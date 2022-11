Benedetta De Vito. Politici, Giornalisti, Medici: Nessuna Correlazione. Con la Verità.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo, che non è un articolo, ma un grido dal cuore. Buona lettura e diffusione.

Sì, nessuna correlazione, sì, non c’è nessuna correlazione tra i politici, i giornalisti, i medici e i responsabili delle istituzioni tutte in fascio e la Verità. La menzogna ricopre con il suo mantello nero l’Italia (e il mondo intero) che celebra, uno dopo l’altro, i funerali dei suoi giovani morti di “malore improvviso”.

Benedetta, di Frosinone ad esempio, 18 anni e un fiore di ragazza. Morta, malore improvviso. Intanto i “medici” se ne inventano delle belle (si muore per troppo caldo, troppo freddo, per i videogiochi, per la pizza) per giustificare la moria inarrestabile e i “giornalisti” si voltano dall’altra parte, parlando dei mondiali di calcio, dei fatti di sangue e di tutto fuorché della macabra statistica montante che ci circonda. Persino il signor motore di ricerca più grande del pianeta ha iniziato a fare il furbetto e non risponde più alle richieste mie, quando si tratta di malore improvviso o di malore fatale…

Ma tanto metter la polvere sotto il tappeto non serve, carini. La Verità trionfa nei fatti anche se li tacete e li ricoprite di un velo di silenzio, come in un sudario. La Verità splende come il sole a Mezzogiorno: i dati di Euromomo sulla crescita esponenziale delle morti bianche, sono lì chiari, limpidi, un dito d’accusa contro di voi che nicchiate e fate finta di niente. E anche se nessun “giornalista” (certo, virgolettati perché non so che cosa sono…) li riferisce e chi mi ama, accecato dal pulviscolo di Satana, continua a ripetere come un mantra: “Non ci sono le prove”, essa continua e continuerà a vivere e a urlare il suo messaggio dai tetti. Gesù, la Verità, cari signori, non è morto, è risorto! La Verità, che è il Signore, trionferà, non c’è dubbio!

Le prove ci sono eccome., basta non far come le scimmiette. Benedetta, ad esempio giocava a tennis e a un certo punto ha detto: “Scusate, mi fa male tutto”. E si è accasciata. Vaccinata, ci scommetto, perché voleva continuare a vivere la sua piccola vita, quando chi doveva vigilare sulla sua incolumità, le ha posto invece l’orrido au aut: o ti vaccini o resti chiusa in casa. Niente scuola né tennis. Un altro piccolino correva per prendere il bus e giù a terra, morto. Normale? Calciatori diciassettenni muoiono in campo di continuo. Ricordo e il pensiero vola alla serenità degli anni che abbiamo vissuto da giovani, ad Andrea, che lavorava nel bar qui davanti a casa mia. Anche lui morì in un campetto di calcio, ma noi tutti del Rione ci ricordiamo di lui e la sua morte improvvisa parve come un fulmine d’agosto. Ora no, ora è la norma…

Benedetta adesso è in cielo. Con lei tante altre anime che si sono fidate del male (un siero fatto con cellule di bambini abortiti, torturati e uccisi) e lo hanno fatto entrare, inconsapevoli, nel loro sangue con il siero genico sperimentale. Un contro battesimo satanico, altroché “gesto d’amore”! E mi domando, ma so che è così, se è stato proprio questo l’obiettivo da raggiungere, se è vero, come è vero, che un ministro del passato governo (che lavora anche in quello attuale, ma tu guarda!) ha più volte detto e ripetuto che sulla terra siamo troppi e che bisogna ridurre il numero degli uomini i quali, secondo la sua visione distorta (perché il Signore ci ha fatti a Sua immagine e somiglianza, e fa di tutto per attirarci a Sé) , sono dei parassiti, degli insetti da eliminare con il veleno. E siccome questi signori sono cannibali nel profondo (odiano cioè il loro prossimo, staccati come sono dal Tronco della Vita e quindi rami secchi), desiderano che noialtri, insetti (secondo loro), mangiamo i nostri fratelli, cioè gli insetti veri. Puah, che schifo! Insetti siamo, per loro, e dobbiamo mangiarci a vicenda per diventar a tutti gli effetti , come sono loro, cannibali… Mai!

Corro alla Santa Messa, ogni giorno recito almeno cinque Rosari, dormo con la Corona sul cuore e so che tutto questo orrore, permesso da Dio, passerà e trionferà il Cuore Immacolato di Maria, cioè la Verità. Cari cattivoni cannibali, siete avvertiti!

