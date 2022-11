La Lettera di Gänswein, le Tracce del PDF. Un indizio verso l’Origine del Falso.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e pubblichiamo questo articolo di Andrea Cionci, che illustra gli indizi necessari per risalire all’origine della lettera – falsa – di mons. Gänswein a Minutella. Naturalmente, posto che l’articolo chiama in causa direttamente don Ariel Levi di Gualdo, Stilum Curiae si dichiara sin da ora disponibile a ospitare una sua risposta. Buona lettura.

§§§

Fake su Gaenswein: spunta un nome. Benedetto XVI non celebra in unione con Bergoglio

Ieri pomeriggio, su Radio Domina Nostra, si è fatto il punto QUI https://www.youtube.com/watch?v=tF61EDpx_jA&t=2432s sulla grave vicenda della lettera attribuita a Mons. Gaenswein. La mattina dell’’8 novembre 2022, Don Minutella rende pubblica questa raccomandata da lui ricevuta su carta intestata dell’Arcivescovo nella quale si legge: “Il Papa emerito ha sempre celebrato la Santa Messa “in unione con il nostro Papa Francesco”, suo Successore, al quale ha promesso pubblicamente “devota e incondizionata obbedienza”. Lei è in grave errore, come prova la pena della dimissione dallo stato clericale che Le è stata irrogata e che la Chiesa molto raramente infligge. Il Santo Padre emerito assicura preghiere per il Suo ravvedimento”.

Mentre il teologo siciliano esprime alcuni dubbi sull’autenticità, Don Ariel Levi di Gualdo subito dà l’esclusiva,https://isoladipatmos.com/larcivescovo-georg-ganswein-risponde-al-signor-alessandro-minutella-il-santo-padre-benedetto-xvi-celebra-la-santa-messa-in-unione-con-il-nostro-papa-francesco/ , trionfante, secondo cui Gaenswein conferma proprio quegli stessi concetti don Ariel stesso promana da tempo, e con toni molto accesi. Sul suo sito l’Isola di Patmos, Levi pubblica il pdf di questa lettera affermando di averla ricevuta poche ore prima da una “fonte di cui non avrebbe mai fatto il nome”.

Subito dopo, lo scrivente, su RomaIT, illustra come la missiva sia palesemente falsa per via del mittente inesistente “Sg. Pe”, un ovvio escamotage per non insospettire l’impiegato postale vaticano. Subito viene deriso da Giovanni Marcotullio su Aleteia, https://it.aleteia.org/2022/11/09/lettera-gaenswein-minutella-una-cum-francisco-benedicto/ che gli dà dello “scriba di don Minutella complottista che nega l’evidenza”. Poco dopo, però, lo stesso Mons. Gaenswein su Kath.net smentisce dicendo non solo che la lettera è un falso, (come documento fisico), ma è pure una menzogna, ovvero, anche il suo contenuto è falso: Benedetto, quindi, NON celebra in unione con Francesco e Don Minutella NON è in errore, né gli altri preti del Sodalizio Mariano.

Ancora su RomaIT, https://www.romait.it/ganswein-la-lettera-a-don-minutella-e-falsa-benedetto-xvi-non-celebra-una-cum-bergoglio.html?fbclid=IwAR0yJivEDI4HlTTYiMPncbulDIdF_bkaw_0WWjv7RVie5oj1YiK5CtAWcgs lo scrivente produce ampia documentazione su come è stato prodotto il fake, ovvero scaricando la firma da una lettera del 2014 di Gaenswein presente sul web e ripassandola col pennarello.

Kath.net terminava, tuttavia, il suo pezzo con una strana considerazione: “Inoltre, il destinatario della lettera non deve essere automaticamente il falsario”. https://www.stilumcuriae.com/mons-gaenswein-la-lettera-a-minutella-e-pura-fake-news-e-falsa A questa nota insulsa Marcotullio si attacca nell’aggiornamento del suo articolo, ventilando la possibilità che possa essere stato lo stesso don Minutella a falsificare la lettera.

Nel popolo fedele a Benedetto XVI, ci sono però diversi esperti di informatica che, scaricando il pdf dal sito di don Levi, hanno recuperato i dati del file e li inviano allo scrivente.

