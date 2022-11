Decessi in Eccesso per Tutte le Cause. Dati Impressionanti. TobaNews.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante offrire alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Toba News, che ringraziamo per la cortesia. Ancora una volta dobbiamo chiederci perché quelli che una volta fingevano di essere dei giornali sono assolutamente silenziosi su questo problema, che sta assumendo aspetti tragici, mentre soprattutto nel nostro Paese, grazie alla complicità attiva dei media maistream sta ripartendo la grottesca campagna da parte dei soliti personaggi squalificati per indurre le persone a continuare nella campagna di sperimentazione con il siero a mRNA. Buona lettura e diffusione.

Decessi in Eccesso per Tutte le Cause Dati Catastrofici

I dati ufficiali del governo britannico confermano tristemente che i decessi in eccesso per tutte le cause sono aumentati di uno scioccante 1.314% negli ultimi 6 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 731% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’Office for National Statistics (ONS) ha pubblicato un aggiornamento settimanale sui decessi registrati in Inghilterra e Galles, consultabile qui.

L’ultimo aggiornamento, pubblicato l’8 novembre, riguarda i decessi registrati fino al 28 ottobre 2022.

Purtroppo, l’aggiornamento rivela da tempo che l’Inghilterra e il Galles registrano settimanalmente un numero significativo di decessi in eccesso. Da così tanto tempo, infatti, che bisogna risalire alla metà di aprile per ricordare un periodo in cui i decessi sono stati inferiori alla media quinquennale.

Ma la cosa più preoccupante di tutti questi eccessi di decessi che si sono verificati quest’anno è che non possono essere tutti attribuiti alla Covid-19/influenza, anche se un numero significativo di persone è ancora presumibilmente morto a causa della malattia (influenza) nonostante la stragrande maggioranza delle persone sia almeno doppiamente vaccinata.

Invece, stiamo assistendo a un enorme aumento dei decessi dovuti ad altre cause.

L’ONS fornisce un link a un foglio di calcolo nei suoi aggiornamenti che contiene dati sui decessi non dovuti a Covid-19 e su quelli dovuti a Covid-19 fino alla prima settimana del 2020. Il foglio di calcolo, che può essere scaricato qui, contiene anche il numero medio quinquennale di decessi.

Secondo l’ONS, i decessi in eccesso si sono verificati in Inghilterra e Galles su base settimanale a partire dalla 16a settimana (settimana di inizio del 18 aprile) del 2022.

Le uniche due settimane in cui non sono stati registrati decessi in eccesso dal 18 aprile sono quelle che coincidono con il Giubileo di Platino della Regina e con il funerale della Regina, che avranno registrato ritardi nelle registrazioni dei decessi a causa delle festività.

Abbiamo quindi esaminato i dati del 2022, dalla 16a alla 43a settimana (i dati più recenti) e li abbiamo confrontati con quelli del 2020, del 2021 e con la media quinquennale.

Il set di dati fornito dall’ONS rivela che il numero totale di decessi tra la 16a e la 43a settimana nella media quinquennale 2015-2019 è pari a 264.180.

Nel frattempo, il grafico seguente mostra il numero totale di decessi non Covid-19 tra le settimane 16 e 43 negli ultimi tre anni.

Come si può notare, nel 2022 ci sono stati molti più decessi dovuti a tutte le cause, eccetto la Covid-19, rispetto al 2021 e al 2020.

Il grafico seguente mostra con precisione il numero di decessi in eccesso tra la 16a e la 43a settimana negli ultimi tre anni rispetto alla media quinquennale.

Secondo l’ONS, nel 2020 ci saranno 1.492 decessi in eccesso non correlati alla Covid-19. Nel 2021 sono quasi raddoppiati, passando a 2.537. Ma nel 2022 la situazione ha preso una piega sconvolgente, con 21.107 decessi in eccesso rispetto alla media quinquennale.

Ciò significa che nel 2022 i decessi in eccesso non correlati a Covid-19 sono aumentati del 731% rispetto al 2021 e del 1.314% rispetto al 2020.

