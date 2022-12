Nozioni Elementari di Morale, Robert Spaemann. Una Guida per il Nostro Tempo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae offriamo alla vostra attenzione la presentazione di questo libro edito per i tipi di Cantagalli, che ci sembra particolarmente interessante per i tempi tormentati e tormentosi che stiamo vivendo. Come sapete di sicuro, Spaemann è stato uno dei filosofi più apprezzati da Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, e faceva parte della Schülerkreis di Benedetto. Buona lettura.

§§§

Robert Spaemann

Nozioni elementari di morale

A cura di Luca F. Tuninetti

«Che cosa sia morale è evidente, si dice. Se è così, ogni parola in proposito è di troppo. Se ciò nonostante si deve continuamente tornare a parlare di ciò che è evidente, è soltanto perché esso viene continuamente rimesso in discussione».

Nel 1981, in una serie di conversazioni alla Radio Bavarese, Spaemann intrattiene gli ascoltatori su alcune delle nozioni più rilevanti per il dibattito etico, da quella di bene e di felicità a quella di destino passando da quelle di valore, giustizia, responsabilità, coscienza e azione buona.

Ne risulta un percorso originale e coinvolgente di introduzione alla filosofia morale. In questo senso, le nozioni trattate sono certamente “nozioni fondamentali”, ma sono presentate in quanto “nozioni elementari”, primi rudimenti di un discorso destinato anche e innanzi tutto a chi si avvicina per la prima volta alla filosofia morale.

«Gli otto capitoli di questo volumetto – scrive Spaemann – trattano alcune delle nozioni elementari che noi tutti usiamo quando riflettiamo con noi stessi o con altri sull’aspetto morale delle nostre azioni».

Le questioni affrontate da Spaemann in questo saggio riguardano la vita di ogni persona, di ciascuno di noi. L’agire morale infatti è essenziale per avere un rapporto giusto con le altre persone, con gli altri esseri viventi, con le cose. Senza morale si dissolve la giustizia, il bene comune, la corretta gestione delle cose materiali, i rapporti tra le persone e in ultima istanza l’amore.

Contro il relativismo della mentalità dominante, in un tempo di confusione e smarrimento, in una forma chiara e al tempo stesso profonda, Spaemann ci offre una guida e un aiuto prezioso per ritrovare l’orientamento originale al cuore dell’uomo.

Cantagalli 2022 | pp. 128 | euro 18,00

In libreria dal 2 dicembre 2022

§§§

