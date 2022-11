Bella Dodd, e i Mille Comunisti Infiltrati nei Seminari in USA. Life Site News.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia, e che ci sembra di grandissimo interesse, anche alla luce della situazione attuale della Chiesa. Buona lettura e condivisione.

Non abbiamo ancora finito di sentir parlare di Bella Dodd.

Il dottor Paul Kengor, autore di bestseller, e la sua coautrice Mary Nicholas, MD, hanno appena pubblicato un nuovo libro su Bella Dodd e sulla sua conversione alla fede cattolica. Si intitola The Devil and Bella Dodd: One Woman’s Struggle Against Communism and Her Redemption (TAN Books). In esso si analizza anche l’affermazione attribuita all’ex comunista secondo cui avrebbe aiutato a inserire più di 1.000 compagni comunisti nei seminari cattolici.

In un’intervista rilasciata a LifeSite a proposito di questo nuovo libro (vedi intervista completa qui sotto), Paul Kengor spiega che lui e la sua coautrice “sono stati in grado di confermare che Bella Dodd ha veramente affermato di essere stata incaricata di infiltrare nei seminari dal Partito Comunista più di mille comunisti”. Lui e la sua coautrice sono riusciti a trovare altre prove – oltre al ricordo di Alice von Hildebrand – che confermano le parole di Bella Dodd. Ha detto a LifeSite: “Citiamo diversi testimoni oculari, due dei quali hanno firmato dichiarazioni giurate (e sono appena morti, uno di loro a giugno), e un altro che è ancora vivo e vive in California”.

Per esempio, gli autori citano una testimone oculare vivente, Sherry Finn, che ha raccontato: “Ricordo l’enorme numero di un migliaio di persone che si erano infiltrate nella Chiesa cattolica – alcune fino ai livelli più alti della Chiesa”. Come raccontano gli autori, Dodd conosceva quattro cardinali a Roma che erano comunisti e lavorava con loro. Sfortunatamente, il vescovo Fulton Sheen – il vescovo che riportò Dodd alla Chiesa – disse a Dodd di non rivelare mai i nomi di questi cardinali, per paura di uno scandalo.

Un’altra fonte del libro è la coppia di coniugi Johnine e Paul Leininger. Una volta hanno ascoltato un discorso pubblico di Bella Dodd che hanno riassunto in una dichiarazione citata nel libro Il diavolo e Bella Dodd:

Alla fine degli anni Venti e Trenta, da Mosca furono inviate direttive a tutte le organizzazioni del Partito Comunista. Per distruggere la Chiesa cattolica dall’interno, i membri del partito dovevano essere introdotti nei seminari e nelle organizzazioni diocesane. Dodd ha dichiarato: “Io stesso ho messo circa 1.200 uomini nei seminari cattolici”.

I Leininger hanno anche confermato di aver sentito Dodd dire che c’erano “cardinali che erano membri del Partito Comunista”. Disse di conoscere la verità della sua affermazione perché “so chi erano i miei contatti””.

Negli anni ’60, i Leininger si accorsero che questa strategia di infiltrazione aveva avuto successo, che “la Chiesa cattolica romana era stata vittima di una massiccia infiltrazione comunista/massonica”….. Oggi siamo testimoni dei risultati di un piano diabolico e ben organizzato, il cui progetto è stato definito più di 70 anni fa e pazientemente attuato”.

E in effetti, osservando lo stato del clero cattolico oggi, non si può che concordare con questa affermazione.

Kengor e Nicholas si addentrano anche nella storia del Concilio Vaticano II e del riuscito tentativo comunista – con l’aiuto del cardinale Eugène Tisserant – di spingere gli organizzatori del Concilio a non discutere o a criticare affatto il comunismo (si veda qui la traduzione del documento sul comunismo che il Concilio poi abbandonò). Gli autori fanno addirittura riferimento a un cardinale che aveva letto su un giornale comunista che “i comunisti erano riusciti a infiltrarsi in ogni commissione del Concilio Vaticano”.

“È un’affermazione allarmante: ogni commissione del Concilio Vaticano II è stata infiltrata”, continuano gli autori. “È un’affermazione esagerata? Può darsi. Ma è chiaro che qualcosa è andato seriamente storto”. Per citare le parole successive di Papa Paolo VI, il “fumo di Satana” era entrato nella Chiesa”.

Tuttavia, nonostante i piani malvagi testimoniati da questo libro, la vita stessa di Bella Dodd parla anche del potere della grazia. Si è allontanata dal demonio del comunismo verso Dio ed è diventata una testimone contro la sua precedente ideologia. Pertanto, questo libro ci dà anche speranza e forza per continuare a combattere le forze anticattoliche all’interno delle strutture stesse della Chiesa cattolica di oggi.

Qui trovate l’intervista completa al dottor Paul Kengor:

D: Cosa ha ispirato lei e il suo coautore a scrivere questo libro su Bella Dodd? Come avete conosciuto la sua vita e il suo lavoro?

