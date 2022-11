USA, Bio Edge. Diminuzione Drastica degli Aborti dopo Dobbs V. Jackson.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vogliamo offrire alla vostra attenzione questo articolo di BioEdge, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura.

Diminuzione drastica degli aborti dopo Dobbs

Michael Cook

Secondo un centro di ricerca a favore dell’aborto, c’è stata una drastica diminuzione degli aborti a causa dei divieti statali che hanno fatto chiudere le cliniche abortive nei due mesi successivi al rovesciamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti a giugno.

Secondo un rapporto della Society for Family Planning, nei mesi di luglio e agosto 2022 i fornitori hanno registrato rispettivamente 5.270 e 5.400 aborti in meno al mese rispetto ad aprile 2022. Il calo è stato determinato dagli Stati che hanno vietato o fortemente limitato l’assistenza all’aborto. Negli Stati che hanno vietato l’aborto in quel periodo, gli aborti sono diminuiti del 95% da aprile ad agosto. Gli Stati che proteggono legalmente l’aborto hanno registrato un piccolo aumento del numero di aborti.

Gli Stati che consentono l’aborto e che confinano con Stati che lo vietano, come la Carolina del Nord e il Kansas, hanno registrato gli aumenti maggiori.

“L’annullamento della Roe v. Wade ha creato un’improvvisa interruzione dell’assistenza all’aborto, aggravando la crisi di accesso che le persone in alcuni Stati avevano già sperimentato prima della decisione. Allo stesso modo non stiamo assistendo a un aumento analogo in altri Stati per colmare questo divario, il che suggerisce che viaggiare per ottenere assistenza in uno Stato che consente l’aborto non è stata un’opzione realistica per una parte significativa di persone a cui è stata negata l’assistenza”, ha dichiarato Alison Norris, del Progetto #WeCount.

“Se questa tendenza dovesse continuare per i prossimi 12 mesi, prevediamo che più di 60.000 persone che hanno bisogno di cure abortive non potranno ottenerle”.

Secondo i dati raccolti dal New York Times, al 13 ottobre, in 13 Stati americani non ci sono cliniche che forniscono aborti.

