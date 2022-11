Joe Biden Era Coinvolto nei Dubbi Affari del Figlio. L’FBI Complice?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Life Site News, che ringraziamo per la cortesia e che apprezziamo per il lavoro compiuto, nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

Un nuovo informatore si è fatto avanti parlando al Daily Mail della sua conoscenza degli affari di Hunter Biden durante la vicepresidenza del padre Joe Biden e di come il padre fosse fortemente coinvolto in essi, agendo persino come “presidente del consiglio di amministrazione”.

Jack Maxey, analista politico ed esperto del laptop di Hunter Biden, sta appoggiando questo nuovo informatore, definendolo sul suo account Gettr un “caro e fidato amico”. Maxey aveva consegnato nel marzo 2021 una copia del computer portatile di Hunter Biden al Daily Mail e da allora ha lavorato a stretto contatto con loro per le numerose storie che rivelano gli affari finanziari corrotti della famiglia Biden.

Quando ha pubblicato l’articolo del Daily Mail di oggi, Maxey, che è noto ai lettori di LifeSite per il suo lavoro nel programma Faith & Reason di LifeSite, ha scritto: “Boswell [il giornalista del Daily Mail] è un capo e lo è anche l’incredibile patriota americano che sta dietro a queste rivelazioni. Sono orgoglioso di chiamarlo un caro e fidato amico e un collega patriota con più amore per la patria che per il denaro”.

L’informatore, che ha voluto rimanere anonimo per paura di ritorsioni, si è identificato con gli investigatori del Senato degli Stati Uniti e sta collaborando con loro. Ha rivelato al Daily Mail, in un’intervista videoregistrata con voce alterata, di aver assistito a una teleconferenza nel 2012, durante la vicepresidenza di Biden, tra Biden e suo figlio Hunter, nonché i soci in affari di Hunter, Jeff Cooper, il defunto senatore statunitense Harry Reid e suo figlio Key Reid. La telefonata riguardava un’attività di gioco d’azzardo online in America Latina in cui Hunter Biden e i suoi soci erano coinvolti. L’informatore ha dichiarato al Daily Mail che “Joe Biden era direttamente coinvolto in questa attività commerciale. Non era passivo, ne parlava. Se dovessi descriverlo, era come un membro del consiglio di amministrazione”, aggiungendo che, considerando la sua “posizione di rilievo”, era ancora più “come il presidente del consiglio”.

L’informatore ha inoltre definito “un’assurdità” sostenere che Joe Biden “non è coinvolto nelle attività del figlio”. Ha poi sottolineato come Joe Biden, mentre era in carica come vicepresidente degli Stati Uniti, “faceva volare il figlio in tutto il mondo per i suoi affari compromessi”. Perché Biden avrebbe dovuto fare questo per il figlio, facendolo volare per perseguire i suoi affari, ha aggiunto, “se non era coinvolto?”.

Durante la teleconferenza del 2012, Joe Biden “ha chiesto informazioni sulle proiezioni delle entrate, su quando sarebbe stato pronto il software dell’azienda e si è congratulato con Cooper per aver ottenuto le licenze di gioco d’azzardo dal governo peruviano”, come riporta il Daily Mail, citando l’informatore.

Il Daily Mail ha potuto confermare diversi dettagli delle informazioni fornite dal nuovo informatore, in particolare il suo stretto coinvolgimento nella società di Jeff Cooper. Hanno scritto:

La presunta telefonata non è stata registrata, ma il DailyMail.com ha verificato in modo indipendente che l’informatore è stato strettamente coinvolto nella società di Cooper per anni, anche all’epoca della teleconferenza, ed era in grado di partecipare alle discussioni sullo sviluppo commerciale di Ocho.

Alcuni aspetti della storia della fonte sono stati verificati utilizzando documenti governativi pubblicati e documenti aziendali. L’informatore ha anche fornito documenti, e-mail e fotografie che confermano il suo racconto del coinvolgimento con Cooper e la società di Hunter.

Si tratta della seconda persona che si fa avanti per attestare il coinvolgimento di Joe Biden negli affari esteri del figlio, dopo che l’ex socio in affari di Hunter, Tony Bobulinski, ha rivelato nell’ottobre 2020 di aver discusso direttamente con Joe del loro accordo con il gigante petrolifero cinese CEFC.

Per i nostri lettori, questa è una breve sintesi di ciò che Tony Bobulinski aveva già rivelato nel 2020, ancora prima delle elezioni presidenziali. Bobulinski, che ha lavorato a stretto contatto con Hunter Biden su alcuni affari, ha dichiarato a Fox News il 22 ottobre che “in numerose occasioni mi è stato chiarito che il coinvolgimento di Joe Biden [negli affari] non doveva essere menzionato per iscritto, ma solo faccia a faccia. In effetti, Gillian Walker mi ha detto che Hunter e Jim Biden [fratello di Joe Biden] erano paranoici nel tenere segreto il coinvolgimento di Joe Biden”.