Emerge QUI https://www.youtube.com/watch?v=tF61EDpx_jA&t=2432s al min. 44, che il pdf pubblicato da don Ariel è stato prodotto il 7 novembre alle 20.03 con una licenza Word intestata ad “Ariel S. Levi di Gualdo – presbìtero”. Il giorno 9, dopo i primi dubbi apparsi sulla stampa, sul link del sito L’Isola di Patmos questo pdf viene sostituito con un altro che reca stavolta, in giallo, la dicitura “copia dall’originale” ma che, nelle proprietà, riporta ancora Ariel Levi di Gualdo – presbitero come “autore”.

La licenza Word aveva questa intestazione almeno fin dal 2021, come risulta daun altro file, “Biografia” di don Levi pubblicata tempo fa sul sito.

Un informatico spiega, in un breve video, qui https://www.youtube.com/watch?v=tF61EDpx_jA&t=2432s al min. 54.45, come i due pdf della lettera falsa siano rimasti, ancora il giorno 11, sul sito L’Isola di Patmos.

I fatti, dunque, sono questi: noi ci fermiamo qui, spetterà forse agli inquirenti scoprire chi è questo Mr. X, questa misteriosa “fonte” che, stando alle sue stesse dichiarazioni, forse don Levi continuerà a coprire, non facendone mai il nome, pur in presenza di un doppio reato penale: sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e falsa scrittura.

Siamo certi che qualche una cum-bergoglian-sedevacantista continuerà a sostenere teorie del tipo che don Minutella nel 2021 ha comprato un pc, intestando il Word abusivamente ad Ariel Levi di Gualdo per usarlo un anno dopo inviando allo stesso Levi una falsa lettera di Gaenswein in modo che questi la mandasse inconsapevolmente a don Minutella, così che don Minutella potesse sbugiardarlo grazie al suo “scrivano” Cionci.

Si arriverà anche a questo, ma allora … se questo falsario fosse don Minutella, e visto che don Ariel afferma di conoscere il nome della sua fonte … perché ora Levi non ne fa il nome, visto il brutto tiro di cui sarebbe stato fatto oggetto?

Insomma: questo avvilente, tragicomico episodio sia di monito a tutti quelli che continuano a indugiare nella menzogna, nel dubbio ostinato, nelle trame maligne, nella violenza censoria, nel silenzio complice, nel compromesso di comodo, nell’odio verso il vero Vicario di Cristo Benedetto XVI in sede impedita che – ovviamente – celebra in unione con se stesso “indegno servo”.

Possiamo affermare questa realtà in modo categorico proprio grazie a questa lettera, incrociando due dichiarazioni di Mons. Gaenswein. La prima QUI https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/33351658/gli-altri-codici-ratzinger-di-mons-ga-nswein-o-con-benedetto-xvi-o-con-bergoglio.html nella risposta di quache settimana fa al bergogliano padre Willibald Zenkert: “Papa Benedetto non ha mai menzionato nessun altro nome nel Canone della Messa. Non ha mai nominato se stesso nel Canone.

Invece di dire semplicemente che “Benedetto celebra in unione con Francesco”, come vorrebbe tanto sentirsi dire don Ariel, Gaenswein ricorre a questa architettura lessicale geniale, perfettamente anfibologica. Infatti, potrebbe voler dire sia che celebra in unione con Francesco, (non citando altro nome all’infuori di Francesco), sia che celebra in unione con se stesso. Infatti, la formula liturgica che usa il papa nella messa è “in comunione con me, Tuo indegno servo”, quindi Benedetto XVI, recitandola, di fatto “non nomina se stesso” e neanche “nessun altro nome”.

Ma se la “lettera falsa è una menzogna”, non è vero, come vi si afferma, che Benedetto celebra in comunione con Francesco. Così, per esclusione, resta solo che Benedetto celebra in comunione con se stesso. Fine della storia.

E Benedetto lo fa perché è il vero papa, rimasto in sede impedita, col munus, ma senza ministerium. E Bergoglio è un antipapa.

§§§

