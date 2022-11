Martha Alegría Reichmann Scrive al Cardinale Maradiaga: Si Penta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e pubblichiamo questa lettera che Martha Alegría Reichmann ha indirizzato al cardinale Oscar Maradiaga. La lettera è apparsa ieri sul quotidiano honduregno El Libertador. Buona lettura.

§§§

Roma, 13 novembre 2022

Al cardinale Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga:

A pochi giorni dal suo imminente pensionamento, le invio queste righe per una sua riflessione.

Nel corso della sua vita, nessuno dubita che abbiate fatto cose buone, ma la bilancia pende pesantemente a favore di quelle cattive. Gli esseri umani non possono essere buoni e cattivi allo stesso tempo, è contro natura. Stando così le cose, ne consegue che il bene che ha fatto era perché noi pensassimo che fosse una brava persona. Quando ho scoperto la sua ambiguità con cui aveva ingannato tutti, sono stata costretta a prendere una decisione: o Dio o l’uomo…. E ho scelto Dio.

La mia denuncia è concentrata in un libro già tradotto in quattro lingue. Un libro che vi ha lasciato senza parole e paralizzati perché sapete che non ci sono bugie, inganni o esagerazioni. Ma lei ha usato la calunnia e la diffamazione come unica arma di fronte alla sua impotenza a difendersi con dignità come uomo. Avete dovuto ricorrere all’arma più bassa, più sporca e più vile che ci sia.

Andando in pensione, lasciate un’arcidiocesi contaminata da una percentuale di sacerdoti di bassa moralità, da un clero imborghesito e da sacerdoti che non avrebbero mai dovuto essere ordinati, come uno dei vostri preferiti, un sacerdote molto robusto di Lempira che è stato espulso dal Seminario di San José de la Montaña a San Salvador per motivi che preferisco non menzionare per delicatezza. Il Consiglio presbiterale lo ha respinto per ricevere gli ordini, ma lei lo ha mandato in un seminario in Colombia e lo ha ordinato a Tegucigalpa in segreto, in modo clandestino, per evitare che il nunzio George Panikulam e monsignor Luis Alfonso Santos, che si opponevano, fermassero l’ordinazione. Ci sono denunce contro questo sacerdote anche nelle istituzioni per i diritti umani, ma voi gli avete dato tutte le posizioni di potere che una singola persona può accumulare in una curia ed è il complice necessario per l’amministrazione opaca che state portando avanti in assenza di Juan José Pineda. Se lo rendo pubblico, è perché si sa che lo volete come vescovo di Tegucigalpa, sicuramente per continuare a governare attraverso di lui.

Quando lei si ritirerà, e secondo dati confermati, lascia un’arcidiocesi crollata, una Conferenza episcopale divisa e una statistica del 47% di cattolici in fuga.

Lasciate dietro di voi un popolo che vi ripudia con insulti e persino i lettori cattolici del vostro giornale Fides vi scrivono duri messaggi. Tanta promozione attraverso il vostro canale cattolico che esaltava la vostra figura non è servita a nulla perché, al contrario, vi siete comportati con una personalità basata sulla menzogna, sull’inganno e sulla finzione, come è stato dimostrato, ed è per questo che alla fine siete crollati.

I talenti che Dio le ha dato sono stati messi al servizio di Satana e lei si è vantato pubblicamente di parlare diverse lingue, ma ha dimenticato di imparare quella più importante, che è la lingua della salvezza, la lingua in cui Dio ci parla.

Al momento del suo ritiro, ha dovuto subire diverse indagini ordinate dallo stesso Vaticano. La prima è stato realizzato dal vescovo argentino Jorge Pedro Casaretto, lei è riuscito a farsi coprire da Papa Francesco, che aveva già catturato con il suo incantesimo. Con la seconda indagine, condotta dal visitatore apostolico, mons. Guy-Real Thivergel, il Papa fu infine disincantato e deluso perché si sentì tradito dal suo consigliere, in quanto fu dimostrato che insieme al rettore Elio Alvarenga stavate per impadronirvi dell’Università Cattolica, ma arrivarono in tempo per bloccare il trasferimento.

