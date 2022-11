Odiare Ti Costa, ma Odiare Pillon si Può. Doppia Morale Sinistra.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per portare a vostra conoscenza come se uno cerca di difendersi da odiatori e hackers sui social, se non è di sinistra, passa, agli occhi dei giornali di sinistra (cioè quasi tutti) dalla parte del torto. Buona lettura.

ODIARE TI COSTA!

Ma odiare Pillon si può.

Simone Pillon- suggerisce il Fatto quotidiano- è un essere innominabile perché denuncia coloro che lo hanno ingiuriato e insultato con inaudita violenza.

E’ lo stesso giornale che ha sostenuto la campagna LGBT “Odiare ti costa” che invita a denunciare e “farla pagare” non a chi insulta ma a chi semplicemente dissente dall’ideologia gender, dall’utero in affitto eccetera.

E’ lo stesso giornale che ha sostenuto il ddl Zan, per il quale le stesse persone di cui sopra sarebbero divenute colpevoli di uno psico reato (omofobia, transfobia…) se avessero sostenuto che un bambino ha diritto a padre e madre, che l’utero in affitto o dare ormoni ai bambini per bloccarne lo sviluppo sessuale, sono atti di violenza.