La domanda è: perché?

Beh, questo lo saprà il vostro Governo e voi non lo scoprirete mai. Ma potreste trovare qualche risposta contattando i costosi amici del vostro governo, noti come Pfizer e Moderna.

Sebbene i 21.107 decessi in eccesso nel 2022 siano scioccanti, non tengono conto del fatto che altre 14.616 persone sono morte presumibilmente a causa del Covid-19 tra le settimane 16 e 43 del 2022.

Ciò significa che ci sono stati 35.723 decessi in eccesso in Inghilterra e Galles da quando, a metà aprile 2022, è iniziato il trend settimanale di migliaia di morti in più rispetto al solito. E se includiamo la Scozia in queste cifre, il numero di decessi in eccesso sale a 39.121.

I media tradizionali cominceranno mai a fare rumore su questo tema?

Il governo inizierà mai a indagare e a mettere in atto piani per porre fine a questo ciclo infinito di morti?

O continueranno tutti ad andare avanti come se fosse una cosa normale? Perché non è normale. È scioccante.

Ma forse è questo che intendeva il governo quando ha detto che dovremo tutti abituarci a vivere (o meno) in una nuova normalità.

Dati ufficiali confermano che il vaccino COVID sta uccidendo i bambini L’Europa ha subito un aumento del 552% dei decessi in eccesso tra i bambini da quando l’EMA ha approvato per la prima volta il Jab for Kids della Pfizer.

Il 28 maggio 2021, l’Agenzia Europea dei Medicinali ha esteso l’autorizzazione all’uso di emergenza dell’iniezione di mRNA Covid-19 di Pfizer ai bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Sei mesi dopo ha esteso l’autorizzazione all’uso d’emergenza ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Prima di questa estensione, i decessi tra i bambini erano ben al di sotto dei livelli previsti. Ma da allora sono aumentati in modo sostanziale.

Tanto che, al 6 novembre 2022, i decessi in eccesso tra i bambini in Europa erano aumentati di uno scioccante 552%. Con un aumento dell’848% registrato fino alla fine del 2021 e del 444% nel 2022.

L’EuroMOMO è un progetto europeo di monitoraggio della mortalità autorizzato ufficialmente a raccogliere e pubblicare statistiche dai governi dei Paesi europei.

L’ultima pubblicazione dell’organizzazione comprende le statistiche di mortalità di 27 Paesi europei partecipanti (non include l’Ucraina) fino alla 44a settimana del 2022.

Il grafico seguente è tratto direttamente dalla pubblicazione di EuroMOMO e mostra il numero di decessi in eccesso (non il totale dei decessi) tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni in tutta Europa.

Come si può vedere da questo grafico, il 2022 è stato un anno da record per quanto riguarda l’eccesso di decessi tra i bambini, battendo di gran lunga i cinque anni precedenti e registrando decessi ben al di sopra dei livelli previsti.

Ma la cosa più curiosa del grafico qui sopra è quando è iniziato questo sostanziale aumento dell’eccesso di morti tra i bambini.

Secondo EuroMOMO, l’aumento dei decessi in eccesso ha iniziato a verificarsi intorno alla settimana 2022 del 2021.

E si dà il caso che questo coincida direttamente con l’estensione dell’autorizzazione all’uso d’emergenza dell’iniezione Covid-19 di Pfizer ai bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali.

Prima dell’estensione dell’autorizzazione all’uso d’emergenza, nel 2021 si erano verificati 270 decessi in meno rispetto a quelli previsti tra i bambini. Ma dopo l’approvazione, alla fine dell’anno si sono verificati 848 decessi in più rispetto a quelli previsti.

Ma se si osserva il grafico qui sopra, si nota un leggero livellamento alla 48a settimana in termini di eccesso di decessi, prima di ricominciare a salire da 1 a 2 settimane dopo.

Si dà il caso che questo coincida direttamente con l’estensione da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) dell’autorizzazione all’uso d’emergenza dell’iniezione Covid-19 di Pfizer ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

È solo una coincidenza? Se lo è, sembra troppo bello per essere vero. Diamo quindi un’occhiata a come sono andati i decessi tra i bambini da quando l’EMA ha esteso a loro l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Covid-19 rispetto agli anni precedenti.