Il 20 ottobre, il senatore americano Chuck Grassley ha chiesto all’FBI se intendeva indagare sul coinvolgimento di Joe Biden negli affari del figlio Hunter. Grassley ha anche insistito sul fatto che l’FBI possiede le prove che il Presidente Biden non solo era a conoscenza degli affari del figlio con l’azienda energetica ucraina Burisma Holdings, ma che vi ha partecipato.

Joe Biden ha sempre negato il suo coinvolgimento negli affari del figlio. Nel 2019 ha dichiarato: “Non ho mai parlato con mio figlio dei suoi affari all’estero”, e solo nell’aprile del 2022 la sua portavoce Jan Psaki ha confermato che il presidente è ancora convinto delle sue parole del 2019.

Alcuni lettori potrebbero chiedersi perché l’informatore abbia fatto le sue rivelazioni solo un giorno prima delle elezioni. Secondo il Daily Mail, la sua decisione di farsi avanti con le sue “affermazioni a 24 ore dalle elezioni è destinata a mettere in subbuglio Washington D.C.”. Ma il giornalista ha dichiarato al Daily Mail “che solo nel fine settimana sono riusciti a ottenere una scorta per la loro famiglia, dandogli la fiducia necessaria per farsi avanti”.

La suddetta attività di gioco d’azzardo era la Ocho Global, una società di gioco d’azzardo online da 30 milioni di dollari di Hunter Biden e Jeff Cooper. L’informatore sostiene di essere stato un partner commerciale delle “joint venture di Hunter Biden che hanno condotto affari nel settore dell’energia, investito in società tecnologiche e persino lanciato una serie di piattaforme di gioco d’azzardo online”, secondo il Daily Mail. Come il giornale può ulteriormente dimostrare, il portatile di Hunter Biden contiene numerose e-mail e messaggi che confermano la storia più ampia dell’informatore.

“Le e-mail contenute nel portatile abbandonato di Hunter mostrano Cooper che discuteva dell’attività con Hunter e Key Reid e rivelano che stavano cercando licenze per diffondere il marchio Ocho in tutta l’America Latina”, ha riportato il Daily Mail.

Inoltre, l’informatore sostiene che durante la suddetta teleconferenza del 2012 con Joe Biden, “una delle cose su cui [Joe] si è concentrato molto è stata la data in cui la società [di gioco] sarebbe diventata redditizia. Joe, in particolare, si concentrava sui profitti che sarebbero arrivati nelle casse della famiglia”.

L’allora vicepresidente Biden si mostrò molto interessato ai dettagli dell’impresa commerciale. L’informatore afferma: “Lui [Joe Biden] aveva ogni sorta di domanda su altre cose. Dobbiamo fare altre cose con i funzionari governativi? Cosa dobbiamo fare per andare avanti?”. Ha chiesto quali fossero le proiezioni delle entrate e quanto presto il software Ocho Rio… avrebbe potuto essere presentato. Ha posto tutte le domande operative dettagliate. Non lo avrebbe fatto se non ne fosse stato a conoscenza. Sembrava più interessato di un semplice interesse casuale”.

“Con le osservazioni dirette che ho avuto, è ovvio che Joe partecipava all’attività”, ha concluso l’informatore.

Ha anche rivelato al Daily Mail di non essersi rivolto all’FBI con le sue conoscenze interne perché non si fidava di loro.

Il Daily Mail ha scritto:

L’informatore ha detto di aver evitato di denunciare all’FBI il presunto coinvolgimento del vicepresidente e del leader del Senato nell’Ocho perché non si fidava del Bureau – e ha affermato che i suoi sospetti sono stati confermati quando ha visto i rapporti del senatore Chuck Grassley secondo cui gli agenti senior avevano cercato di sopprimere l’indagine federale su Hunter Biden.

Da chi andrete, dall’FBI? Ultimamente l’FBI sembra operare come un servizio di sicurezza personale per i Biden”, ha detto la fonte.

Il Daily Mail ha sottolineato che, se il Presidente Biden avesse tratto profitto dagli affari del figlio, avrebbe commesso una grave colpa non denunciandoli:

“Se Joe ha effettivamente tratto profitto dalla Ocho Global con Cooper e Hunter mentre era vicepresidente, come sostiene l’informatore, ha trascurato di dichiararlo né nelle sue comunicazioni sull’etica del governo né nelle sue dichiarazioni dei redditi, anche se non è chiaro se la società di gioco d’azzardo online abbia mai fatto soldi”, ha scritto il Daily Mail. Come si evince, Joe Biden ha ospitato numerosi partner commerciali del figlio nel suo ufficio di vicepresidente.

