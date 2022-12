L’Ottavario dell’Immacolata nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma. Porfiri.

L’Ottavario dell’Immacolata nella Basilica dei Santi Apostoli

Un tempo le cerimonie liturgiche importanti erano precedute da Novene, Ottavari, Tridui e via dicendo. Non molte di queste cerimonie hanno resistito alle temperie dei tempi (liturgici) moderni. Una di queste che ha resistito è quella per la festa dell’Immacolata Concezione nella Basilica dei Santi Apostol a Roma. Scorrendo il programma di quest’anno ho visto che le cerimonie della Novena sono accompagnate da coro e organo che esegue un repertorio di polifonia e canti popolari e questo per ogni sera.

Questo mi suscita ricordi personali, quando (molti) anni fa ero io l’organista di queste cerimonie nella magnifica Basilica a pochi passi da piazza Venezia e ricordo l’atmosfera che si respirava in quelle occasioni, con il coro messo insieme per l’occasione e dove potevo incontrare tanti vecchi cantori oggi scomparsi, come Oberdan Traica, Mario Alessandrini ed altri che condividevano con me le loro storie del passato, alcuni di questi erano stati fanciulli cantori con Lorenzo Perosi e mi raccontavano delle cose buone e meno buone di questo famoso Maestro.

L’highlight della Messa era l’esecuzione del famoso Tota Pulchra del padre Alessandro Borroni (1820-1896), un pezzo ottocentesco dal sapore operistico che dava ai cantori la possibilità di scatenare le ugole (il pezzo è tutt’ora eseguito ed annunciato nel programma delle celebrazioni). Insieme ad altri pezzi di compositori del XIX secolo, conferiva a queste cerimonie un sapore di tempi andati, quando si investiva in arte e musica per la gloria di Dio.

Ricordo che al tempo in cui andavo io la Basilica era gremita di gente e naturalmente spero lo sia ancora oggi. Sarebbe un contrappeso alla desolazione che si è oramai impossessata di troppe nostre chiese.

