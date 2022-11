Obispo holandés abandona un “sínodo despreciable”

Un obispo holandés abandona el “vil” Sínodo de la Sinodalidad: “El Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con esto”

“Entre los protagonistas de este proceso hay para mí demasiados defensores del matrimonio gay, gente que no cree realmente que el aborto es un problema y que nunca se muestra realmente defensora del rico Credo de la Iglesia, queriendo sobre todo caer bien a su entorno laico”.

Obispo Robert Mutsaerts (Rorate Caeli)

(LifeSiteNews) – El obispo Robert Mutsaerts, obispo auxiliar de la diócesis de ‘s-Hertogenbosch, en los Países Bajos, ha publicado una declaración en su blog, comentando el Sínodo sobre la Sinodalidad, especialmente su nuevo documento de trabajo del 27 de octubre “Para una Iglesia sinodal: communio, participatio, misión”, que pide un diaconado femenino y utiliza el lenguaje de la agenda LGBT. Anunció que ha abandonado el proceso sinodal.

En su declaración, el obispo Mutsaerts calificó este proceso sinodal de “vil”. Afirma que “Dios está fuera de juego en este vil proceso sinodal” y añade que “el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con él”. Continuó diciendo: “Entre los protagonistas de este proceso se encuentran, para mí, demasiados defensores del matrimonio homosexual, gente que no cree realmente que el aborto es un problema y que nunca se muestra realmente defensora del rico Credo de la Iglesia, queriendo sobre todo caer bien a su entorno laico”.

El obispo Mutsaerts no es el único que rechaza los acontecimientos que rodean este proceso sinodal que durará hasta 2024. El cardenal Gerhard Müller lo calificó de “toma de posesión hostil de la Iglesia de Jesucristo” e invitó a los católicos a resistir, comparando la crisis actual de la Iglesia con la crisis arriana del siglo IV. Incluso dijo que, a la luz de la difusión de la agenda LGBT en la Iglesia, “uno no tiene que obedecer a un obispo obviamente herético sólo por razones de fidelidad formal”. Una obediencia ciega como ésta, continuó, “sería una obediencia cadavérica, que no sólo contradice a la razón sino también a la fe”.

Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana (Kazajistán), coincidió recientemente con el cardenal alemán, señalando que el proceso mismo está dirigido e influenciado por una agenda determinada, calificándolo de “manipulación” por parte de eclesiásticos “que impulsan su propia agenda ideológica”.

Tanto el cardenal Mario Grech como el cardenal Jean-Claude Hollerich, quienes han sido llamados por el papa Francisco para desempeñar roles de dirección en este proceso sinodal son promotores de la agenda LGBT -por ejemplo, la aprobación de la homosexualidad- en el interior de la Iglesia Católica.

En respuesta a estas posiciones heterodoxas que se están ventilando y promoviendo durante el proceso sinodal, el obispo Mutsaerts señala: “Qué poco pastoral, qué poco amoroso. La gente quiere respuestas sinceras. No quieren volver a casa con más preguntas. Están alejando a la gente de la salvación”.

“Por eso he abandonado el proceso sinodal”, concluyó diciendo.

Declaración de monseñor Robert Mutsaerts sobre el Sínodo sobre la Sinodalidad: ¿El proceso sinodal como un instrumento para cambiar la Iglesia?

El jueves 27 de octubre la Secretaría del Sínodo de los Obispos en Roma presentó el documento de trabajo para la Fase Continental del Sínodo “Por una Iglesia sinodal: communio, participatio, misión”. Esto tuvo lugar en una conferencia de prensa presidida por el cardenal Mario Grech, celebrada en el centro de prensa de la Santa Sede en Roma. El documento llevaba por título “Aumenta el espacio de tu tienda” (Isaías 54, 2). A partir de todos los documentos finales de las reuniones en los distintos continentes, la Secretaría del Sínodo de los Obispos elabora el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para las reuniones del Sínodo de 2023 y 2024.

El mantra del proceso es: escuchar. ¿A quién? A todo el mundo. El documento de trabajo contiene un buen número de citas. “Estas citas han sido elegidas porque expresan de manera particularmente poderosa, bella o precisa sentimientos que se expresan de manera más general en muchos informes. La experiencia sinodal puede leerse como una vía de reconocimiento para quienes no se sienten adecuadamente reconocidos en la Iglesia”. Los contornos del proceso sinodal se están tornando cada vez más claros. Proporciona un megáfono para los puntos de vista ajenas a la Iglesia. El documento indica a qué debería conducir en última instancia el camino sinodal: “Esto significa una Iglesia que aprende mediate la escucha cómo renovar su misión evangelizadora a la luz de los signos de los tiempos, para seguir ofreciendo a la humanidad un modo de ser y de vivir en el que todos puedan sentirse incluidos como protagonistas”.