La terza indagine è stata condotta dal visitatore apostolico, il cardinale Ricardo Blásquez de Valladolid. In quell’inchiesta si scoprirono altre cose terribili: intrighi, bugie, falsificazioni e tante cose puzzolenti che finirono per annientarla. Quando è stato accusato di ricevere un milione di lempiras al mese dall’Università Cattolica, ha detto che li spendeva per i poveri, ma è stato dimostrato che aveva ricevuto un altro assegno della stessa cifra a nome della diocesi e che era lì che faceva quelle spese. Ma non ne ha parlato. Ha mentito. Non ha mai fornito alcuna spiegazione per l’assegno a lei intestato.

Al momento del suo ritiro, l’unica cosa rimasta da salvare sono le macerie di una Chiesa imbarazzata, debole e timida. Lei ha abbassato la profezia della Chiesa al livello di una facile “padrona” del governo del giorno e striscia come un boa davanti a chi è al potere, di qualsiasi partito, senza scrupoli, dignità o vergogna, proprio come ha fatto durante la sua visita al presidente Xiomara Castro, avendo lei partecipato al colpo di Stato, perché l’importante per voi è pregare che non vi tolgano gli 88 milioni di lempiras che il governo concede annualmente alla Chiesa, né i vostri privilegi mondani o la vostra scorta in uniforme, perché senza di essa non siete in grado di fare un passo. Lei è l’unico cardinale al mondo che deve essere sorvegliato con la pistola in mano, perché è l’unico che si è fatto dei nemici.

Al momento del suo pensionamento, si dice che non vuole lasciare Villa Iris, quindi perché ha realizzato la casa per i sacerdoti in pensione? Ricordate che Doña Iris voleva donare la sua proprietà per una scuola, ma voi l’avete stregata e ha finito per donarla come casa dell’arcivescovo, ma non a voi personalmente. Quell’episodio è descritto in dettaglio nel mio libro ed è chiaro come lei si sia impadronito di quella casa. Ormai vi siete abituati alla vita del faraone, alla quale non volete rinunciare. Ma se non foste protetti dai cardinali massoni e vi venissero applicate le leggi canoniche e civili, andreste in prigione e sareste scomunicati.

Al momento del suo pensionamento, si sa che lei sta lavorando sodo per terminare l’ospedale dell’Università Cattolica per consegnarlo e darsi dei meriti davanti al popolo, ma si ricordi che molti anni fa, quando è stata aperta la facoltà di medicina, hanno offerto l’ospedale agli studenti e non l’hanno mai realizzato, costringendoli a fare il tirocinio negli ospedali pubblici. L’ospedale, che è più che altro un “elefante bianco”, è un diritto che gli studenti hanno per legge. Non si tratta di generosità da parte vostra, quindi non cercate di ingannare o confondere diffondendo bugie.

Al momenti di andare in pensione, ha partecipato alla persecuzione che la Chiesa sta attualmente praticando a danno dei prelati fedeli a Cristo, perché vuole che rimangano solo i “disturbati” e cerca ogni pretesto per rimuovere i buoni sacerdoti, come nel caso del vescovo di Arecibo a Porto Rico, dove lei è accusato di aver partecipato.

Per otto anni lei ha guidato il Consiglio dei Cardinali e ha orchestrato molte delle atrocità che ora vengono svelate. Macabri piani di una falsa chiesa contro la vera Chiesa di Cristo. Per questo motivo lei è più traditore di Giuda Iscariota.

Voglio che sia chiaro che non la giudico, Cardinale, perché se ne occuperà Dio. Mi sono data solo il compito di smascherarvi con la verità e con le prove. Questo è ciò che le Sacre Scritture mi permettono di fare e che il Diritto Canonico mi permette di fare. La mia dignità e la mia coscienza me lo impongono… e Dio me lo ordina.

Ha fatto della sua vita una festa; di Villa Iris, un bordello; del seminario, un covo di immorali guidati da Pineda; e hai abbandonato il gregge, disperdendo le pecore. Lei ha finito per mettere in imbarazzo il nostro Paese peggio di qualsiasi politico corrotto del mondo perché, a differenza loro, lei porta un crocifisso sul petto.

È molto triste che i sacerdoti della sua scuola dicano che lei lascia una grande eredità. Ma un’eredità di cosa? Certamente un’eredità di bugie, falsità, corruzione, ipocrisia, immoralità… questa è la vostra vera eredità. Anche le fondamenta dell’arcidiocesi sono corrose, ma naturalmente i sacerdoti fatti a vostra misura devono adularvi perché più che pensare a Dio, pensano al loro futuro.

