Mons.Ics e la Saga Vaticana. Bergoglio-Becciu: B&B ( Bed & Breakfast)…

Bergoglio-Becciu: B&B ( Bed & Breakfast).

Su La Verità di oggi, in prim: – Il cardinal Becciu: “Bergoglio mi vuole morto”. Poi tende l’agguato al Papa al telefono. – Il Cardinale ai suoi familiari: “Non pensavo che arrivasse a tanto”. I parenti “ E’ un vigliacco”….

Eccetera, è la stessa storia che leggiamo da un paio di anni sulla compravendita-truffa dell’immobile di Londra. Chissà, forse per trasformarlo in un B&B – Bergoglio-Becciu.

Non ci meravigliamo di nulla anche leggendo queste considerazioni di un Cardinale sul suo Papa che gli ha fatto fare carriera, ci meravigliamo che ancora qualcuno pretenda obbedienza al sopraddetto. Come ormai fanno ufficialmente tutti gli ordini, congregazioni, prelature e associazioni ed istituti cattolici vari, impauriti, se non terrorizzati, di esser colti in contrapposizione a qualsiasi cosa dica o faccia il capo supremo della Chiesa. Il quale che fa?

Commissaria e mette un gesuita quale commissario.

Son due anni che Becciu sale e scende e risale, nella amicizia-complicità con il santissimissimo pontefice regnante. È misterioso tutto ciò? O è un problema di dossier che escono, rientrano, vengono agitati minacciosamente e poi riscompaiono?

Qualcuno, dietro le sacre mura, è convinto che la stessa carriera folgorante di Becciu sia dovuta al possesso di dossier, a lui passati dal Card. Bertone, inquietante Segretario di Stato di Benedetto XVI, per cercare di proteggere se stesso, innanzitutto, e per cercare di influenzare il successore di Benedetto. Dossier soprattutto sui fatti riconducibili alla rinuncia di Papa Benedetto. Ma se questo fosse vero, siamo solo all’inizio di nuovi scandali. Perché meravigliarsi?

Ecco, per smetterla di continuare a meravigliarsi e per smetterla di domandarsi che sta succedendo nella nostra Santa Chiesa, vorrei contribuire proponendo la lettura di un libro scritto nel 2008 da un importante Gesuita, P. Antonio Caruso (morto a 91 anni nel 2009), che lavorò per quindici anni in Segreteria di Stato Vaticana con ben tre papi e prima di lasciare questa valle di lacrime lasciò anche un manoscritto, dal titolo assolutamente esplicativo: “S.IGNAZIO, licenziato..”. Ma il libro, di cui raccomando la lettura, è riferito alla deriva della Compagnia ed è titolato “Tra grandezze e squallori” (edizioni Viverein, 2008), Riporto solo un paio di considerazioni trovate in detto prezioso libro.

Pag. 201. Riferendosi al governo di P. Arrupe (il libro è del 2008): “…Il secondo rilievo scaturisce dalla constatazione che la Compagnia di Gesù si trova oggi investita da drappelli di filocomunisti e di filomassoni, come mai si era registrato prima. Che le forze internazionali appoggiate da comunisti e massoni svolgano la loro opera insonne per invadere settori vitali della Chiesa è stato predetto più di un secolo e mezzo fa dalla Signora di La Salette e ripetuto a Lourdes e Fatima. Nessuna meraviglia che la loro opera tenti di invadere le Provincie dell’Ordine di S.Ignazio”.

Pag. 204.Una curiosità riportata da P. Caruso è la seguente, ed è attribuita ad un importante e famoso gesuita italiano di cui non fa il nome, ma lo chiama MAO (dai tre colori, rosso, giallo e verde), definendolo filocomunista (rosso), maoista(giallo ) e legato anche al verde massonico.(verde, appunto …).

Di questo importante e potente gesuita dice “Egli ha fatto propaganda alla maniera degli agit-prop a favore del Governo Romano Prodi, il Governo peggiore dell’Italia, afferma che la Dottrina Sociale della Chiesa non ha contenuti, regala il carisma di profeta a P. Arrupe, un ammalato che suoi collaboratori spingono verso il traguardo di una Compagnia di Gesù “radicalmente diversa” da quella di S. Ignazio e da quella che vuole la Chiesa”.

Nulla di nuovo, per chi ha occhi per vedere, orecchi per sentire e cervello per capire, ma sempre utile a non avere dubbi su chi governa oggi il Bed&Breakfast …