Il grafico seguente mostra il numero totale di decessi in eccesso tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni nel 2021 dopo l’approvazione da parte dell’EMA del vaccino Covid-19 per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni nella settimana 22, rispetto allo stesso periodo di tempo negli altri anni.

I numeri sono stati estratti dal sito web di EuroMOMO e possono essere consultati qui.

La media quadriennale 2017-2020 del numero di decessi in eccesso tra i bambini in Europa tra la 22a e la 52a settimana è pari a soli 89,5 decessi.

Ma nello stesso periodo del 2021, in seguito all’approvazione da parte dell’EMA del vaccino Covid-19 di Pfizer per i bambini, si sono verificati 848 decessi in più rispetto al previsto e 758,5 decessi in più rispetto alla media quadriennale 2017-2020.

Ciò significa che l’eccesso di decessi tra i bambini in 27 Paesi europei nel 2021 è aumentato dell’848% rispetto alla media quadriennale 2017-2020 dopo l’approvazione da parte dell’EMA dell’iniezione Covid-19 per i bambini,

Il grafico seguente mostra il numero totale di decessi in eccesso tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni nel 2022 fino ad oggi (settimana 44) rispetto allo stesso periodo di tempo negli altri anni. I numeri sono stati estratti dal sito web di EuroMOMO e possono essere consultati qui.

Nel 2022, ai bambini di età pari o superiore a 5 anni in tutta Europa è stata offerta l’iniezione di Covid-19, mentre ai bambini di età pari o superiore a 12 anni sono state offerte fino a tre dosi di iniezione di Covid-19.

La media quadriennale 2017-2020 del numero di decessi in eccesso tra i bambini tra la settimana 1 e la settimana 44 equivale a 170,75. Ma durante le prime 44 settimane del 2022, ci sono stati 929 decessi in più tra i bambini rispetto a quanto previsto e 758,25 decessi in più rispetto alla media quadriennale 2017-2020.

Ciò significa che l’eccesso di decessi tra i bambini in 27 Paesi europei nel 2022 è aumentato del 444% rispetto alla media quadriennale 2017-2020.

Il grafico seguente mostra i dati combinati dalla settimana 22 di un anno alla settimana 44 dell’anno successivo per gli ultimi cinque anni. (Ad esempio, dalla settimana 22 del 2017 alla settimana 44 del 2018 e dalla settimana 22 del 2021 alla settimana 44 del 2022).

Il grafico mostra anche il numero medio di decessi nei 4 periodi precedenti.

Come si può notare, da quando l’EMA ha approvato per la prima volta l’iniezione di Covid-19 per i bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni, si è registrato un numero di decessi in eccesso (non il totale dei decessi) pari a 1.777 tra la settimana 22 del 2021 e la settimana 44 del 2022.

Il numero medio di decessi in eccesso nei quattro periodi precedenti, dal 2017 al 2021, equivale a 272,5 decessi in eccesso.

Pertanto, i decessi in eccesso tra i bambini in 27 Paesi europei sono aumentati del 552% da quando l’Agenzia europea per i medicinali ha esteso per la prima volta l’autorizzazione all’uso di emergenza dell’iniezione Covid-19 di Pfizer ai bambini.

Sulla base di questi soli dati ufficiali, possiamo quindi concludere che l’iniezione di Covid-19 sta uccidendo i bambini. Ma se così non fosse, i governi di tutta Europa devono indagare su questo aumento di decessi in eccesso e spiegare cosa lo sia.

2 Parte

Perché questo silenzio? Perché tanta l’ignoranza e finzione, visto che i dati sono chiari: che altro se non il Vaccino Covid poteva contribuire a tutto questo!

