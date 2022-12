Pascendi Dominici Gregis, Enciclica sul Modernismo. Scomparsa dal Sito Vaticano?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un brevissimo post per comunicarvi un messaggio che abbiamo ricevuto da don Francesco D’Erasmo, e che può essere di interesse. Buona lettura.

§§§

Visto che nel sito del Vaticano l’enciclica Pascendi Dominici Gregis, che condanna gli errori del modernismo, non si trova più, anzitutto facciamo i complimenti per il sussulto di coerenza, visto che gli errori del modernismo in Vaticano sono ora benedetti, e per chi volesse leggere comunque il testo forniamo questo indirizzo alternativo:

E a questo collegamento trovate il PDF.

§§§