Recentemente sono state hackerate le informazioni del giornale digitale ConfidencialHN, dove sono state pubblicate le indagini su don David Romero (RIP) e molti articoli che provano la sua corruzione. Ma dovete sapere che queste pubblicazioni sono riprodotte anche in altre lingue in innumerevoli blog in tutto il mondo.

Non c’è nulla di nascosto che non debba essere conosciuto. Luca 12, 1-7

È evidente che Dio ha voluto portare alla luce la verità, come si evince da diversi versetti della Bibbia. C’è voluto del tempo, ma il Signore, che rende tutto perfetto, ha collocato pezzi chiave in luoghi strategici, come l’ex nunzio in Honduras, monsignor Novatus Rugambwa, e quello attuale, monsignor Gabor Pintér, che, per la loro rettitudine, il loro impegno nel fare il proprio dovere e la loro fedeltà a Dio, non si sono lasciati coinvolgere nei vostri inganni e hanno agito.

Al momento del suo ritiro, lei è stato denunciato da molti media internazionali che riproducono ciò che esce dall’Honduras. Accuse con prove provenienti direttamente dal Seminario di Tegucigalpa. Accuse con prove che escono dall’Università Cattolica. Articoli coraggiosi di “Laicos de Honduras”. “Giornalismo d’inchiesta”, che ha indagato su come avete nascosto i sacerdoti latitanti perché stupratori di bambini.

Lei ha girato il mondo ricevendo premi e le più alte onorificenze in Honduras, mentre ha fatto esiliare dalla Chiesa i bravi sacerdoti Domingo Salvador e Francisco Torres, senza alcuna accusa, abbandonati al loro destino, morendo in assoluta povertà per il semplice fatto di averla informata della condotta di Pineda. E cosa può dire del caso di padre Bernardo Font e di altri sacerdoti?

Dopo tante prove, i suoi ammiratori che lo ritenevano un “santo” sono rimasti senza parole, ingoiando le loro stesse parole. Da parte mia, non potevo assolutamente permettere che i paramenti sacri venissero usati per nascondere tanta malvagità e perversione, e decisi di intraprendere la mia battaglia per portare tutto alla luce con la convinzione che le battaglie non sono sempre vinte dai più forti.

Vorrei concludere questa lettera con le parole precise pronunciate recentemente da monsignor Isidro Fuente Ochoa, alla luce dei deplorevoli eventi che hanno la Chiesa in rovina e rivolte a prelati come lei: “Lupi feroci che vengono per uccidere, per distruggere le pecore, il gregge di Cristo, ma vestiti da pecore”. All’esterno sembrano dei buoni pastori, dei veri profeti, ma all’interno sono Satana, il diavolo in persona. Ma il Signore Gesù Cristo ci dà un criterio: “Dai loro frutti li riconoscerete””.

Non è mia abitudine fare legna dall’albero caduto. No. Ho cominciato a farlo quando lei era robusto, pieno di potere e di arroganza, protetto dai massoni vaticani, ma ero assolutamente certo che Dio fosse con me e ho continuato con le mie denunce. Mi bastava sapere che quello che stavo facendo era giusto e mi bastava fidarmi e seguire solo la voce di Dio. Nel frattempo mi ha inviato grandi benedizioni e mi ha mantenuto in piena pace e serenità, il che dimostra che sono sotto il suo dominio e la sua protezione, dandomi la grazia di non avere paura di continuare il cammino e che sia fatta la sua santa volontà:

Luca 12,3: Perciò tutto ciò che avrete detto al buio sarà ascoltato in piena luce e tutto ciò che avrete sussurrato a porte chiuse sarà gridato dai tetti perché tutto il mondo lo senta.

Il mio compito è terminato. Ho combattuto una grande battaglia indossando l’armatura di Dio e la vittoria è arrivata perché siete stati smascherati, ma la vittoria non è mia, è di Dio. Io sono stato solo il vostro umile strumento. Sono stato solo il vostro umile strumento.

Si penta, Cardinale. Questo è il meglio che posso augurarle.

Martha Alegría Reichmann

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: alegria, maradiaga, reichmann



Categoria: Generale