¿Quiénes son los que se sienten excluidos? Según el parágrafo 39: “Entre los que reclaman un diálogo más significativo y un espacio más acogedor, encontramos también a quienes, por diversas razones, sienten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus propias relaciones amorosas, como los divorciados vueltos a casar, los padres solteros, las personas que viven en matrimonios polígamos, las personas LGBTQ, etc.”. En definitiva, son los que no están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia católica. Lo que el documento de trabajo parece sugerir es que recopilemos una lista de quejas y luego las debatamos. La misión de la Iglesia es otra, que no es examinar todas las opiniones y luego ponernos de acuerdo. Jesús nos mandó otra cosa: proclamar la verdad; es la verdad la que nos hará libres. Es especialmente curioso el comentario de que la Iglesia no presta atención a la poligamia. En esta cuestión, el documento no presta ninguna atención a los tradicionalistas. Éstos también se sienten excluidos. De hecho, lo son literalmente por el papa Francisco (Traditionis custodes). Aparentemente, no hay empatía con este grupo.

Al día de hoy, el proceso sinodal se parece más a un experimento sociológico y tiene poco que ver con el Espíritu Santo que supuestamente suena en todo. Eso casi podría calificarse de blasfemia. Lo que está cada vez más claro es que el proceso sinodal se va a utilizar para cambiar una serie de posiciones de la Iglesia, y que el Espíritu Santo también se va a lanzar a la batalla como defensor, aunque el Espíritu Santo realmente ha soplado algo en contra a lo largo de los siglos. Sobre todo, lo que se desprende de las sesiones de escucha es una fe evaporada, que ya no se practica, y que no acepta las posiciones de la Iglesia. La gente se queja de que la Iglesia no acepta sus puntos de vista. Esto no es del todo cierto, por cierto. Los obispos flamencos y alemanes van muy lejos con ellos, lo que en realidad es mucho más trágico. Ya no quieren llamar pecado al pecado. De ahí que ya no se hable más de conversión y arrepentimiento.

Es previsible que se pida la admisión de las mujeres al sacerdocio: “el rol activo de las mujeres en las estructuras de gobierno de los organismos eclesiásticos, la posibilidad de que las mujeres con una formación adecuada puedan predicar en las parroquias, y un diaconado y un sacerdocio femeninos”. Un ejercicio inútil dado que los tres últimos pontificados han declarado explícitamente que esto es imposible. En política, todo está abierto a la discusión y al debate. En la Iglesia no. Tenemos la doctrina de la Iglesia que no está sometida al tiempo y al lugar. Pero el documento de trabajo parece cuestionarlo todo. Por ejemplo, en el parágrafo 60 leemos: “La llamada a la conversión de la cultura eclesial para la salvación del mundo está ligada concretamente a la posibilidad de establecer una nueva cultura, con nuevas prácticas y estructuras”. Y luego esto: “Se pide a los obispos que encuentren los medios adecuados para llevar a cabo su tarea de validación y aprobación del documento final y asegurarse que éste sea el fruto de un auténtico camino sinodal, respetuoso con el proceso realizado y fiel a las diferentes voces del Pueblo de Dios en cada continente”. Aparentemente, el oficio de obispo se reduce a la simple aplicación de lo que, en definitiva, es el mayor denominador común como resultado de una rifa de opiniones. La etapa final del proceso sinodal no puede sino convertirse en una confusión similar a la de Babel. Como es de esperar, todos los que no se salgan con la suya dirán que se los está excluyendo. De antemano, esta es una receta para el desastre. Si todo el mundo se sale con la suya -lo que no es posible en realidad- el desastre es total. Entonces la Iglesia se habrá negado a sí misma y habrá dilapidado su identidad.

En la presentación del documento de trabajo, el cardenal Grech fue demasiado lejos al afirmar que la tarea de la Iglesia es actuar como amplificador de todo sonido que provenga del interior de la Iglesia, aunque sea contrario a lo que ella ha proclamado siempre. Antes era diferente. En la época de la Contrarreforma, la Iglesia era muy clara en cuanto a sus puntos de vista. Se convence a la gente defendiendo la fe católica con convicción razonada y plena. No se convence a nadie limitándose a escuchar y dejando las cosas como están. Lo que molesta es que los obispos tenían instrucciones de escuchar y luego documentar lo que se decía. Estos informes se recogían en las provincias eclesiásticas y luego se enviaban a Roma. Informes que incluían las herejías necesarias con la firma de la conferencia episcopal. No podíamos hacer otra cosa, pero no me alegro en absoluto. Varios cardenales, por cierto, también ventilaron esto en Roma, preguntando una vez más qué es realmente la sinodalidad. No hubo una respuesta clara.

Jesús aplicó un enfoque diferente. Escuchó a los dos discípulos decepcionados que iban de camino a Emaús. Pero en un momento dado tomó la palabra y les dejó claro que iban por mal camino. Eso les llevó a dar la vuelta y regresar a Jerusalén. Si no nos damos la vuelta, acabaremos en Emaús y estaremos aún más lejos de casa de lo que ya estamos.

Una cosa es clara para mí. Dios está fuera de juego en este vil proceso sinodal. El Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con eseto. Entre los protagonistas de este proceso hay para mí demasiados defensores del matrimonio gay, gente que no cree realmente que el aborto sea un problema y que nunca se muestran realmente defensores del rico Credo de la Iglesia, queriendo sobre todo quedar bien con su entorno secular. Qué poco pastoral, qué poco amoroso. La gente quiere respuestas sinceras. No quieren volver a casa con más preguntas. Están alejando a la gente de la salvación. Por eso he abandonado el proceso sinodal.

+Rob Mutsaerts

