Di Berizzi, di Qatar, di Adinolfi e di Dittatura Mondiale della Parola. E di Autocensura.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vorrei offrire alla vostra attenzione qualche riflessione collaterale sui Mondiali di Calcio in Qatar (che, da quello che ho visto, scommetto andranno al Brasile…). Partendo dalle scuse in diretta di un collega per aver usato il termine “razze”, invece di nazionalità o…Ma razza dopo il nazismo non si può più usare per gli esseri umani, anche se è evidente che esistono stirpi diverse e che alcuni gruppi umani della loro identità, anche fisica, fanno un ben preciso elemento di distinzione rispetto agli altri. Proprio ieri, per esempio, sentivo l’inno ucraino che canta: “E noi, fratelli, mostreremo che siamo di stirpe cosacca”. Ma tant’è…Buona lettura.

(LaPresse) Lo scivolone, la bufera social e poi le scuse in diretta. E’ successo durante Belgio-Canada, match dei Mondiali di calcio in corso in Qatar. Il telecronista Rai Alberto Rimedio, per introdurre il match, stava parlando degli arbitri di diversa nazionalità ion campo e ha detto testualmente: « Ci sono davvero tante razze per gli arbitri che sono impegnati in questa partita».

La parola razza è finita sotto accusa ovviamente e ha scatenato le proteste sui social. Rimedio è stato costretto a scusarsi in diretta: «Si sta alzando un polverone sui social, voglio chiarire le mie parole che sono lontanissime dal mio pensiero. Volevo dire nazionalità e non razze. Voglio scusarmi perché ho usato un termine improprio, un errore nella concitazione della diretta»- ha detto il telecronista.

Qui sotto invece trovate un commento postato su Facebook dall’amico Vik van Brantegem.

Mala tempora currunt sed peiora parantur

«Per chi volesse capire dove potrà approdare la società del futuro in termini di libertà di espressione e di pensiero unico basta sorbirsi i commenti o le telecronache di questi mondiali, i servizi dei vari telegiornali o gli articoli dei quotidiani. Oltre la normale didattica calcistica sugli schemi e sulle qualità dei calciatori si muove e agisce un indottrinamento ideologico come mai si era visto.

Si lascino perciò sugli scaffali i voluminosi tomi di sociologia o filosofia politica e si legga con attenzione e scrupolo ciò che si sta muovendo intorno e dentro al fatto sportivo perché è qualcosa di epocale.

Sì, di epocale, perché questo sport è quello più seguito al mondo. Non c’è angolo della Terra in cui non si guardino i mondiali.

Colpisce in primo luogo l’equilibrismo dialettico utilizzato dai giornalisti sportivi della Rai, che è ormai più fastidioso di diciotto ore di intervista di Massimo Gramellini a Michela Murgia, e che copre e ammanta quanto di più subdolo questo nostro angosciante tempo ci possa “passare”.

E poi, la monotonia di posizioni, la sequela di sinonimi e metafore contorte per non contravvenire alle Sacre Tavole della Legge del Conformismo Planetario. Ardite acrobazie e funambolismi tra aggettivi e sostantivi che neanche Fabio Fazio dei tempi migliori.

Non c’è tema che non venga letto sotto quella chiave. e non c’è questione sociale, identitaria, politica che non abbia una lettura monocorde. Ed è la PRIMA VOLTA che accade ciò!

La lezione è chiara: ci attendono tempi bui.

Altro che 1984» (Luigi Iannone).

E qui sotto la risposta di Adinolfi al Fascist-Terrier Berizzi.

MANGANELLATURE DI UN ANTIFASCISTA

di Mario Adinolfi

Paolo Berizzi mi onora oggi di un corsivo su Repubblica. In 16 righe mi dà del fascista, dell’omofobo e dell’attention whore. Insulti per una mia frase su alcune oggettive qualità di Qatar 2022. Per me una società che vieta la pornografia, non permette ostentazioni provocatorie della sessualità, consente alle famiglie di andare serenamente allo stadio senza ubriachi molesti di contorno, persegue duramente la droga e chi la vende, non si fa condizionare da denari, lobby, mode e diktat occidentali perché intende rispettare prima la propria tradizione e anche la propria religiosità, io la trovo degna di menzione positiva. Poi ho scritto anch’io dei diritti dei lavoratori migranti (noi siamo un esempio?), dei diritti delle ragazze (a prostituirsi su Onlyfans?), della libertà di informazione (guardate Al Jazeera e Raiuno e ditemi quale trovate meno condizionata dal potere, come tv). Certamente non posso essere accusato di essere un fan della società islamica, ci ho scritto sopra un libro, ma se devo discutere del tema della libertà voglio interlocutori alla mia altezza. Berizzi è noto per essere “giornalista antifascista di Repubblica” con tanto di scorta al seguito. Manganellare l’opinione divergente come si chiama?

PS: Non esiste alcun virgolettato in cui io definisca i genitori gay “un abominio ideologico criminale”. Quella è la definizione che io dò nei miei testi della pratica dell’utero in affitto. I genitori gay semplicemente non esistono perché in natura per generare servono un uomo e una donna, fascicolo numero uno di “biology for dummies”.