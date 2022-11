USA, Europa. È Iniziata l’Operazione di Cover-Up degli Effetti Avversi?

Il Vaccine Adverse Event Recording System (VAERS) è stata una fonte di informazioni sulla brutta realtà

dei “vaccini” COVID-19. La scorsa settimana, i dati nel VAERS sono stati “eliminati” dalle informazioni europee, su richiesta dei “regolatori europei”.

La deliberata rimozione delle informazioni europee ha causato le seguenti modifiche ai dati:

Il “segnale del cancro” è stato dimezzato

La “Miocardite, segnale di risposta alla dose 3” è stata persa, E;

994 “Aborti spontanei/nati morti/emorragie” sono stati abbandonati.

È ora in pieno svolgimento un insabbiamento dei dati sugli infortuni correlati al vaccino.

Il rapporto di seguito, di Jessica Rose, fornisce i dettagli. . .

DA: Jessica Rosa

Come molti di voi sanno, io e un gruppo di altre persone stiamo monitorando i dati VAERS molto attentamente settimana dopo settimana. Questa settimana (18.11.22), la prima cosa che ho notato è che il set di dati esteri era inferiore a una frazione delle dimensioni della settimana scorsa (11.11.22): da 283,51 MB a 96,81 MB. C’è una dichiarazione di non responsabilità sotto i dati VAERS che afferma quanto segue, quindi questo non è un errore.

Ho deciso di elaborare i dati come faccio sempre il venerdì.

La prima cosa che faccio quando analizzo i dati VAERS ( dopo il download ) è compilare il set di dati nazionali. Quindi compilo il set di dati esteri. Li unisco insieme ai dati COVID-19 del 2021. Quindi conto il numero di ID VAERS in entrambi e faccio alcune statistiche descrittive di base, ad esempio quanti maschi rispetto alle femmine, dati demografici sull’età, dati sulla dose e altro. Quindi inizio le mie query raggruppate come il conteggio dei decessi e il conteggio degli eventi avversi gravi, ecc.

In caso di miocardite, eseguo sempre il codice sui set di dati nazionali, esteri e combinati in modo indipendente.

La prima cosa che ho notato è che il segnale di risposta alla dose 3 della miocardite è sparito. C’è una diminuzione del 49% nel numero di segnalazioni di miocardite.

Figura 3: Segnalazioni di miocardite nel VAERS Dati esteri al 14.10..22 (a destra) e al 18.11.22.

La seconda cosa che ho notato è che mancano 944 aborti spontanei.

Rapporti su aborto spontaneo, aborto spontaneo, parto morto ed emorragie vaginali nel VAERS al 11.11.22 (a sinistra) e al 18.11.22 (a destra).

La terza cosa che ho notato è che nelle segnalazioni di cancro, sebbene mantengano una distribuzione per età simile alle settimane precedenti, come mostrato nella Figura 4, c’è una diminuzione del 46% nelle segnalazioni.

Rapporti sul cancro nel VAERS al 11.11.22 (a sinistra) e al 18.11.22 (a destra).

C’è molto di più da coprire, ma aggiornerò col passare del tempo.

Vedi OpenVAERS per ulteriori informazioni.

—— Fine del rapporto di Jessica Rose.

Questa mossa per ripulire i dati VAERS arriva esattamente la stessa settimana in cui la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha affermato in tribunale che il fatto di aver detto alle persone di NON USARE l’ivermectina per curare il COVID-19 era semplicemente una raccomandazione. . . senza alcuna forza.

QUI LA STORIA ) E qui una breve citazione, e la foto pubblicata dalla FDA:

L’ivermectina è approvata dall’FDA, ma non per il COVID-19. Negli Stati Uniti i farmaci sono comunemente utilizzati per scopi non approvati; questa pratica è nota come trattamento off-label. Nel 2021 la FDA ha creato una pagina web intitolata “Perché non dovreste usare l’Ivermectina per trattare o prevenire il COVID-19” e successivamente ha pubblicato un link alla pagina su Twitter scrivendo: “Non sei un cavallo. Non sei una mucca. Seriamente, tutti voi. Smettetela”.