Permettetemi di dire nel modo più chiaro possibile che sono contrario a queste iniezioni di gene COVID e che non ne avete bisogno. Il vostro bambino sano non ne ha bisogno. Basta, non se ne parla più! Queste iniezioni sono inefficaci, sono alla guida di varianti infettive e potenzialmente letali, e inoltre sono incredibilmente dannose. Queste iniezioni di COVID uccidono persone normalmente sane. Basta!

Ora abbiamo una pandemia di morte improvvisa per cause sconosciute.

La mortalità per tutte le cause (mortalità in eccesso) è fondamentale da esaminare. L’eccesso di mortalità, che confronta i decessi osservati con quelli attesi in assenza della pandemia (assenza del virus), è una misura utile per valutare l’effetto totale della pandemia sui livelli di mortalità.

Eccesso di decessi = decessi osservati – decessi attesi.

Vi ripropongo i dati chiave in modo che possiate valutare realmente la questione e che possiate mettere in evidenza che è la mortalità per tutte le cause (mortalità in eccesso) a rappresentare un serio campanello d’allarme in termini di danni dei vaccini COVID. È il “canarino nella miniera di carbone”. A cui dobbiamo prestare attenzione. I decessi che vanno al di là di quanto ci si aspettava e di quanto potrebbe essere spiegato da politiche o azioni specifiche, ad esempio l’introduzione dei vaccini, ecc. Dobbiamo essere abbastanza audaci e coraggiosi da dedurre, attraverso la cronologia, quando sono iniziati i vaccini, i richiami e i decessi successivi ai vaccini. Se in quel periodo, quando i decessi sono aumentati, è successo qualcosa che potrebbe spiegare, almeno in parte, l’aumento dei decessi.

Vedere questo ulteriore rapporto:

L’aspettativa di vita negli Stati Uniti scende di nuovo, segnando il peggior declino biennale in un secolo

Le stime sull’aspettativa di vita negli Stati Uniti sono scese ai livelli peggiori dal 1996, secondo un nuovo rapporto federale, segnando il secondo anno consecutivo di crollo delle stime sulla scia della pandemia COVID-19.

Secondo le stime provvisorie pubblicate dal Centro nazionale per le statistiche sanitarie dei Centri per il controllo delle malattie e la prevenzione, il calo dell’aspettativa di vita tra il 2019 e il 2021, pari a 2,7 anni (76,1), rappresenta il peggior declino biennale registrato nel Paese dal 1923.

A cosa assistiamo per quanto riguarda i decessi inaspettati e in eccesso? Rab Wardell muore nel sonno. Ciclista scozzese di punta. Ha avuto un arresto cardiaco. Vaccino. Questa morte ha sconvolto il mondo. Eppure oggi abbiamo molti, moltissimi decessi improvvisi, spesso dovuti ad arresto cardiaco e a persone giovani, atleti. Qualcosa non va e questi decessi vengono ora classificati come “morte per cause sconosciute”.

Eppure, non dovrebbe essere una sorpresa, visto che in Scozia, ad esempio, i decessi sono superiori alla media nelle ultime 25-30 settimane del 2022, il 10-11% in più della media, e quindi questo è ciò che intendiamo per eccesso di mortalità.

Esaminiamo un po’ gli Stati Uniti.

Eccesso di mortalità per tutte le cause nelle contee degli Stati Uniti, da marzo 2020 a dicembre 2021. (Fonte Scoientifica)

Questo rapporto, pubblicato come pre-print medRxiv 2022 May 17;2022.04.23.22274192., doi: 10.1101/2022.04.23.22274192, solleva molte domande preoccupanti sull’eccesso di mortalità negli Stati Uniti.

Cosa mostra il rapporto per gli Stati Uniti in termini di eccesso di mortalità?

“Nel presente studio… produciamo stime di eccesso di mortalità a livello di contea per 3.127 contee tra marzo 2020 e dicembre 2021″.

“Si stima che nel 2020 e nel 2021 si siano verificati 936.911 decessi in eccesso, di cui 171.168 (18,3%) non sono stati assegnati alla Covid-19 nei certificati di morte come causa di morte sottostante”. Si tratta di decessi extra o in eccesso non Covid. Quindi, nel 2020 e nel 2021, negli Stati Uniti ci sono più decessi di quelli previsti. I decessi del 2021 (in eccesso) erano dovuti al vaccino delle due iniezioni iniziali?

