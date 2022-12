Le Armi all’Ucraina. Chi le Fabbrica, Chi le Traffica, Chi le Ruba. Rassegna Stampa.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questa rassegna stampa compilata dal Centro Studi Federici sul tema dell’invio di armi all’Ucraina, e dei problemi relativi. Buona lettura.

Rassegna stampa sull’invio delle armi in Ucraina

“Armi Usa rubate e rivendute”. Le accuse ai volontari stranieri che imbarazzano l’Ucraina

Scoperti traffici e saccheggi. Il capo della banda sarebbe un polacco protetto dal Gur, il servizio di intelligence di Kiev. Il sito Kyiv Independentha pubblicato un’inchiesta in due puntate, in lingua inglese, su una serie di abusi e di furti di armi che sarebbero stati commessi dagli ufficiali della Legione internazionale, il gruppo di volontari stranieri venuti a combattere in Ucraina. L’inchiesta si basa su interviste con decine di legionari, alcuni ex e altri in servizio attivo, che confermano la stessa storia.