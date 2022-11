Agostino Nobile. La gran resistencia para detener el Gran Reinicio

Marco Tosatti

Muy estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención este artículo sobre las fuerzas que intentan dominar el mundo y quienes se oponen a estas nefastas tentativas. Feliz lectura, y que Dios nos ayude.

§§§

La gran resistencia para detener el Gran Reinicio

Malcolm Roberts es un político australiano, miembro de One Nation y senador por Queensland desde 2019. También fue senador de 2016 a 2017. Antes de ingresar a la política, fue ingeniero de minas y trabajó en la industria carbonífera australiana. Entre otras cosas, trabajó como director general de la mina de carbón de Gordonstone, en el centro de Queensland. Roberts fue elegido para el Senado en las elecciones federales de 2016 por la lista de One Nation en Queensland. Fue reelegido para el Senado en las elecciones de 2019 como principal candidato de One Nation en Queensland.

Hablamos de él porque es un hombre duro que no teme ser señalado como intrigante, a pesar de acompañar las acusaciones con documentos y hechos incontrovertibles.

Para tener una idea de la pasta con que está hecho el senador australiano, cito un discurso que pronunció en el Parlamento el 22 de noviembre:

“Mientras el deshonesto Klaus Schwab quiere el Gran Reinicio, yo prometo emprender la Gran Resistencia. Nos resistiremos a la infiltración de nuestro Parlamento por los peones globalistas. Nos resistiremos a la destrucción de la familia. Nos resistiremos a los multimillonarios que hacen más pobres a todos los demás.

En un discurso anterior, pedí a Australia para que rechazara el Gran Reinicio del Foro Económico Mundial y organizara en su lugar una “Gran Resistencia”. No eran palabras vacías. En la red circula un vídeo en el que el estafador y genio del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, se jacta de haber penetrado en los gabinetes de las democracias occidentales con sus jóvenes líderes mundiales. Algunos de los discípulos de Klaus Schwab están en este Senado, y uno de ellos está en el gabinete. Cómo esto no ha desencadenado una investigación sobre la seguridad nacional está más allá de One Nation. Ciertamente, deberíamos haber mirado mucho más de cerca, dada la coordinación que estamos viendo en las políticas aplicadas por discípulos del FEM como Jacinda Ardern y Justin Trudeau.

One Nation se opondrá a la transferencia de riqueza de los australianos de a pie a los multimillonarios depredadores. Este fue el resultado inevitable y deliberado del despilfarro del gobierno COVID que los liberales, los nacionales, los laboristas y los verdes impulsaron en este Parlamento. One Nation se opondrá a la exposición de nuestros niños a contenidos sexuales para adultos en sus bibliotecas y en los libros de texto escolares y, ahora, en los programas infantiles de la ABC.

One Nation se opondrá a la deshumanización de las mujeres mediante un lenguaje sin género que borra el concepto mismo de mujer y de madre. No permitiremos que se socave a la familia. One Nation se opondrá a la reducción del sexo a una transacción sin sentido y destructora del alma, precisamente lo que Aldous Huxley nos advirtió en Un mundo feliz.

One Nation se opondrá a la guerra contra la agricultura que pretende destruir las granjas familiares, revitalizar el monte y trasladar la producción de alimentos a fábricas intensivas de propiedad corporativa, casi urbanas, que producen sustancias similares al alimento químico para los australianos, mientras la élite se atiborra de carne roja y mariscos -lo que hicieron de nuevo la semana pasada en la COP27 en Egipto, dándose un lujo mientras se extiende la pobreza. ¡Asqueroso!”.

[Vídeo en el idioma original: https://www.malcolmrobertsqld. com.au/the-great-resist/]

Sobre el tema de la destrucción de las explotaciones familiares, para quien no lo conozca, recomiendo ver los vídeos de las protestas de los agricultores holandeses: https://www.youtube.com/watch? v=VgKnMQbTBtM. El gobierno les ha sancionado duramente para, según ellos, reducir drásticamente las emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco. Es decir, el habitual engaño sideral sin fundamento científico.

Pero también en Italia hay manifestaciones: https://www. youtube.com/watch?v= Yc6GZWxPQBM. En Alemania y en Francia: https://www.youtube.com/watch? v=vJDObvYPklE. En Grecia: https://www.youtube. com/watch?v=TbFiYq1h0TE y en otros países occidentales. Este empobrecimiento planificado, que comenzó hace al menos una década, pretende crear la sociedad esclavista descrita por Klaus Schwab en sus libros El Gran Reinicio y La Cuarta Revolución Industrial. Mientras tanto, Bill Gates (el hombre de las vacunas, estrechamente vinculado a los señores del FEM) compra tierras en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los mayores terratenientes: https://www.youtube.com/watch? v=MJVL9HegCr4.

Esto llevará directamente, como lo ha establecido el FEM, a la introducción del salario universal (el mínimo para sobrevivir miserablemente) que nos convertirá en esclavos como en el sistema soviético del siglo pasado. Los que se rebelen tendrán un final peor que el de los no vacunados privados del infame pase verde, a los que se les han negado los derechos civiles y humanos más básicos. Después de las perversiones llevadas a cabo a sabiendas con el Covid 19 y la vacuna, no debería sorprendernos que pronto -quizá ya hayan empezado- se utilicen alimentos que corroen lentamente el cerebro y el cuerpo humanos.

Estamos en manos de monstruos que apestan a satanismo. Y lo más devastador es sin duda Bergoglio y los títeres del Vaticano que se han alineado a este exterminio masivo.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 24 de noviembre en

https://www.marcotosatti.com/ 2022/11/24/agostino-nobile-la- grande-resistenza-per-fermare- il-grande-reset/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: nobile, reset, resistencia



Categoria: Generale