Manuale di Resistenza al Pensiero Unico. Un Libro – Necessario – di Simone Pillon.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante segnalarvi un libro appena uscito, “Manuale di resistenza al pensiero unico. Dal gender al transumanesimo”, di Simone Pillon, per i tipi di Giubilei Regnani Editore.

L’autore non ha bisogno di presentazioni. Politico cattolico, combattente per tutto quello che la cultura dominante vorrebbe distruggere: la famiglia, i valori umani fondamentali e via devastando, come possiamo vedere quotidianamente, in modi talvolta subdoli, talvolta violenti, ma sempre diretti a un unico scopo. Togliere libertà portare sotto il controllo di qualcuno che certamente ha una sua agenda e i suoi scopi; che non sono quelli della felicità reale degli esseri umani.

Nella realtà distopica in cui siamo immersi, questo libro appare come un aiuto fondamentale. Un Baedeker nel viaggio che ciascuno di noi compie in questo paesaggio spesso assurdo, una guida importante per mantenere la rotta, riconoscere pericoli e trappole per quanto ben mascherate, e fare memoria degli orrori che già adesso nelle nostre società occidentali, soi disant evolute e libere vengono compiuti contro coloro che rifiutano di piegare il ginocchio ai nuovi idoli, e di offrire in sacrificio i propri figli.

I Paesi occidentali che hanno accettato il matrimonio gay, l’omogenitorialità, l’utero in affitto, le teorie Gender sull’identità auto percepita e la graduale disgregazione della famiglia naturale. E questo processo di dissoluzione, ancora lungi dal concludersi, ha avuto il suo inizio sotto la bandiera conclamata della lotta alla discrimunazione, con leggi sull’omotransfobia (qualunque cosa sia questo misterioso oggetto kafkiano, accusa da cui è impossibile difendersi, e perciò mortale) che serve a mandare in prigione chi è contrario al Gender, cioè alla nuovo religione del mondo globalista gestito da Poteri Altri.

Il tentativo compiuto in Italia con la proposta di legge Zan per il momento è stato fermato; ma certamente qualcuno ci riproverà. A dispetto della totale assurdità e inutilità del progetto. La Costituzione – o almeno quello che ne resta dopo il massacro compiuto Mattarella Regnante, e soprattutto il Codice Penale a questo servono, a tutelare i cittadini, tutti; non qualcuno di più e qualcuno di meno. Le leggi puniscono condotte violente o ingiustamente discriminatorie, con un aggravamento della pena se il reato è commesso per motivi abietti, tra i quali rientra la discriminazione per orientamento sessuale. L’obiettivo reale di queste leggi era ed è imbavagliare, con la minaccia della galera, chiunque non condivida la dottrina Gender; o quelli che nella tradizione delle dittature vengono definiti comportamenti antisociali.

Il Manuale che Pillon ci regala si fregia di una presentazione di Vittorio Sgarbi. Legate a un’immagine, la “Notte stellata” di Van Gogh, dipinta in un momento duro della vita del pittore, e che sembra indicare in due valori odiati dalla cultura dominante, la famiglia e la religione, un possibile conforto alla disperazione e al buio. E poi c’è una poesia di Giovanni Rondoni, di cui mi piace citare alcuni versi che mi hanno colpito: “L’epoca di Narciso – ha il mesto smarrito – sorriso dei figli, -i mucchi di gigli – gettati al passaggio di niente…”. Una fotografia lancinante del rumoroso nulla che ci circonda. Buona lettura.

§§§