“La proporzione di decessi in eccesso assegnati a Covid-19 era più bassa nel 2020 (76,3%) rispetto al 2021 (87,0%), suggerendo che una frazione maggiore di decessi in eccesso è stata assegnata a Covid-19 più avanti nella pandemia”.

Perché? Lo trovo molto preoccupante. Perché i decessi in eccesso non causano un’indagine? Perché nessuna indagine da parte di CDC, NIH, FDA? Perché nessuno chiede a gran voce di indagare. Dobbiamo capirlo ed è spaventoso che i governi e le agenzie sanitarie come i CDC, i NIH ecc. non lo studino. Hanno i dati, anche quelli granulari. I dati ci sono, i dati delle autopsie ci sono. Abbiamo patologi qualificati che possono farlo. Ci sono chiari segnali di sicurezza e c’è qualcosa che puzza di bruciato, come se i leader NON volessero conoscere la causa di questi eccessi di mortalità.

Ulteriori dati sono disponibili presso l’Istituto di ricerca della Società degli Attuari degli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’eccesso di decessi in America, suddivisi per età: dai 25 ai 54 anni, date un’occhiata all’eccesso di decessi in America. Il terzo trimestre del 2021 ha rappresentato il picco dei mandati vaccinali negli Stati Uniti (vedi tabella sotto).

L’Istituto di ricerca della Società degli Attuari degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto sulla mortalità durante la pandemia COVID-19 che comprende circa il 90% di tutte le assicurazioni Group Term Life, fornendo così un quadro abbastanza ampio dell’eccesso di mortalità tra gli assicurati nel periodo fino al 1° trimestre 2022 incluso.

Come prevedibile, l’80% delle richieste di indennizzo in eccesso nel periodo è legato alla COVID-19. Nel 2020, dopo l’arrivo della pandemia, ma prima che fossero disponibili i vaccini, si registra un’impennata della mortalità in eccesso legata alla COVID-19, ma è interessante notare che circa un quarto di tutta la mortalità in eccesso non è legata alla COVID-19. Questo suggerisce che le restrizioni e le restrizioni sono state introdotte per evitare che gli assicurati si trovassero in difficoltà.

Ciò suggerisce che le chiusure e le restrizioni stavano già avendo un forte impatto sulla mortalità. Il programma di vaccinazione è iniziato nel dicembre 2020, ma ha preso realmente piede nel primo trimestre del 2021, quando sono state somministrate 172 milioni di dosi. La crescita cumulativa dei casi di COVID-19 è stata molto più lenta nel primo trimestre del 2021 rispetto alla fine del 2020, ma è interessante notare un forte picco nella mortalità in eccesso legata alla COVID-19 durante questo periodo.

Il periodo più interessante del 2021, tuttavia, è il T3, dove l’eccesso di mortalità non solo legato alla COVID-19 ma anche alla non-COVID-19 raggiunge quasi il 9%, per poi scendere nel T4 e rimanere intorno al 5% per tutto il T1 2022, un dato allarmante.

Se questi dati vengono disaggregati per età, si nota un aumento sconcertante dell’eccesso di mortalità nei gruppi di età più giovani, vicino e addirittura doppio rispetto alla mortalità prevista per le persone tra i 25 e i 55 anni. Il rapporto non fornisce un’analisi più approfondita di questo dato, come ad esempio la suddivisione in base alla causa di morte. Quindi, cosa potrebbe causare la morte di un numero doppio di persone nel fiore degli anni rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare in una situazione normale? Cosa c’era di diverso?

