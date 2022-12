Bestiario Prostituzionale. E Ci Siamo Capiti, Vero? O Volete Spiegazioni?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione come di consueto un mazzolino di fiori digitali raccolti sul web. Non possiamo non cominciare però senza un cenno alla vergognosa per quanto prevedibile sentenza della Corte Costituzionale. Con una risata, grazie a Cristina Cersei…

E dal momento che questo sito si occupa in prevalenza di cose cattoliche, è bene ricordare che la protagonista della fotografia si dice sia vicina a Comunione e Liberazione…#per dire. Ma destino vuole che proprio mentre la Consulta ignorando ogni evidenza scientifica – checché ne dicano Roberto Speranza e i suoi lacchè giornalistici – ha compiuto l’oscenità che ben conosciamo, dall’altra parte dell’oceano, dove evidentemente i giudici hanno ancora una schiena dritta, o forse semplicemente una schiena accade questo:

La Corte Suprema dello Stato di New York ha ordinato a tutti i dipendenti della città di New York licenziati per non essersi vaccinati di essere reintegrati con gli stipendi arretrati.

La Corte ha stabilito lunedì che “la vaccinazione non impedisce a un individuo di contrarre o trasmettere la COVID-19”. All’inizio di quest’anno il sindaco di New York Eric Adams aveva dichiarato che la sua amministrazione non avrebbe riassunto i dipendenti licenziati a causa del loro stato di vaccinazione.

All’inizio di quest’anno, la città di New York ha licenziato circa 1.700 dipendenti perché non vaccinati, dopo che l’ex sindaco Bill de Blasio aveva adottato l’obbligo di vaccinazione.

Molti dei licenziati erano agenti di polizia e vigili del fuoco.

Questo è il collegamento alla fonte.

Ma veniamo alla galleria di immagini. Le prime sono dedicate a Cartabia & Compagni. Buona visione.

