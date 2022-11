Agostino Nobile. Lara Logan Parla sul conflitto Russo-Ucraino.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste considerazioni sulla guerra in corso. Buona lettura.

§§§

Lara Logan parla sul conflitto in Ucraina

Come promesso nell’articolo precedente, riporto alcune parti salienti dell’intervista del 15 marzo scorso alla giornalista Award winning Lara Logan sulla rete Real America’s voice. Ma prima permettetemi una brevissima introduzione.

Il 28 febbraio scorso, quattro giorni dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, SC ha pubblicato alcuni fatti menzionati dalla giornalista Logan. Penso comunque valga la pena riportare stralci dell’intervista per chi ancora dubita delle menzogne diffuse dal mainstream. Tanto più che la massiccia diffusione di notizie mira a confondere i fruitori, magari spingendoli a gettare nel dimenticatoio molti fatti decisivi.

L’establishment ha provocato la guerra, come il terrorismo Covid, per giustificare la Quarta rivoluzione industriale, o se volete, il Great reset. Un occidente impoverito economicamente, socialmente e moralmente può essere controllato più serenamente e senza contraccolpi, almeno così pensano.

Chi ancora crede che Putin sia l’assalitore e non l’assalito non può essere che uno sprovveduto addomesticato dal mainstream. Putin è stato messo alle corde per costringerlo a impugnare le armi. Dopo otto anni di violenze compiute dai nazi-ucraini nel Donbass, e di denunce della Russia all’ONU metodicamente ignorate, il presidente russo democraticamente eletto non aveva altra scelta. A tal proposito, chi si fosse perso il mio articolo dello scorso febbraio, consiglio di darci un’occhiata: https://www.marcotosatti.com/2022/02/28/nobile-la-crisi-ucraina-e-la-guerra-del-regime-mondialista-contro-putin/

Ecco una parte dell’intervista a Lara Logan trascritta in italiano.

«ED HENRY (Conduttore): […] Il Daily Mail ha pubblicato un articolo molto interessante in cui si dice che Vladimir Putin potrebbe essere a corto di proiettili, che potrebbe avere una settimana e mezza, massimo due settimane. Sta perdendo aerei da guerra, carri armati e tutto il resto. […]

LARA LOGAN: Non me la bevo nemmeno per un secondo, e sarò onesta con voi. Penso davvero che ci sia così tanta disinformazione. Non abbiamo mai visto nulla di simile. Voglio dire, sono 35 anni che mi occupo di guerre. E non ho mai visto persone con le unghie fatte con la bandiera ucraina. Giusto? Insomma, siamo incatenati in questa scatola in cui dobbiamo odiare Vladimir Putin e credere a tutto il male che si dice di lui, e amare l’Ucraina, e non c’è una via di mezzo. E questo mi ricorda molto il fatto che o sei un suprematista bianco o segui la narrazione dei Democratici su tutto ciò che è sotto il sole.

Vladimir Putin sapeva esattamente cosa stava facendo quando è entrato in Ucraina. L’esercito russo non è perfetto. Per esempio, ho parlato con diversi specialisti della difesa e con specialisti di un’agenzia di intelligence della difesa che hanno studiato le forze armate russe per anni. Hanno difficoltà a organizzare operazioni aeree complesse perché fanno pochissime ore di addestramento rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti. Le risorse aeree in questo momento, i piloti di jet da combattimento, ma la Russia non è in difficoltà.

Ciò che la Russia ha fatto fin dall’inizio è stato molto strategico. Non sono andati direttamente a Kiev. Sono andati in tutti quei laboratori di armi biologiche che sono sparsi in tutto il Paese. Alcuni li hanno costruiti. Quindi sanno dove sono. Sanno dove sono fin dai tempi dell’Unione Sovietica, perché nell’ambito del programma di riduzione della minaccia alla difesa, siamo entrati dopo la caduta dell’Unione Sovietica, e presumibilmente hanno trasformato queste strutture da laboratori di armi biologiche in laboratori di salute pubblica. Anche se, al giorno d’oggi, è difficile credere a tutto ciò che i nostri leader ci dicono, perché hanno mentito sul Covid. Hanno mentito sulla collusione con la Russia. Hanno mentito sul processo di impeachment in Ucraina.

E c’è molto altro che sta accadendo in Ucraina di cui nessuno parla. Si vede una tale disonestà quando si parla della storia dell’Ucraina. Si vede disonestà quando si parla del Battaglione Azov, che è finanziato dagli Stati Uniti e dalla NATO. Voglio dire, si possono trovare online immagini di loro che tengono la bandiera della NATO e la svastica. Allo stesso tempo, il loro emblema contiene il sole nero dell’occulto, che era un emblema delle SS naziste. E contiene anche l’insegna laterale delle SS. In tutte le forze armate ucraine è possibile vedere il sole nero dell’occulto sulle loro armature, persino sulle donne soldato che vengono esibite davanti al mondo come esempio di indipendenza, spirito e nobiltà dell’Ucraina. Anche loro indossano il sole nero dell’occulto. E, sapete, la Casa Bianca vuole farvi credere che questo non è importante; è solo un piccolo numero di truppe. Non è vero. Il battaglione Azov si è fatto strada a suon di omicidi nell’Ucraina orientale. Non vogliamo ammetterlo. È per questo che la Crimea ha votato per l’indipendenza. Ecco perché la Crimea voleva stare con la Russia.

