Mondiali Fifa in Qatar. La Nike non Stampa Magliette col nome “Jesus”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Un’altra testimonianza di come le discriminazioni contro i cristiani vengano tranquillamente accettate quando mercato soldi potere e islam entrano in gioco. Buona lettura.

Il distributore della Nike in Brasile, che ha i diritti di vendita delle maglie ufficiali della nazionale per la Coppa del Mondo FIFA, non permette più ai clienti di ordinare maglie personalizzate con “Gesù”, “Cristo” o altri termini cristiani, in seguito alle lamentele dei paganisti africani di questa settimana.

La Coppa del Mondo FIFA è uno degli eventi sportivi più prestigiosi del pianeta. È particolarmente popolare in Brasile, il Paese che ha vinto di più nella storia del torneo con cinque campionati.

Fisia, l’azienda che funge da distributore di Nike nel Paese, avrebbe aggiunto mercoledì “Jesus” – un nome maschile comune in America Latina – e “Christ” alla lista dei termini di personalizzazione proibiti, dopo che il Ministero Pubblico Federale (MPF), l’ufficio del procuratore generale del Paese, è intervenuto per timore di discriminazioni religiose. Gli aderenti alla fede nigeriana Lucumí Yoruba – conosciuta nel mondo di lingua spagnola come santería ma comunemente indicata in Brasile come Candomblé – si sono lamentati con il governo del fatto che il sito web di Nike non permetteva loro di personalizzare le maglie della Coppa del Mondo con i nomi delle loro divinità.Secondo la BBC, prima dell’indignazione online della comunità religiosa africana del Paese, i nomi di divinità (orixás) come Xangô o Exu non erano disponibili per la personalizzazione, ma “Jesus” e “Cristo” sì. Come ha notato un utente su Twitter, martedì era possibile personalizzare una maglietta con il termine “Amen, Jesus”, ma non con l’esaltazione yoruba “Laroyê Exu”.

L’MPF ha quindi ordinato un’indagine sulla questione che ha portato Nike e Fisia ad accettare di aggiungere i termini cristiani all’elenco dei termini vietati per le maglie personalizzate.

Venerdì Breitbart News ha tentato di ordinare maglie personalizzate della nazionale brasiliana sul sito di Nike Brasil. Il tentativo di utilizzare i nomi delle divinità africane, di “Gesù” e di “Cristo” ha portato a un messaggio che recitava “personalizzazione non disponibile”.

Al momento della stampa, tuttavia, erano ancora disponibili altri termini religiosi – le diverse grafie di Maometto/Mohammed, “Allah” e il dio indù “Ganesh” – che potenzialmente possono esporre Nike ad accuse di discriminazione religiosa. Maometto, come Gesù, è un nome maschile comune in molte parti del mondo.

Il nome “Cristiano”, un nome comune portoghese che significa “cristiano”, può ancora essere ordinato su una maglia maschile personalizzata.

Le maglie della nazionale brasiliana per le donne non sono disponibili al momento della stampa, presumibilmente esaurite a causa dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA domenica.

I termini religiosi fanno parte di un elenco più ampio di personalizzazioni vietate, che comprende bestemmie, termini razzisti e nomi di politici. Al momento della stampa, il tentativo di ordinare maglie con i nomi di uno dei due candidati alle elezioni presidenziali di ottobre, “Lula” e “Bolsonaro”, genera un messaggio di errore.

Maglietta Nike Brazil, nomi religiosi e politici non disponibili dal 18 novembre 2022.

Nike Brasil/screengrab

Il divieto di inserire termini cristiani nelle maglie ha suscitato l’indignazione dei leader cristiani conservatori, primo fra tutti il figlio del presidente, il legislatore Eduardo Bolsonaro, che ha accusato l’azienda sportiva di “cristofobia”.

Il Brasile è un Paese a maggioranza cristiana. Nel 2010, quasi il 90% del Paese si identificava con una qualche forma di cristianità, di cui la maggior parte cattolica. Solo il 2,2% dei brasiliani si è identificato come “spiritista”, presumibilmente includendo alcuni Candomblé, mentre altri potrebbero identificarsi come “altro”, che comprende l’1,4% della popolazione.

Il World Factbook della CIA non include l’Islam o l’Induismo come categorie separate, quindi, presumibilmente, anche la popolazione musulmana e indù del Brasile è inclusa nell’1,4% identificato come “altro”.

Nike aveva già affrontato una piccola polemica per le maglie, diventate una sorta di uniforme non ufficiale per i sostenitori del presidente conservatore in carica Jair Bolsonaro durante i suoi comizi e, in seguito, le proteste contro la sua sconfitta alle elezioni. I sostenitori di Bolsonaro hanno abbracciato i colori giallo e verde della bandiera in contrasto con il colore ufficiale rosso sangue del Partito socialista dei lavoratori (PT), fondato e guidato dal presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva. Ad accrescere il legame tra la divisa sportiva e i partigiani conservatori è stato l’appoggio ufficiale che Bolsonaro ha ricevuto da Neymar, probabilmente la stella del calcio più popolare del Brasile al momento.

“Non possiamo controllare il modo in cui il consumatore utilizzerà il prodotto, se per lo sport o per l’uso quotidiano”, ha dichiarato la scorsa settimana Gustavo Viana, direttore marketing di Fisia, all’agenzia di stampa UOL. “Il lancio della divisa della nazionale brasiliana è sempre speciale: stiamo parlando di un simbolo nazionale che rappresenta molto e che naturalmente trascende il mondo del calcio”.

Viana ha affermato che Nike ha già venduto dieci volte più maglie nei primi due giorni di disponibilità di quest’anno rispetto al numero di maglie vendute durante la Coppa del Mondo FIFA 2018. Le maglie da uomo costano 349,99 reais brasiliani, circa 65 dollari, e circa 68 dollari con la personalizzazione, 15 reais in più.

