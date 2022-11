San Raffaele Arcangelo, Medicina di Dio. Un Libro di Bruno Dente.

“Conosciamo San Raffaele dal Libro di Tobia nell’Antico Testamento. Il suo nome significa: ‘Me- dicina di Dio’. Egli è «uno dei sette Angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore» (Tb 12,15). La Chiesa cattolica lo rico- nosce uno degli Arcangeli dei quali conosciamo il nome.

Veneriamo San Raffaele anzitutto come guarito- re, guida dei viaggiatori, ma anche come compagno nel nostro cammino spirituale, cioè nello sviluppo dell’amicizia personale con Dio, guida spirituale nel discernimento vocazionale, sia per trovare il partner giusto per il matrimonio, che per la vocazione sacer- dotale e religiosa; ci aiuta infine contro la lussuria, personificata nel demone Asmodeo”.