c’è chiarezza su un meccanismo internazionale, diventa complicato per la parte armena andare avanti in termini di trattato di pace”, ha detto Grigoryan. Ha aggiunto che la narrazione dell’Azerbajgian, secondo la quale il conflitto del Karabakh è risolto, non aiuta ad andare avanti per la risoluzione di questo problema. “La questione del Karabakh è diventata un elefante nella stanza per la parte azera, il che significa che il problema esiste ma stanno cercando di fingere che non ci sia alcun problema. Continueremo a lavorare e vedremo fino a che punto è possibile farlo in modo separato”, ha detto Grigoryan, aggiungendo che l’approccio dell’Azerbajgian crea alcuni ostacoli all’avanzamento.

Se l’Azerbajgian dovesse ritirarsi immediatamente dal territorio sovrano armeno che occupa e promettere di fermare ulteriori aggressioni, il percorso verso un accordo di pace globale con l’Armenia potrebbe essere spianato, ha detto l’Ambasciatore armeno nel Regno Unito, Varuzhan Nersesyan, in un editoriale pubblicato da The Jerusalem Post Il 7 dicembre scorso. L’Azerbajgian vuole annientare l’Armenia, l’identità armena, ha detto l’Ambasciatore. “Nel sistema scolastico dell’Azerbajgian ai bambini viene insegnato a odiare gli Armeni. In un libro di testo scolastico per bambini dai 9 ai 10 anni viene mostrata una ragazzina che uccide un soldato armeno con un’ascia. Ironia della sorte, l’assassino con l’ascia che è stato condannato dal tribunale ungherese per aver decapitato una controparte armena addormentata a Budapest è un eroe nazionale dell’Azerbajgian e secondo il difensore dei diritti umani azero, è “un simbolo per le giovani generazioni”, scrive l’Ambasciatore. “L’Armenia non è un ostacolo alla pace, ma che tipo di pace cerca l’AzerbaJgian?”, scrive. “Tuttavia, ciò da cui l’Armenia si difende è l’Azerbajgian che sfrutta il processo di delimitazione dei confini per nuove rivendicazioni e occupazioni territoriali. Ad esempio, continua a pubblicare mappe che mostrano il sud dell’Armenia come parte dell’Azerbajgian. L’Armenia ha confermato che la sua rete stradale sarebbe aperta al trasporto tra l’Azerbajgian e la sua exclave, ma che non costituirebbe in alcun modo un corridoio extraterritoriale che l’Azerbajgian potrebbe usare come pretesto per un’ulteriore aggressione”. “Le affermazioni dell’Azerbajgian di desiderare la pace sono state minate dalla decisione del Presidente Aliyev di ritirarsi da un incontro con il Primo Ministro Pashinyan, il Presidente francese Macron e il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, previsto per oggi a Brussel”, ha scritto l’Ambasciatore Nersesyan. “Tuttavia, gli stessi quattro leader si sono incontrati a Praga lo scorso ottobre, dove hanno concordato che il formato quadrilatero sarebbe stato nuovamente utilizzato a Brussel. L’Armenia rimane pienamente impegnata in un’agenda di pace. Se l’Azerbajgian è serio riguardo alla pace, l’unico modo per dimostrarlo è tornare ai negoziati invece di trovare pretesti per evitarli”, ha concluso.

In un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin a Biškek, la capitale del Kirghizistan, il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha affermato che la situazione nella regione del Caucaso meridionale rimane tesa e ha osservato che la soluzione del Nagorno-Karabakh rimane la questione principale. “Purtroppo, recentemente abbiamo assistito anche a un aumento della tensione nel Nagorno-Karabakh sotto la responsabilità delle forze di mantenimento della pace russe. Sono sicuro che sappia che il corridoio di Lachin recentemente è stato bloccato e che al riguardo ci sono grandi preoccupazioni in Nagorno-Karabakh. Naturalmente, discutiamo sempre di questi problemi. Spero che oggi saremo in grado di discutere tutte le questioni importanti della sicurezza regionale”, ha affermato.

Nell’ambito della sua visita di lavoro nella Federazione Russa, il Ministro della Difesa armeno, Suren Papikyan, ha partecipato alla riunione congiunta dei Ministri della Difesa dei Paesi dell’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (CSO) e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), dove ha presentato la situazione creatasi nella regione a seguito dell’ultima aggressione militare dell’Azerbajgian contro l’Armenia.

La riunione CSO e CSI è stata seguita da un incontro tra i Ministri della Difesa armeno e russo Suren Papikyan e Sergey Shoigu. Sono state discusse una serie di questioni relative alla sicurezza regionale, nonché alla cooperazione militare e tecnico-militare. Al termine dell’incontro, i Ministri hanno firmato il piano di cooperazione militare 2023 tra i Ministeri della Difesa di Armenia e Russia.

Il 10 dicembre 1991 il popolo armeno dell’Artsakh votò il referendum per l’autodeterminazione come previsto dalla legge sovietica dell’epoca. Da allora sogna un riconoscimento internazionale. La volontà del popolo è sovrana e più importante delle bombe e del gas azero.