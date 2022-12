Generazione Voglio Vivere. L’Aborto è la Nuova Faccia del Colonialismo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio dagli amici di Generazione Voglio Vivere e ci sembra opportuno condividerlo con voi. Buona lettura.

il 15 novembre scorso è stato raggiunto il record di abitanti nel mondo.

Come annunciato dalle Nazioni Unite, siamo arrivati a otto miliardi di persone. Un boom, soprattutto se consideri che nel 1974 eravamo la metà. Nella storia non era mai avvenuta una crescita demografica così estesa e repentina.

A cosa è dovuta? Agli enormi progressi sanitari e medici: l’attesa media di vita nel pianeta si è allungata, così come è diminuito il numero di decessi in età pediatrica.

Dovremmo dunque esserne felici, non è vero?

Non è così per i fautori di morte. Non è così per i neo-malthusiani. Il mito della sovrappopolazione è tornato infatti a volteggiare come un avvoltoio.

Eccone un esempio: la baronessa Rosie Boycott, membro della Camera dei Lord britannica, ha chiesto al suo governo di dedicare più fondi per l’aborto ai Paesi in via di sviluppo al fine di contribuire a ridurre il numero di persone nel mondo.

Il pretesto per alimentare questa fabbrica di morte sarebbe la tutela dell’ecosistema.

A seguito di una dichiarazione del governo britannico a proposito del vertice sui cambiamenti climatici, la Cop27, la baronessa Boycott ha preso la parola per esprimere preoccupazioni sulla crescita della popolazione definendola uno dei “grandi motori delle emissioni di carbonio” (1).

La baronessa ha protestato per la recente decisione di Downing Street di tagliare il budget per gli aiuti all’estero del Regno Unito, perché comprende una riduzione della quantità di denaro da destinare ai servizi per uccidere bambini nel grembo materno.

Il suo riferimento è al contributo britannico destinato al Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa), agenzia che guida una serie di iniziative, compresa la fornitura di aborto.

Londra ha inizialmente promesso 154 milioni di sterline, mentre per il prossimo anno ha ridotto la cifra a 23 milioni di sterline.

Capito? Con il pretesto della sovrappopolazione la baronessa vuole uccidere più bambini nel Terzo Mondo.

Sul tema condividiamo le parole di Obianuju Ekeocha, attivista nigeriana fondatrice di Culture for Life Africa. «Quando un Paese occidentale viene in Africa e cerca di imporre l’aborto sotto forma di aiuto “umanitario”», spiega, «non fa che comportarsi come i colonialisti di un tempo. Quella che voi chiamate lotta per combattere la povertà è in realtà una forma di colonizzazione ideologica» (2).

Non solo una forma di colonizzazione ideologica, chiedere più aborti è anche un orrendo crimine.

La storia è maestra di vita: è dalla fine degli anni Sessanta che i neo-malthusiani annunciano sciagure imminenti a causa dell’aumento della popolazione. Ebbene, sono passati quasi sessant’anni ma queste fosche profezie si sono rivelate ciò che oggi chiameremmo bufale.

Anzi, la fame e la povertà si sono drasticamente ridotte grazie ai passi da gigante della tecnica.

Eppure, questi propagatori di morte continuano a battersi per l’aborto.

Cosa possiamo fare io e te per contrastarli?

Ciò che abbiamo sempre fatto: sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto alla vita di tutti gli esseri umani e smentire, dati alla mano, le menzogne abortiste.

Di fronte alla verità, non c’è propaganda che tenga.

È per questo che è fondamentale continuare a divulgare la verità sull’aborto.

È per questo che il tuo aiuto nei nostri confronti è importante.