R: Avendo trascorso la mia vita a studiare il comunismo e la guerra fredda, conoscevo Bella Dodd da molto tempo. È stata una delle principali ex comuniste d’America, forse la numero uno, e senza dubbio la più famosa ex comunista convertita al cattolicesimo, attraverso una bellissima storia di conversione tramite Fulton Sheen, una storia che raccontiamo a lungo nel libro. Vi farà venire le lacrime agli occhi.

Conosco la Dodd anche per la famosa presunta dichiarazione in cui affermava di aver inserito più di mille uomini comunisti nei seminari cattolici degli Stati Uniti. Esaminiamo questa affermazione con molta attenzione e meticolosità. Come i lettori vedranno, l’ha detto davvero. Abbiamo intervistato testimoni reali che hanno sentito Bella dirlo, tra cui Alice von Hildebrand, che è morta l’anno scorso.

La mia coautrice, la dottoressa Mary Nicholas, ha seguito Bella Dodd anche più a lungo di me. Questo libro è iniziato con Mary. Lei ha fatto la prima stesura. Io sono arrivata dopo, come seconda autrice, solo su sua richiesta, e anche in quel caso ho accettato di essere coautrice solo dopo aver fatto abbastanza lavoro e contribuito abbastanza da meritare il titolo.

D: Il titolo del libro mette in relazione Bella Dodd e il diavolo. Quanto è stato reale il suo incontro con il diavolo? Ha descritto esperienze diaboliche concrete o è più astrattamente descritta come una vita nelle tenebre e lontano da Dio?

R: Ha descritto direttamente e ripetutamente i suoi tentativi di staccarsi dal comunismo come un tentativo di staccarsi dal diavolo in persona. Più e più volte. Scriveva: “Blasfemamente, aggiungerei: “Mi unirò al diavolo stesso se va nella mia direzione”. Non c’è dubbio che ho viaggiato con lui al mio fianco e che mi ha estorto un grande prezzo per la sua compagnia”. Si è staccata dal diavolo del comunismo solo quando è tornata strisciando alla fede cattolica della sua giovinezza, in ginocchio. È stato Fulton Sheen che, più di ogni altra figura, l’ha raggiunta e aiutata a tirarla fuori dalla fossa.

D: Quali sono le principali fonti che ha utilizzato per informarsi sulle parole e sulla vita di Bella Dodd?

R: Un’enorme quantità e varietà di fonti: dal suo libro di memorie, School of Darkness, alle sue numerose testimonianze giurate al Senato degli Stati Uniti, alla Camera dei Rappresentanti e altro ancora. Divenne una delle testimoni più comuni al Congresso nel testimoniare i tentacoli del comunismo e gli sforzi dell’Unione Sovietica e del Partito Comunista USA per infiltrarsi nella società e nelle istituzioni statunitensi, in particolare nell’istruzione. Bella gestiva il fronte dell’istruzione per il Partito, dove riuscì a penetrare a fondo nella cruciale Unione degli insegnanti di New York.

Un’altra fonte importante che abbiamo utilizzato è l’enorme dossier di Bella dell’FBI, che abbiamo fatto declassificare. Nel gennaio 2019 ho iniziato il processo di presentazione delle richieste di Freedom of Information Act (FOIA) per il rilascio del suo fascicolo. Questo processo ha dato inizio a un lungo periodo di attesa, con ripetuti appelli al governo federale presentati da un mio collega avvocato. Alla fine abbiamo ottenuto oltre mille pagine del suo fascicolo dell’FBI. L’agenzia la considerava un’enorme fonte di informazioni. All’inizio degli anni ’50, secondo l’FBI, il suo nome in codice durante le udienze McCarthy era “Il Falco”. Il materiale contenuto nel dossier è affascinante.

D: Come si può fare un parallelo tra questo nuovo libro e il suo libro Il diavolo e Karl Marx?

R: La differenza fondamentale è questa: Mentre sia Bella che Karl Marx hanno avuto a che fare con il diavolo, compreso il diavolo del comunismo, Bella si è staccata e ha intrapreso una vita di penitenza e riparazione. Marx, al contrario, rimase affascinato dal diavolo, scrivendo poesie sul diavolo e impegnandosi realmente in atti che perpetuavano un grande male. Fu un ateo arrabbiato per tutta la vita. Bella, una volta che si è staccata dal diavolo, ha fatto esattamente il contrario. Disse a Fulton Sheen: “Voglio entrare nell’ordine penitenziale più severo che esista per pagare i miei peccati”. Lui rispose: “No. Ti ordino di tenere conferenze sul comunismo perché queste persone sono cieche. Sono totalmente ciechi di fronte ai pericoli del comunismo”. Fu proprio quello che fece. Si è impegnata a mettere in guardia il mondo.

