War Room. Consulenti Finanziati da Pfizer per la Campagna del CDC verso i Giovani.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione questo articolo apparso sulla War Room e che documenta come il CDC – l’organo USA di controllo delle malattie – possa essere stato influenzato dalla Pfizer nelle decisioni sulle vaccinazioni contro il Covid, in particolare per i più giovani. Buona lettura.

Il cofondatore e presidente del Consorzio Unity – un gruppo no-profit che collabora con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie per convincere i genitori a vaccinare i propri figli contro il COVID-19 – è un consulente sanitario tra i cui clienti figura anche la Pfizer Inc.

In un apparente conflitto di interessi, il Consorzio Unity è anche partner di Pfizer Inc. che produce gli stessi vaccini e booster contro il COVID-19 che il gruppo sta promuovendo, e di altre aziende farmaceutiche. Il gruppo elenca anche uno dei suoi “contatti” ufficiali con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), che recentemente hanno votato a favore dell’aggiunta del vaccino Covid al programma di immunizzazione raccomandato per i bambini.

Partner del Consorzio Unity.

Il Consorzio Unity, che cerca di “aumentare i tassi di vaccinazione degli adolescenti e dei giovani adulti”, è stato fondato da Judy Klein, veterana dell’industria farmaceutica. Klein è anche la fondatrice di inKlein Consulting, il cui sito web rivela che uno dei suoi principali clienti è Pfizer.

Clienti di inKlein.

La biografia della Klein sul sito web del Consorzio Unity, tuttavia, non rivela alcun legame finanziario con l’azienda produttrice del vaccino COVID-19.

Il Consorzio Unity ha lanciato una campagna aggressiva per incoraggiare i genitori a far somministrare ai propri figli il vaccino COVID-19, facendo persino pressione sui fornitori di servizi sanitari affinché istruiscano i propri pazienti a ricevere il vaccino COVID-19.

L’organizzazione no-profit, che ha ospitato eventi a favore del vaccino COVID-19 in collaborazione con Chelsea Clinton, ha distribuito una scheda informativa agli operatori sanitari nel 2021, istruendoli a “incoraggiare i genitori e gli adolescenti a programmare visite mediche e vaccinazioni di routine e COVID-19”.

“Usate un linguaggio chiaro, sicuro e accessibile quando raccomandate i vaccini ai genitori e agli adolescenti”, ha insistito il gruppo.

Il Consorzio Unity ha anche creato dei post da condividere sui social media che incoraggiano la vaccinazione COVID-19, tra cui:

“Facciamo parte della campagna di @UnityConsortium “Non aspettare. Vaccinati”! Gli adolescenti hanno bisogno delle vaccinazioni di routine e del vaccino COVID-19! Per saperne di più: https://bit.ly/3e0KY98 #dontwaitvaccinate”.

La campagna ha anche cercato di intervenire nel rapporto tra gli operatori sanitari e i loro pazienti, offrendo bozze di e-mail e messaggi di testo per incentivare la vaccinazione contro il COVID-19.

“Gli adolescenti dovrebbero essere vaccinati anche se hanno avuto la COVID-19 in precedenza. Le varianti altamente contagiose continuano a diffondersi”, si legge in una bozza prima di aggiungere: “La maggior parte degli effetti collaterali sono lievi e durano un paio di giorni. Vaccinarsi è la scelta più sicura”.

Il consorzio Unity ha inoltre incoraggiato gli operatori sanitari a contattare i loro pazienti via SMS con messaggi redatti come “Gli adolescenti dovrebbero sottoporsi al vaccino COVID-19 anche se sono stati sottoposti a COVID-19 in precedenza. Chiamateci al [XXX-XXX-XXXX] per fissare un appuntamento. La visita è sicura” e “Sono state somministrate miliardi di dosi di vaccino COVID-19 con benefici significativi e rischi limitati. Raccomandiamo che il vostro adolescente sia vaccinato. Chiamateci al [XXX-XXX-XXXX]. La visita è sicura”.

Judy Klein del Consorzio Unity è stata citata anche in articoli dei media tradizionali che esortano alla vaccinazione degli adolescenti, come “Gen Z Wants to ‘Wait a Little Bit’ to Get COVID Vaccine. Gli esperti dicono che non c’è tempo da perdere”.

L’USAToday, tuttavia, non rivela i legami di Klein con Pfizer:

“Ora è l’occasione giusta”, ha dichiarato a USA TODAY Judy Klein, presidente del Consorzio Unity, un’organizzazione no-profit che si batte per la protezione vaccinale degli adolescenti e dei giovani adulti. Se nelle scuole si registra un’alta percentuale di studenti non vaccinati, la ricetta per l’insorgenza di focolai di coronavirus e l’ennesimo semestre bloccato dal virus sono i suoi timori”.

Tra gli sforzi del Consorzio Unity per aumentare il numero di bambini che ricevono il vaccino COVID-19, è stata omessa qualsiasi menzione dei veri effetti collaterali del prodotto.

Nella sua pagina informativa “COVID-19 e gli adolescenti”, il Consorzio Unity suggerisce che “l’indolenzimento del braccio” è l’effetto collaterale principale:

“Alcune persone hanno riportato dolore al braccio nel punto di iniezione, che in genere scompare rapidamente. Alcune persone sperimentano effetti collaterali a breve termine dopo la vaccinazione, come stanchezza, mal di testa o brividi. Questi effetti collaterali possono influire sulla capacità di svolgere le attività quotidiane, ma in genere scompaiono in pochi giorni. Si tratta di segnali normali che indicano che il corpo si sta proteggendo”.

Come rivelato da scienziati tra cui il Dr. Robert Malone, la vaccinazione COVID-19 nei bambini ha la propensione a causare problemi cardiaci pericolosi per la vita e a influenzare i cicli ormonali e gli organi riproduttivi.