Il rapporto fornisce buoni dati sulla mortalità durante la pandemia e sarà interessante vedere come si svolgerà il secondo trimestre di quest’anno, dal momento che in molti Paesi ci sono indicazioni di un preoccupante eccesso di mortalità non spiegabile con la COVID-19. Sono urgentemente necessarie ulteriori analisi, soprattutto per quanto riguarda le cifre sconcertanti della mortalità tra i giovani. È giunto il momento di riconoscere e iniziare a concentrarsi onestamente sugli effetti potenzialmente devastanti della vaccinazione di massa”. (Fonte)

Tracciamo ora un grafico il più aggiornato possibile (utilizzando il repository “Our World in Data”) per esaminare i decessi, in modo da valutare la “mortalità in eccesso”. Allungherò le linee per appiattirle il più possibile per vedere se possiamo vederle più chiaramente per avere un buon senso dell’entità dell’eccesso (ho tracciato dall’inizio di febbraio 2022 alla fine di maggio 2022 (inizio giugno 2022) e questo periodo sta cercando di coprire i booster successivi (terza e quarta dose)):

Si veda la linea dello 0% (orizzontale).

In Nuova Zelanda, Irlanda, ecc. si può vedere molto al di sopra del 10%, ecc.

Analizziamo un po’ più da vicino il Regno Unito e gli Stati Uniti (qui di seguito) e la chiave è concentrarsi sul periodo del 2022 dopo i booster, quindi ho allungato e focalizzato le date al 2022 per entrambe le nazioni. Cosa è successo negli Stati Uniti a partire da marzo 2022? È stato un booster? Tendo a dire di sì, si tratta degli scatti iniziali e del booster e i dati sono quasi chiari! Vediamo che nel terzo trimestre del 2021 c’è un picco di decessi nella fascia di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Perché? Che cosa è successo prima per contribuire a questo? Il rapporto dell’Istituto di ricerca della Società degli Attuari degli Stati Uniti è stato sconcertante, come evidenziato sopra da DailySkeptic. (Fonte)

La questione critica è che le persone vulnerabili della società, gli anziani, gli immuno-compromessi, le persone con molte condizioni mediche, ecc. sarebbero morte nel 2020 e nel 2021. Si può pensare in questo modo e accettarlo e ha senso. Quindi, ora, alla fine del 2021 e per tutto il 2022, quando la COVID è diventata molto lieve con sottovarianti che causano sintomi simili al raffreddore, ci saremmo aspettati che nel 2022 ci sarebbero stati ancora meno decessi a causa della COVID.

I frutti “a portata di mano” o vulnerabili sarebbero già stati presi nel 2020 e nel 2021 attraverso i ceppi iniziali più letali di Wuhan. Non le attuali sottovarianti lievi Omicron BA.4 e BA.5 (e le precedenti Delta lievi). Avremmo persino visto che le linee dei grafici della mortalità osservata e attesa tendono all’incirca ad unirsi, poiché è diventato chiaro che la forza della mortalità nel 2020 da parte del COVID non era apprezzabile per poter fare una chiara distinzione. Sostengo che, alla fine, guarderemo indietro e vedremo che per il 2020 l’eccesso di mortalità non è stato significativo e che la COVID non ha causato un aumento devastante dei decessi oltre il previsto.

Tuttavia, è chiaro che la mortalità aumenta dopo il vaccino e nel periodo 2022 dopo i richiami, come possiamo vedere negli Stati Uniti, e in effetti, se la frutta a basso rischio fosse già morta (gli anziani ecc. nel 2020), allora ci aspetteremmo che la mortalità attesa sia molto più bassa. Di fatto, nessun eccesso di mortalità. Eppure lo stiamo vedendo negli Stati Uniti e in altre nazioni e qualcosa sta causando queste morti e non è il virus. Alcuni sostengono che potrebbe trattarsi di morti ritardate dovute al fatto che le persone non si sono rivolte alle cure mediche durante il 2020 e che questo si sta verificando ora.

È probabile che alcuni di questi decessi ritardati possano rientrare nell’eccesso di mortalità, ma sta diventando sempre più chiaro che l’eccesso di decessi, soprattutto nei Paesi ad alto tasso di vaccinazione, segue uno schema che coincide con il vaccino. In altre parole, sostengo che l’iniezione del gene COVID sia il motore di questi decessi e mi unisco ad altri importanti scienziati a livello globale in questa valutazione. Dobbiamo studiare con urgenza questo fenomeno e dobbiamo avvalerci dell’aiuto di patologi per valutare l’esatta causa di mortalità, in modo da poterne conoscere definitivamente il motivo.