D: Nel suo nuovo libro parla del fatto che Bella Dodd ha contribuito a introdurre oltre 1.000 comunisti nel sacerdozio cattolico? Ne sappiamo di più?

R: Questo è il cuore del libro. È ciò che attirerà la maggior parte dei lettori. È di gran lunga il capitolo più lungo del libro. Dovrete procurarvi il libro per scoprirlo! Ma vi dirò questo: Abbiamo potuto confermare che Bella Dodd ha veramente detto di essere stata incaricata dal Partito Comunista di infiltrare nei seminari più di mille comunisti. Su Internet si trovano affermazioni sciatte e prive di fondamento attribuite a Bella Dodd. Ritengo che in questo libro abbiamo reso un servizio cruciale documentando il fatto che l’autrice abbia davvero detto questo. Citiamo diversi testimoni oculari, due dei quali hanno firmato dichiarazioni giurate (e sono appena morti, uno di loro a giugno), e un altro che è ancora vivo e vive in California. Queste sono solo alcune delle prove.

Ci occupiamo anche della fattibilità di Bella e del Partito che credevano di potersi infiltrare nella Chiesa cattolica. Non c’è dubbio che ci avrebbero provato. Erano penetrati in tutte le principali confessioni protestanti. Bella aveva persino piazzato un migliaio di membri del Partito Comunista tra i 10.000 insegnanti del sindacato degli insegnanti di New York (lo ha ammesso in una testimonianza giurata), oltre a numerosi altri gruppi per i quali era l’organizzatrice principale dell’infiltrazione. Negli anni ’60, i sacerdoti negli Stati Uniti erano quasi 60.000. Per Bella, la prospettiva di piazzare solo un migliaio di comunisti nei seminari cattolici sarebbe sembrata un gioco da ragazzi. Avrebbe salutato la bandiera rossa.

Sappiamo quindi che ci ha provato. L’unica domanda è fino a che punto questa infiltrazione possa essere riuscita. Ci occupiamo anche di questo.

D: Molti cattolici sono stupiti dal consiglio del vescovo Sheen a Bella Dodd di non rivelare i nomi dei sacerdoti, o anche dei presunti quattro cardinali, che erano comunisti e che lei ha aiutato a infiltrarsi nella Chiesa. Alla luce dell’attuale crisi della Chiesa, ritiene che sarebbe stato meglio rivelare i nomi di questi cardinali e di questi sacerdoti comunisti?

Forse sì, ma il vescovo Sheen non voleva lo scandalo. Invece, disse a Bella Dodd ciò che gli aveva detto Papa Pio XI: Il modo migliore per combattere il “flagello satanico” del comunismo (così era descritto nell’enciclica Divini Redemptoris di Pio XI del 1937) è parlare pubblicamente contro il comunismo e insegnare alla gente della Chiesa, del Paese, della cultura e del mondo questo male. Questo è stato esattamente ciò che ha fatto, e lo ha fatto in modo letteralmente diverso e più potente di qualsiasi altra donna nella storia della Chiesa.

D: Qual è il messaggio del suo libro per noi americani in questo momento storico in cui sembriamo sempre più esposti al socialismo e alle sue tattiche, tra cui l’applicazione di nuove quote, nuovi gruppi di vittime e la punizione di coloro che non seguono la nuova ideologia?

R: Il comunismo e la sua brutta sorellastra, il socialismo, sono troppo popolari oggi in America, anche tra molti cattolici terribilmente disinformati. Nel luglio del 2019, la rivista America, organo di punta dei gesuiti, ha pubblicato un articolo assolutamente scioccante intitolato “La causa cattolica del comunismo”. È pura follia. Anzi, è pura ignoranza. In verità, non c’è alcuna giustificazione per un articolo del genere in una pubblicazione cattolica. Ma tragicamente, la nostra mancanza di comprensione dei mali del comunismo, compresa l’ignoranza nelle nostre parrocchie e nei nostri collegi, ci ha portato a questo terribile punto.

D: Qual è la lezione principale che possiamo imparare dalla storia di Bella Dodd, comunista che si è poi convertita alla fede cattolica?

R: Combattere il male con la verità e con il coraggio, anche quando ti insultano e cercano di rendere la tua vita un inferno sulla terra. Quando Bella lasciò il Partito Comunista, la infamarono con tutti i nomi possibili, nessuno dei quali sorprenderà i lettori di oggi. La chiamarono razzista, fascista, nazista, antisemita, e così via. La sinistra radicale ha infangato le persone in questo modo per cento anni. E la stessa Bella aveva diffamato persone del genere quando era nel Partito.

Hanno cercato di cancellarla, come si dice oggi. Anzi, la volevano letteralmente morta. L’hanno minacciata. Viveva sotto costante vessazione. Eppure, ha reagito, senza paura.

Questo mi porta all’altra grande lezione della sua storia. Per prendere in prestito da Papa Giovanni Paolo II, non abbiate paura.

