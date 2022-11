Aurelio Porfiri, Elogio dell’Intolleranza. Un Pamphlet.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo pamphlet del maestro Aurelio Porfiri. Buona lettura.

§§§

“Il coraggioso pamphlet del maestro Porfiri denuncia il disagio generato dalla società più ipocrita della storia” (Roberto Giacomelli)

***

Vi sarà sicuramente capitato di sentire qualcuno, o forse anche voi stessi, essere apostrofati come “intolleranti”. Questa è divenuta un’offesa mortale, opposta all’essere invece tolleranti ed andare d’accordo con tutti.

Ora, non voglio affermare che nella tolleranza non ci siano valori importanti da considerare, ma a mio avviso ce ne sono ancora di più nell’intolleranza, se ben ci intendiamo sul significato che intendiamo dare a questo termine.

Questo perché esiste un’intolleranza positiva ed una negativa. Il mio elogio dell’intolleranza non intende riferirsi naturalmente all’intolleranza negativa, lungi da me. Voglio parlare dell’intolleranza positiva, quell’intolleranza che non solo dobbiamo coltivare, ma che dobbiamo anche tenerci stretta.

Forse rimarrete sorpresi nello scoprire come vi è necessario essere intolleranti in alcuni momenti della vostra vita e questo con buonissima ragione.

Ma si pensa che l’intolleranza è buona solo se rivolta a sè stessi, alla salvaguardia della propria salute e dei propri interessi. Qui dovremo certamente fare attenzione e mettere le cose in una prospettiva più giusta.

Cominciamo a darci da fare.

Aurelio Porfiri (2022). Il baratro. Elogio dell’intolleranza. Prefazione di Roberto Giacomelli (Chorabooks)

Ecco qualche riga della prefazione:

Nel tempo del pensiero unico la tolleranza è il requisito essenziale per essere accettati, avere il coraggio di dichiararsi intolleranti è un forte segnale di libertà intellettuale.

Il coraggioso pamphlet del Maestro Porfiri denuncia il disagio generato dalla società più ipocrita della Storia, la più violenta e repressiva, ammantata di falsa bontà, che perseguita coloro che hanno ancora il coraggio di dire la verità. L’ultima fase del capitalismo, dopo quella industriale delle origini e quella finanziaria dell’epoca contemporanea, è il capitalismo della sorveglianza, severo custode dell’ortodossia degli ideali, dei sentimenti e delle emozioni.

Tutti sono sottoposti ad un controllo continuo e spietato, nel tempo della massima licenza la libertà è compressa pericolosamente, la visone ufficiale diviene dogma sociale. Nella società attuale i diritti sovrastano i doveri, le minoranze spadroneggiano sulla maggioranza che tutto regge, istanze assurde quanto false stravolgono la realtà diffondendo ridicole bugie che tutti devono accettare.

I campioni della tolleranza impongono la teoria gender, priva di ogni significato logico e scientifico, la cancellazione della cultura, distruggendo la memoria collettiva, eliminano scientemente i valori e le idee che hanno mosso il mondo. Chi non si piega a questa pericolosa deriva patologica viene messo al margine della società, diviene un reprobo da isolare e punire perché il suo coraggio può divenire contagioso.

I tolleranti così divengono campioni di intolleranza, perseguitano gli ultimi coraggiosi che amano pensare liberamente. L’elogio dell’intolleranza all’asservimento del pensiero di cui ci parla Aurelio Porfiri, è la coraggiosa rivolta contro la presunta superiorità morale dei progressisti, maestri di virtù teoriche in realtà bugiardi patologici.

La loro protervia si scarica sui capri espiatori che da sempre si prestano inconsciamente ad un ruolo per loro disfunzionale e pericoloso, ma estremamente rassicurante per i moralisti della sinistra chic.

Gli intolleranti come Aurelio si ribellano alla guerra psicologica messa in atto dai progressisti per sottomettere alla loro visione patologica tutta la società e trasformare in dogma le loro false teorie.

Il sottile lavorio dei finti tolleranti è propaganda subliminale martellante per conquistare le menti più deboli, per irretire coloro che vivono sulla superficie della realtà, senza porsi alcuna domanda.

Il messaggio corruttore oggi viaggia sopratutto su Internet, potente strumento di convincimento, capace se usato a fini perversi di generare deficit di attenzione e distruggere lo spirito critico.

Questo libro parla dell’intolleranza dei pensanti alla visione unica instillata nelle menti degli abulici sottomessi, alla politica senza valori fatta di marketing, ai governi ridotti a comitati d’affari al servizio delle multinazionali. (…)

La sana intolleranza si rivolta contro le inversioni demoniache della liturgia, delle tradizioni sostituite da vane mode portatrici di vuoto mentale e spirituale.

A triste questo disfacimento si ribella con coraggio Aurelio Porfiri, in un libro scomodo e fuori dal coro, frutto di una cultura e di una mente che vola libera oltre i triti schemi della civiltà della decadenza.Un atto di forza che si fa testimonianza di coraggio

Roberto Giacomelli

Cartaceo € 9, 35

Kindle € 3, 99

Epub € 3, 99

§§§

