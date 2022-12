Manual de Resistencia al pensamiento único. Un Libro – necesario – de Simone Pillon

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece importante señalarles un libro recién salido a la venta, “Manuale di resistenza al pensiero unico. Dal gender al transumanesimo” [Manual de resistencia al pensamiento único. Del género al transhumanismo], de Simone Pillon, por Giubilei Regnani Editore.

El autor no necesita presentación. Político católico, es un luchador a favor de todo lo que la cultura dominante quiere destruir: la familia, los valores humanos fundamentales, etc., devastando, como podemos ver a diario, en forma a veces tortuosa, a veces violenta, pero siempre dirigida a un único objetivo. Quitar la libertad y poner bajo el control de alguien que ciertamente tiene su propia agenda y objetivos; que no son los de la verdadera felicidad de los seres humanos.

En la realidad distópica en la que estamos inmersos, este libro aparece como una ayuda fundamental. Un Baedeker en el viaje que cada uno de nosotros hace en este paisaje a menudo absurdo, una guía importante para mantener el rumbo, reconocer peligros y trampas por muy bien disimuladas que estén, y recordar los horrores que incluso ahora en nuestras sociedades occidentales, que se dicen evolucionadas y libres, se llevan a cabo contra los que se niegan a doblar la rodilla ante los nuevos ídolos y a ofrecer a sus hijos como sacrificios.

Los países occidentales que han aceptado el matrimonio gay, la homogeneización, el útero de alquiler, las teorías de género sobre la identidad autopercibida y la desintegración gradual de la familia natural. Y este proceso de disolución, que aún está lejos de terminar, tuvo su inicio bajo la bandera abierta de la lucha contra la discriminación, con leyes sobre la homo-transfobia (sea lo que sea este misterioso objeto kafkiano, una acusación de la que es imposible defenderse, y por lo tanto mortal) que sirven para enviar a la cárcel a los que están en contra del Género, es decir, de la nueva religión del mundo globalista dirigido por Otros Poderes.

El intento llevado a cabo en Italia con el proyecto de ley Zan se ha detenido por el momento; pero seguro que alguien lo volverá a intentar, a pesar de lo absurdo e inútil del proyecto. La Constitución -o al menos lo que queda de ella luego de la masacre llevada a cabo por el Mattarella Regnante, y sobre todo el Código Penal sirven para eso, para proteger a los ciudadanos, a todos; no a alguien más y a otro menos. Las leyes castigan las conductas violentas o injustamente discriminatorias, con un agravamiento de la pena si el delito se comete por motivos abyectos, lo que incluye la discriminación por motivos de orientación sexual. El verdadero objetivo de estas leyes era y es amordazar, con la amenaza de la cárcel, a todo aquel que no comparta la doctrina de Género; o los que en la tradición de las dictaduras se los define como comportamientos antisociales.

El Manual que nos regala Pillon cuenta con una presentación de Vittorio Sgarbi. Vinculado a una imagen, la “Noche estrellada” de Van Gogh, pintada en un momento difícil de la vida del pintor, y que parece indicar en dos valores odiados por la cultura dominante -la familia y la religión- un posible consuelo a la desesperación y la oscuridad. Y luego hay un poema de Giovanni Rondoni, del que me gusta citar unos versos que me impactaron: “La época de Narciso -tiene la triste sonrisa- perdida de los niños -los montones de lirios- arrojados al paso de la nada…”. Una insoportable fotografía de la ruidosa nada que nos rodea. Feliz lectura.

Publicado originalmente en italiano el 1 de diciembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/01/manuale-di- resistenza-al-pensiero-unico- un-libro-di-simone-pillon/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