Perché i media occidentali e l’Occidente non vogliono riconoscere la realtà di ciò che è accaduto? L’Ucraina occidentale ha sostenuto i nazisti. Era un quartier generale delle SS naziste. La CIA, sotto Allen Dulles, diede l’immunità dai processi ai nazisti ucraini durante i processi di Norimberga. Quindi c’è una lunga storia di Stati Uniti e di agenzie di intelligence che finanziano e armano i nazisti in Ucraina. Non si tratta di nuovi gruppi neonazisti che sono sorti. Si tratta di veri e propri nazisti. Dalla seconda guerra mondiale, se si risale ai processi di Norimberga, hanno detto che stavano pianificando un reich di mille anni. E quindi c’è da chiedersi, guardando a questo, quando si sa che la CIA ha sponsorizzato la rivoluzione dei colori in Ucraina nel 2013 e nel 14, che ha selezionato i leader dell’Ucraina; si veda la conversazione telefonica trapelata di Victoria Nuland in cui lei e l’ambasciatore statunitense decidono chi può guidare l’Ucraina.

Insomma, c’è tutta l’interferenza che si possa immaginare, prima ancora di arrivare a Hunter Biden, Nancy Pelosi, John Kerry e Mitt Romney e a tutti i loro figli che sono impiegati – che guadagnano milioni – dalle compagnie di gas ucraine.

ED HENRY: Stai indicando, scusami, una vera e propria crisi di credibilità per i nostri leader. Lascio intervenire Karyn Turk.

KARYN TURK (Co-conduttrice): Sì. Volevo ricordare il fatto che il Presidente Zelensky è ebreo e non so esattamente come questo influisca, ma ci sono alcuni punti molto interessanti in quello che stai dicendo. […] Sta determinando l’aspetto di questa situazione. E credo che questo sia molto di quello che hai detto, Lara. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di quello che hai appena visto.

LOGAN: Ciò che mi preoccupa del momento in cui ci troviamo è che abbiamo una lettura così selettiva e ristretta della storia. Il presidente Zelensky sarà anche ebreo, ma non è l’unico che ha sofferto durante la seconda guerra mondiale, i cui antenati hanno sofferto, giusto? Voglio dire, guardate Putin – quanti parenti ha perso nell’assedio di San Pietroburgo? La gente non conosce la propria storia. Non sa cosa ha creato Vladimir Putin. E io non sono un difensore, non lo sto difendendo. Non ho bisogno di difendere Vladimir Putin. Il mio lavoro di giornalista è cercare di capire quale sia la verità.

Non mi piace che mi si menta. E ci stanno mentendo su scala epica. Quando ci viene detto che le uniche scelte possibili sono quelle di stare al cento per cento con Zelensky, che è un fantoccio che si può trovare su Internet in calzari neri e pantaloni di pelle, a torso nudo, che fa una parodia di Ballando con le stelle, un video di intrattenimento che prende in giro un gruppo ucraino che fa questo tipo di video musicale satanico e occulto. (vedi: https://www.youtube.com/watch?v=9FNDKdptBRY – ndt)

Zelensky è stato scelto, come molti dei nostri leader. E onestamente, con la big tech e i brogli elettorali di questi giorni, non sappiamo quanti leader in tutto il mondo siano stati scelti per noi e non siano stati effettivamente votati.

Ma quello che sappiamo è che ci sono sempre più problemi con la tecnologia e la digitalizzazione del nostro mondo. Guardate cosa sta succedendo con il Covid. Guardate cosa è successo a livello globale. Stiamo combattendo le stesse battaglie in tutto il mondo. Fingere che questa guerra riguardi la Russia e l’Ucraina è una bugia bella e buona. Se Putin ha avvertito per 15 anni che non intende stare a guardare mentre i globalisti si impadroniscono del mondo, costruiscono strutture per le armi biologiche e qualsiasi altra cosa stiano facendo in Ucraina, gli oligarchi ucraini. Da quanto tempo l’Ucraina è un centro di riciclaggio di denaro per molti dei leader di questo Paese? Miliardi di dollari americani sono stati riciclati attraverso l’Ucraina e noi non ne parliamo. Sono i soldi delle nostre tasse.

Prima del processo di impeachment avete mai sentito parlare di qualcuno negli Stati Uniti, voglio dire, di noi che portiamo governi stranieri alla Casa Bianca per una formazione anti-corruzione? Nessuno mette in dubbio queste cose? Perché non le mettiamo in discussione?

[…]

C’è così tanta ipocrisia e disonestà qui, e l’Ucraina è al centro di tutto.Torna alla collusione con la Russia. Vai ad Alexandra Chalupa, vai a Eric Ciaramella, l’informatore che è andato a lavorare per Adam Schiff, che non era davvero un informatore, e a tutte quelle persone corrotte dello Stato profondo. E sapete cosa, lo Stato profondo non è una teoria. Non è una teoria della cospirazione. È uno Stato profondo vero e proprio. Guardate il SES, il servizio esecutivo superiore, perché quando questa burocrazia è stata introdotta nella legge degli Stati Uniti d’America, abbiamo avuto un gruppo di burocrati non eletti che tiravano le fila dietro le quinte. E queste sono le persone che continuano a mentirci.

ED HENRY: […] Le persone parlano di come tu lanci bombe di verità e sei una vera giornalista, e io lo so, avendo lavorato al tuo fianco per molti, molti anni quando eri alla CBS e in molti altri posti. Forse non volevano sentire la verità, ma ora stai lanciando quelle bombe di verità».

Video originale:https://www.youtube.com/watch?v=mvfyBBnHABE Come potete notare, i sottotitoli fanno capire che l’intervista è stata diffusa anche in Russia:

A cura di Agostino Nobile

§§§

