Meloni, la Mafia de San Galo. Parece (se lee como) una novela policial, pero es todo verdad

Marco Tosatti

Se lee como una novela policial, y apasionante, en la que la autora -consciente de la lección de esa incomparable maestra que fue Agatha Christie Mallowan- ofrece, antes de llegar al desenlace final del misterio, un certero análisis de todos los personajes.

Estamos hablando, queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, de La Mafia di san Gallo. Un gruppo riformista segreto all’interno della Chiesa [La mafia de San Galo. Un grupo reformista secreto dentro de la Iglesia, de Julia Meloni, publicado en Italia por Fede e Cultura: https://www.ibs.it/mafia-di- san-gallo-libro-julia-meloni/ e/9791254780220

El término “mafia” para ese grupo de obispos y cardenales que se reunió en el otoño del pontificado de San Juan Pablo II en la pequeña ciudad de San Galo, Suiza, no lo inventó un enemigo; es la definición que uno de sus principales exponentes, el muy discutido -por cuestiones de encubrimiento de pederastia, grabado por una víctima- cardenal Gottfried Danneels dio con gran seriedad en una entrevista televisiva.

Julia Meloni, con un impresionante conjunto de notas, que por sí solas atestiguan la profundidad y agudeza con que llevó a cabo su trabajo, describe en un recorrido paralelo los temas fundamentales que la mafia consideraba importantes, así como la vida y el desarrollo de sus personajes. En particular, el cardenal Carlo Maria Martini, que en cierto modo fue el ideólogo del grupo, y luego todos los demás: el cardenal Walter Kasper, el cardena Achille Silvestrini, el cardena Murphy O’Connor, y así sucesivamente.

El tema central, la tesis de la obra están claros desde el principio: demostrar cómo ese grupo, hostil primero a Juan Pablo II, y luego a Benedicto XVI, apoyó abiertamente en el cónclave de 2005, y más eficazmente, pero por medios encubiertos, desde el momento que el grupo habría dejado de operar oficialmente (o eso nos quisieron hacer creer) hacia 2006, la candidatura al trono pontificio del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Logrando finalmente que fuera elegido para ocupar el trono de Pedro en 2013, y que el pontífice llevara adelante la estrategia de “renovación” (o, según algunos, de autodestrucción) de la Iglesia católica. Julia Meloni identifica con extrema precisión la génesis ideológica y/o teológica de la mayoría de los movimientos llevados a cabo por Francisco, atribuyéndolos ahora a uno u otro de sus co-conspiradores y conspiradores. En particular, como hemos mencionado, a Martini y a Kasper.

El libro no es largo, 172 páginas de texto; pero ofrece un fresco dramático e inquietante del periodo que va desde la muerte de San Juan Pablo II hasta la dimisión de Benedicto XVI. Lo cual sigue siendo, una vez más, un gran interrogante. Para todos, y de forma muy personal, para la escritora. En este sentido, el libro de Meloni ofrece algunas ideas: el rol del cardenal Martini, la misteriosa relación en cierto modo que le unía a Ratzinger, un indicio de las dificultades quizá más psicológicas que físicas de Ratzinger/Benedicto cuando se dio cuenta de que ya no gobernaba la Iglesia. Y en este sentido nos hubiera gustado -¿pero quizá podría ser el tema de otra obra?- que la autora pusiera en el punto de mira a algunas de las personas más cercanas a Benedicto: en particular a su secretario particular, monseñor Georg Gaenswein, y sobre todo a su secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, a quien Benedicto se ha desvivido -ay- por defender en más de una ocasión, incluso cuando gente que le quería le aconsejaba, con razón, que se deshiciera de él, y que le pagó en el cónclave haciendo que sus hombres hicieran propaganda por Bergoglio. Ya, porque del libro se intuye que Benedicto esperaba que en su lugar fuese elegido el cardenal Angelo Scola, para llevar a cabo un trabajo de reforma de la Curia y de la Iglesia. Si esto fuera cierto, sería un signo de gran ingenuidad, y de poca intuición por parte del Papa emérito; Scola era apreciado, pero sobre todo temido por sus hermanos.

Pero sigue sin resolverse el gran enigma de la renuncia debida al cansancio y a la edad de un hombre que -gracias a Dios- nueve años después sigue entre nosotros, y con una cabeza de envidiable lucidez. Dicho esto, no podemos sino recomendar la lectura de un libro que sin duda quedará como punto de referencia para quienes deseen estudiar en el futuro la historia de estos años tormentosos.

Publicado originalmente en italiano el 6 de diciembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/06/meloni-la-mafia-di- san-gallo-sembra-si-legge- come-un-giallo-ma-e-tutto- vero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: meloni, san gallo



Categoria: Generale