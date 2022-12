Korazym, Becciu, Bergoglio. Una historia contradictoria. La confusión es máxima.

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, en la saga vaticana de momentos espectaculares y novelescos no es fácil desentrañarse y orientarse. Ofrecemos a vuestra atención este comentario aparecido en Korazym.org, a quien agradecemos la cortesía. Feliz lectura. (P.D.: comparado con la realidad Dan Brown no es nadie…).

Una historia contradictoria

29 de noviembre de 2022 Blog dell’Editore

por Franco Angeli

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 29.11.2022 – Franco Angeli] –

La interminable historia que se refiere a Angelo Becciu, cardenal de profesión, continúa en un embrollo muy confuso.

Las noticias que la prensa vuelca de forma vertiginosa van desde conversaciones muy privadas con familiares hasta noticias de los habituales juicios del Vaticano y otros, en los que las acusaciones, más allá de las fórmulas altisonantes, son difíciles de aclarar.

Y, sobre todo, lo entretejen los sistemas y códigos judiciales de dos Estados diferentes, por hechos que conciernen a la gestión de alto nivel de los asuntos del Estado, que siempre han conciliado la adhesión a los códigos legales y la razón de Estado que a menudo se alimenta de un cinismo sin escrúpulos.

Tanto es así que la reconstrucción de los hechos realizada por monseñor Alberto Perlasca se refiere constantemente a una cadena de mando en la que aparece Becciu, pero que ciertamente no termina en él, sino que continúa más arriba. También el cardenal Giovanni Angelo Becciu, al igual que Perlasca, podría decir: todas las firmas que puse fueron por orden de mis superiores. Y se sabe que si el Sustituto de Asuntos Generales de la Sección Primera de la Secretaría de Estado es el número 3, por encima están los números 2 y 1.

¿Y la famosa llamada telefónica al Papa sufriente, de parte de otro sufriente (¡!), no tenía también como objetivo reconstruir esta cadena de mando?

Está claro que las preguntas tienen el tufillo de ser instrumentales a un teorema más amplio que viene de lejos y que, como en la historia interminable de Berlusconi, implica un esquema político.

Me quiere muerto… habría dicho nuestro Angelo. Yo diría que sí muerto, pero políticamente.

Cardenales y obispos, a veces encerrados en un egocentrismo narcisista, pasan por alto que a veces no son protagonistas, sino meros peones en manos de la Providencia que tiene un plan para ellos y no sólo para ellos.

¿Cuál sería en este caso la “falta” imperdonable del cardenal Becciu? Pues bien, la de los distintos Müller, Sarah, Burke… al estar vinculados a la administración Ratzinger, es decir, a una dimensión del cristianismo no sólo intimista, sino política. La dimensión neotomista reafirmada por Juan Pablo II. Es esta “lectura” la que debe morir. Por supuesto. El cristianismo debe ser erradicado de su dimensión católica. Para convertirse en un hecho particular… y no universal. Es decir, las cuestiones políticas deben ser evaluadas en una contingencia particular, fuera de la gran Visión de Dios. Y especialmente del Dios de Nicea.

Publicado originalmente en italiano el 30 de noviembre de 2022 en https://www.marcotosatti.com/ 2022/11/30/korazym-becciu- bergoglio-una-storia-mandata- a-carte-quarantotto/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

