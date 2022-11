Agostino Nobile Risponde ad Andrea Zhok. La Difesa è Legittima.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Agostino Nobile, che prende spunto da un’analisi del prof. Andrea Zhok. Buona lettura, e condivisione.

Difesa legittima

L’articolata analisi del prof. Andrea Zhok, pubblicata su l’Antidiplomatico e da questo sito https://www.stilumcuriae.com/l-era-delle-distopie-neofeudalesimo-o-nazismo-andrea-zhok, è condivisibile ma, a parer mio, le conclusioni esposte rischiano di portare alla rassegnazione.

Il prof. Andrea Zhok, tra l’altro, scrive:

I “padroni del vapore”

Quando si parla genericamente di “capitalisti”, “oligarchie”, “èlite”, ecc. è inevitabile suscitare il sospetto di un’eccessiva vaghezza dei referenti. Chi si intende? Si vorrebbe poter additare con nome e cognome il soggetto del potere come si poteva fare nel mondo premoderno indicando il re, il papa, l’imperatore, questo feudatario, quel cortigiano, ecc. Oggi però fare dei nomi è una falsificazione della realtà. Per quanto le persone contino, il sistema ha un’elevata capacità di sostituzione dei suoi membri ad ogni livello, vertice incluso. Sapere chi è l’amministratore delegato di BlackRock o Vanguard non ci porta più vicini ad una comprensione di chi esercita il potere, perché non è come individui specifici che svolgono le proprie funzioni.

I signori menzionati più avanti nell’articolo del prof. Zhok hanno detto e scritto più volte sulla necessità di diminuire la popolazione mondiale. Dunque, un genocidio annunciato.

Prendiamo per esempio il fondatore del WEF, Klaus Schwab. Intorno a lui ci sono i maggiori miliardari, gran parte dei governi di tutti i continenti e regnanti come il re britannico Carlo III.

Schwab pubblica libri e articoli in cui descrive la fine della proprietà privata https://www.marcotosatti.com/2021/12/10/nobile-la-fine-della-proprieta-privata-e-altre-chicche-al-cianuro/ e la subordinazione dell’umano all’Intelligenza artificiale (controllata dalla cupola). Perché questo individuo gira ancora a piede libero ed è presente a tutte le manifestazioni di portata internazionale (recentemente anche al G20 tenutosi a Bali)? La risposta la sappiamo, e la rileva anche il prof Zhok, ma ciò non significa restarsene contriti davanti alla corruzione dilagante.

I tycoon allo scoperto che mirano alla disumanizzazione della società, i signori Schwab, Gates, Soros e compagni di merenda, secondo la logica democratica dovrebbero essere arrestati e processati. Probabilmente i nomi che più o meno cospirano nell’ombra verrebbero a galla. Ed anche se così non fosse, basterebbe arrestare i pesciolini, i pesci di media stazza. La cupola si servirà, come sottolinea il prof Zhok, di altri corrotti, ma dovrebbero a loro volta essere fermati e processati. Inclusi i politici, giornalisti e intellettuali, inconsapevoli o meno.

Però.

Dato che le forze pseudo democratiche sono corrotte dalla cupola, chi si prende la briga di far rispettare la Costituzione democratica? Non sono pochi tra giudici, forze dell’ordine e i militari che rifiutano questa ideologia antiumana. Si sveglieranno?

L’istinto di sopravvivenza dovrebbe farci capire che ci stanno cucinando a fuoco lento per sottoporci al più devastante totalitarismo della storia. Sono in gioco i diritti fondanti dell’essere umano: la libertà di pensiero e di scelta. Come sappiamo nel suo libro La quarta rivoluzione industriale, Klaus Schwab parla chiaro e tondo di sorveglianza di massa, di nuova normalità e di modificazione dei geni umani. Se si mette in galera un disgraziato che ruba, come si dovrebbero trattare individui simili?

Mentre il popolo si arrabatta a sopravvivere, magari divertendosi guardando alla tv programmi demenziali, bevendo nei bar e in discoteca, nel silenzio assoluto la cupola paga profumatamente i migliori spin doctor del pianeta, i quali conoscono dettagliatamente le tecniche più subdole per condizionare le folle. Lavorano giorno e notte, connessi a spin doctor dei vari continenti. Grazie al potere finanziario la cupola controlla governi, scuole, giornali, produzioni cinematografiche, tv e il mondo della musica più seguito dai giovani. Per quanto riguarda le Big Tech ricordiamo le decine di agenti della CIA che fungono da cani da guardia della cupola https://www.reuters.com/article/us-usa-security-siliconvalley-idUSBRE96214I20130703. Una poderosa macchina da guerra che ha corrotto e continuano a corrompere finanche le più autorevoli testate mediche angloamericane.

Basti vedere come hanno organizzato il terrorismo covidiano, dove miliardi di persone hanno creduto a vaccini che si sono rivelati inefficaci se non dannosi, e indossato mascherine scientificamente inutili. Difatti, come ho scritto più volte, i virus misurano da 0,00001 millimetri a 0,0001 millimetri. Pertanto, scrivevo nel 2020, qualsiasi mascherina in commercio risulta come un cancello contro le zanzare. Non solo, fa male alla salute: https://www.fibrosicisticaricerca.it/domanda-e-risposta/sintomi-dellaumento-di-anidride-carbonica-nel-sangue/ Siamo dunque davanti ad una delle bufale più colossali della storia.

Come ho detto altre volte, la cupola teme una sola cosa: la rabbia delle folle. Per realizzare i suoi piani abominevoli è costretta a fare lavaggi di cervello, utilizzando menzogne sempre più inverosimili.

Se continueranno a delegittimare la democrazia, per non finire come la famosa rana bollita dovremmo riesumare la locuzione latina mors tua vita mea. Il genocidio anche culturale in atto fa pensare che la legittima difesa sia l’ultima opzione. Tanto più che è contemplata in tutte le società degne di essere definite civiltà.

Articolo 52 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 29/04/2022]

Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

A questo proposito ai credenti cattolici ricordiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a5_it.htm

Riporto alcuni passi.

2264 L’amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale:

«Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita […]. E non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui» (San Tommaso d’Aquino, Somma Teologica – Ndt)

2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità.

2266 Corrisponde ad un’esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell’uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. […]

Agostino Nobile

