Creata una Banca Internazionale di Sangue “Pulito”. Donatori Presenti in 16 Paesi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Gateway Pundit, che illustra un fenomeno crescente, legato ai problemi creati dall’inoculazione del siero genico a mRNA e alle conseguenze sul sangue dei vaccinati. Buona lettura.

I pazienti non vaccinati che necessitano di trasfusioni possono ora accedere a “sangue puro” grazie a un nuovo servizio chiamato “SafeBlood Donation”, lanciato da un naturopata svizzero di nome George Della Pietra.

SafeBlood Donation, che attualmente conta membri in almeno 16 Paesi, ha l’obiettivo a lungo termine di aprire banche del sangue che forniscano ai suoi membri plasma non vaccinato, come riporta VICE.

Secondo George Della Pietra, la domanda di “sangue puro” è salita alle stelle a livello globale.

The Gateway Pundit ha precedentemente riferito che uno studio peer-reviewed condotto in Italia ha rilevato che il 94% delle persone che hanno sperimentato effetti collaterali dopo aver ricevuto vaccini a base di mRNA aveva sangue anormale e che conteneva sostanze estranee un mese dopo la vaccinazione.

I chirurghi ritengono che i produttori di vaccini debbano fornire una spiegazione di ciò che si trova all’interno delle iniezioni e del motivo per cui tali componenti sono presenti.

“Nella nostra esperienza di medici, queste iniezioni di mRNA sono molto diverse dai “vaccini” tradizionali e i loro produttori devono, a nostro avviso, spiegare cosa c’è nelle iniezioni e perché c’è”, hanno affermato.

Proprio per questo motivo, molte persone rifiutano la trasfusione di sangue se il donatore ha ricevuto una vaccinazione Covid.

“Ricevo centinaia di e-mail che mi chiedono: ‘Avete sangue [disponibile], perché ho un intervento chirurgico tra tre settimane?'”, ha detto Pietra a VICE World News.

“Vogliamo essere una piattaforma per le persone che vogliono avere la libera scelta dei donatori di sangue”, ha detto. “Sia che pensino che sia in atto una vera e propria teoria della cospirazione, che il Nuovo Ordine Mondiale [stia accadendo], sia che dicano semplicemente ‘non lo voglio’ per qualsiasi motivo”.

Nei suoi studi sul sangue vaccinato, Della Pietra ha affermato di aver trovato una terribile “contaminazione” nel vaccino COVID.

“Non ho mai visto sangue così. Questo è stato, ad essere onesti, il motivo principale per cui ho iniziato l’intera faccenda, perché quando l’ho visto, sono rimasto così inorridito”, ha detto.

“Dal mio punto di vista, l’intera faccenda delle vaccinazioni ha a che fare principalmente con il controllo delle persone”, ha aggiunto.

Natural News ha riferito:

Al momento, SafeBlood Donation ha membri in almeno 16 Paesi, con l’obiettivo di creare banche del sangue che forniscano plasma non vaccinato ai loro membri. Il piano è anche quello di fare pressione su un maggior numero di ospedali e autorità sanitarie affinché permettano “donazioni dirette” di sangue non vaccinato presso i tradizionali centri di donazione del sangue.

Le autorità mediche consentono le donazioni dirette solo in situazioni specifiche in cui è necessario dal punto di vista medico, come ad esempio per procurarsi un gruppo sanguigno raro, ma rifiutano le crescenti richieste di sangue “non vaccinato” per motivi etici e medici”, ha riferito un media.

Il motivo per cui SafeBlood Donation sta incontrando qualche difficoltà è che le fonti “ufficiali”, tra cui la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, insistono tutte sul fatto che non c’è differenza tra sangue vaccinato e non vaccinato.

L’aspettativa è che il sistema attuale non sia conforme a ciò che SafeBlood Donation e i suoi membri stanno cercando di fare, per cui l’inevitabile risultato sarà la creazione di un’infrastruttura di donazione di sangue completamente nuova, in cui sia consentito solo sangue pulito.

The Gateway Pundit ha precedentemente riferito che un medico canadese ha condiviso con i suoi follower su Twitter di essere rimasto sorpreso quando uno dei suoi pazienti ha rifiutato di ricevere una trasfusione di sangue se il donatore era stato vaccinato contro la COVID-19.

“Allora, questa è stata la prima volta per me. Un paziente ha rifiutato la trasfusione di sangue se il donatore era stato vaccinato contro il COVID-19”, ha scritto.

Un altro medico ha risposto esprimendo lo stesso sentimento: “Purtroppo abbiamo avuto un paio di pazienti qui con le stesse convinzioni”.

A settembre, una madre ha raccontato al TGP che il suo bambino di un mese è morto per un coagulo di sangue causato dalla ricezione di “sangue vaccinato contro il COVID” durante una trasfusione.

“È morto dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue vaccinato”, ha affermato Hertzler. “Ha avuto un coagulo di sangue immediatamente dopo aver ricevuto la trasfusione. Un coagulo di sangue che nessun anticoagulante è riuscito a risolvere”.

La Hertzler ha affermato che il medico del Sacro Cuore di Spokane, Washington, ha somministrato il sangue al figlio senza il permesso suo e del marito.

“Il medico gli ha fatto una trasfusione di sangue perché i suoi livelli di emoglobina erano un po’ bassi. Non avevamo dato il permesso e il medico sapeva che non volevamo sangue vaccinato perché eravamo preoccupati per i coaguli di sangue. Il giorno dopo la trasfusione, hanno scoperto un coagulo di sangue”, ha detto Hertzler.

Secondo la Croce Rossa Americana, “i prodotti ematici non sono etichettati come contenenti sangue vaccinato o non vaccinato, poiché il vaccino COVID-19 non entra nel flusso sanguigno e non presenta rischi per la sicurezza del ricevente”.

“Mentre gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario stimolato in risposta alla vaccinazione si trovano in tutto il flusso sanguigno, i componenti del vaccino non lo sono”, ha dichiarato Jessa Merrill, direttore delle comunicazioni biomediche della Croce Rossa.