Io scommetto sull’iniezione del gene COVID.

In modo sconcertante, se osserviamo i dati europei riportati di seguito da Kuhbandner & Reitzner, nel complesso, durante l’anno 2020 il numero di decessi osservati è stato molto vicino a quello previsto, ma nel 2021 il numero di decessi osservati è stato di gran lunga (nettamente) superiore a quello previsto e nell’ordine di 2 volte la deviazione standard empirica. L’analisi dell’eccesso di mortalità mensile in funzione dell’età ha mostrato che l’eccesso di mortalità osservato nelle fasce di età tra i 15 e i 79 anni a partire da aprile 2021 è responsabile dell’eccesso di mortalità nel 2021. Il gruppo di età compresa tra i 40 e i 49 anni ha registrato un eccesso impressionante nel 2021. L’analisi del numero di nati morti ha rivelato un modello di mortalità simile a quello osservato per il gruppo di età tra i 15 e i 79 anni. Esiste una forte covariazione tra l’eccesso di mortalità e le campagne di vaccinazione in Germania (dosi da 1 a 4).

La mia tesi è che questa tendenza in Germania, in cui l’eccesso di mortalità è evidente da aprile a maggio 2021, sia dovuta al primo roll-out (prima e seconda dose). Il fatto che le linee dei grafici osservati e attesi siano quasi speculari (verso l’alto e verso il basso) dimostra che la forza della COVID sulla mortalità non è stata così significativa rispetto a quella attesa, mentre non possiamo escludere che la COVID abbia preso prima i nostri preziosi anziani e coloro che erano vulnerabili. Questo ha senso. Il fatto che si veda una fascia d’età compresa tra i 15 e i 79 anni, credo che si vedrà in tutte le nazioni una volta completati gli studi.

Chiedo ancora una volta perché non sono stati fatti e vedere persone tra i 40 e i 49 anni, nel fiore della loro vita, morire semplicemente significa che qualcosa ha causato le morti al di fuori del virus. Dall’inizio del 2021, la forza della COVID era già stata in gran parte attenuata e l’eccesso di decessi può essere spiegato solo con le conseguenze della mancata ricerca di cure (gli ospedali sono stati chiusi nel 2020 e nel 2021 e le persone hanno avuto paura di andare in ospedale e anche, orribilmente, le procedure elettive sono state interrotte e ora le sequele sono peggiorate nelle persone affette che non hanno potuto ottenere cure). È successo qualcosa in tutto il mondo e in particolare nei Paesi ad alta vaccinazione (e in popolazioni apparentemente più giovani e sane), che ha causato un “eccesso di mortalità (mortalità per tutte le cause)”.

Dobbiamo togliere la testa dalla sabbia e concentrarci su questo aspetto. Ci sono troppe persone giovani e sane che muoiono improvvisamente, atleti, medici, persone nel fiore degli anni. Persone giovani e di mezza età. Persone che muoiono nel sonno, giovani, adolescenti (un ragazzo del Michigan muore nel sonno tre giorni dopo aver fatto il vaccino). Questo non accade normalmente. Non è mai successo! Fate in modo che i nostri patologi esaminino subito questi decessi, perché sto dicendo nel modo più chiaro possibile che sono dovuti all’iniezione del gene COVID.

Guardate i dati in Germania sull’eccesso di mortalità:

Altri dati fuori dall’Europa:

Che dire di questo dai Paesi Bassi:

Ed ora cari amici di fronte all’evidenza dei fatti che cosa avete intenzione di fare?

È da una reazione collettiva della gente che può scaturire un cambiamento Globale, ma prima ancora deve avvenire un cambio di paradigma che solo la consapevolezza del singolo individuo può mettere in atto…..

…e non e’ un problema da poco!

Paul Elias Alexander & xxxxx

Fonti : palexander.substack.com & expose-news.com

