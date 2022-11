Gefira. Tu Chiamali, se Vuoi, Naufragi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo breve video di Gefira.org, che ringraziamo per la cortesia. In calce trovate una breve spiegazione di che cosa è Gefira. Buona visione e lettura.

Team GEFIRA

La Fondazione Gefira è stata creata da Bart Kruitwagen e Franck Biancheri nel 1987 per sostenere il progetto “europeo” superando la paralisi del processo di integrazione europea. La fondazione è stata il veicolo organizzativo che, insieme all’industriale francese Bernard Rossmann (OPCE), ha dato vita ad AEGEE, Prometheus-Europe, Newropeans e IDE.

L’identità europea, radicata nelle diverse culture europee con il comune denominatore unificante dell’etica cristiana, della filosofia greca e del diritto romano, è stata per secoli la forza dell’Europa: “Uniti nella diversità”, era il motto del progetto europeo. L’obiettivo del team Gefira è quello di vedere il nostro continente come un santuario della nostra cultura europea. Rispettando le altre culture, vogliamo percepire e mantenere la cultura europea. L’Unione Europea, che un tempo sostenevamo, si è rivelata un apparato burocratico con un’agenda tutta sua, in cui la volontà dei popoli europei non viene quasi mai presa in considerazione.

L’attuale establishment di Bruxelles ha fallito in molti modi, come dimostrano la Brexit, il conflitto con il Gruppo di Visegrád, il fallimento della politica migratoria, l’onnipresente correttezza politica (leggi: censura) e molti altri fenomeni preoccupanti. Si sta accumulando un aspro risentimento nei confronti dell’Unione Europea, un progetto creato da funzionari pubblici non eletti e gestito da burocrati autoproclamati che agiscono in isolamento rispetto all’opinione pubblica e negano i numerosi problemi. Sembra che l’Europa sia stata rapita da forze aliene, se non addirittura ostili. Il Think-Tank Gefira (vedi sotto) si è posto il compito di:

smascherare i complotti antieuropei,

prevedere il futuro prevedibile e

suggerire soluzioni praticabili e soddisfacenti.

