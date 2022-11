La Polizia della Verità. Come il Governo USA Plasma e Censura i Social Media. Un’Inchiesta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra importante portare alla vostra attenzione questo articolo di The Intercept, nella nostra traduzione, che documenta il livello di censura e interferenza del governo USA sui social. Buona lettura.

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) sta silenziosamente ampliando i suoi sforzi per limitare i discorsi che considera pericolosi, come ha scoperto un’inchiesta di The Intercept. Anni di memo, e-mail e documenti interni del DHS – ottenuti grazie a fughe di notizie e a una causa in corso, oltre che a documenti pubblici – illustrano un ampio sforzo dell’agenzia per influenzare le piattaforme tecnologiche.

Il lavoro, in gran parte sconosciuto al pubblico americano, è emerso più chiaramente all’inizio di quest’anno, quando il DHS ha annunciato un nuovo “Disinformation Governance Board”: un gruppo progettato per controllare la disinformazione (informazioni false diffuse involontariamente), la misinformazione (informazioni false diffuse intenzionalmente) e la malinformazione (informazioni fattuali condivise, tipicamente fuori contesto, con intento dannoso) che presumibilmente minacciano gli interessi degli Stati Uniti. Mentre il comitato è stato ampiamente ridicolizzato, immediatamente ridimensionato e poi chiuso nel giro di pochi mesi, altre iniziative sono in corso mentre il DHS si concentra sul monitoraggio dei social media, ora che il suo mandato originale – la guerra al terrorismo – è stato esaurito.

A porte chiuse e attraverso pressioni su piattaforme private, il governo degli Stati Uniti ha usato il suo potere per cercare di plasmare il discorso online. Secondo i verbali delle riunioni e altri documenti allegati a una causa intentata dal procuratore generale del Missouri Eric Schmitt, un repubblicano che è anche candidato al Senato, le discussioni hanno spaziato dall’entità e dalla portata dell’intervento governativo nel discorso online ai meccanismi di semplificazione delle richieste di rimozione di informazioni false o intenzionalmente fuorvianti.

Punti di forza

Sebbene il DHS abbia chiuso il suo controverso Disinformation Governance Board, un documento strategico rivela che il lavoro di base è in corso.

Il DHS intende colpire le informazioni inesatte sulle “origini della pandemia COVID-19 e sull’efficacia dei vaccini COVID-19, sulla giustizia razziale, sul ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e sulla natura del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina”.

Facebook ha creato un portale speciale per il DHS e i partner governativi per segnalare direttamente la disinformazione.

“Le piattaforme devono mettersi a proprio agio con il governo. È davvero interessante la loro esitazione”, ha scritto a febbraio Matt Masterson, dirigente di Microsoft ed ex funzionario del DHS, a Jen Easterly, direttore del DHS.

In una riunione di marzo, Laura Dehmlow, funzionario dell’FBI, ha avvertito che la minaccia di informazioni sovversive sui social media potrebbe minare il sostegno al governo degli Stati Uniti. Dehmlow, secondo le note della discussione a cui hanno partecipato dirigenti di Twitter e JPMorgan Chase, ha sottolineato che “abbiamo bisogno di un’infrastruttura mediatica che sia ritenuta responsabile”.

“Non ci coordiniamo con altre entità quando prendiamo decisioni sulla moderazione dei contenuti e valutiamo i contenuti in modo indipendente, in linea con le regole di Twitter”, ha scritto un portavoce di Twitter in una dichiarazione a The Intercept.

Esiste anche un processo formalizzato che consente ai funzionari governativi di segnalare direttamente i contenuti su Facebook o Instagram e di richiederne il blocco o la soppressione attraverso uno speciale portale di Facebook che richiede un’e-mail governativa o delle forze dell’ordine per essere utilizzato. Al momento in cui scriviamo, il “sistema di richiesta di contenuti” all’indirizzo facebook.com/xtakedowns/login è ancora attivo. Il DHS e Meta, la società madre di Facebook, non hanno risposto a una richiesta di commento. L’FBI ha rifiutato di commentare.

La missione del DHS di combattere la disinformazione, nata dalle preoccupazioni per l’influenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016, ha iniziato a prendere forma durante le elezioni del 2020 e in seguito agli sforzi per influenzare le discussioni sulla politica dei vaccini durante la pandemia di coronavirus. I documenti raccolti da The Intercept da una varietà di fonti, tra cui funzionari in carica e rapporti disponibili pubblicamente, rivelano l’evoluzione di misure più attive da parte del DHS.

Secondo una bozza della Quadrennial Homeland Security Review del DHS, il rapporto di base del DHS che delinea la strategia e le priorità del dipartimento nei prossimi anni, il dipartimento prevede di colpire le “informazioni imprecise” su una vasta gamma di argomenti, tra cui “le origini della pandemia COVID-19 e l’efficacia dei vaccini COVID-19, la giustizia razziale, il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e la natura del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina”.

“La sfida è particolarmente acuta nelle comunità emarginate”, si legge nel rapporto, “che sono spesso bersaglio di informazioni false o fuorvianti, come le false informazioni sulle procedure di voto che riguardano le persone di colore”.

L’inclusione del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021 è particolarmente degna di nota, dato che i Repubblicani della Camera, se dovessero conquistare la maggioranza alle elezioni di metà mandato, hanno promesso di indagare. “Questo fa sembrare Bengasi una questione molto più piccola”, ha dichiarato il deputato Mike Johnson, R-La, membro della Commissione per i Servizi Armati, aggiungendo che trovare risposte “sarà una priorità assoluta”.

Il modo in cui il governo definisce la disinformazione non è stato chiaramente articolato, e la natura intrinsecamente soggettiva di ciò che costituisce la disinformazione offre un’ampia possibilità ai funzionari del DHS di prendere decisioni politicamente motivate su ciò che costituisce un discorso pericoloso.

La natura intrinsecamente soggettiva di ciò che costituisce disinformazione offre un’ampia possibilità ai funzionari del DHS di prendere decisioni politicamente motivate su ciò che costituisce un discorso pericoloso.

Il DHS giustifica questi obiettivi – che si sono estesi ben oltre la sua originaria visione delle minacce straniere per includere la disinformazione di origine nazionale – sostenendo che le minacce terroristiche possono essere “esacerbate dalla disinformazione e dalla disinformazione diffusa online”. Ma il lodevole obiettivo di proteggere gli americani dai pericoli è stato spesso usato per nascondere manovre politiche. Nel 2004, ad esempio, i funzionari del DHS hanno subito pressioni da parte dell’amministrazione di George W. Bush per aumentare il livello di minaccia nazionale per il terrorismo, nel tentativo di influenzare gli elettori prima delle elezioni, secondo l’ex segretario del DHS Tom Ridge. I funzionari statunitensi hanno mentito regolarmente su una serie di questioni, dalle cause delle guerre in Vietnam e in Iraq al più recente offuscamento del ruolo del National Institutes of Health nel finanziamento della ricerca sul coronavirus dell’Istituto di virologia di Wuhan.

Questi precedenti non hanno impedito al governo degli Stati Uniti di cercare di diventare arbitro di ciò che costituisce un’informazione falsa o pericolosa su argomenti intrinsecamente politici. All’inizio di quest’anno, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha firmato una legge conosciuta dai sostenitori come “Stop WOKE Act”, che vieta ai datori di lavoro privati di fare corsi di formazione sul posto di lavoro in cui si afferma che la moralità di un individuo è privilegiata o oppressa in base alla sua razza, colore, sesso o origine nazionale.

La legge, secondo i critici, equivale a un’ampia soppressione del linguaggio ritenuto offensivo. La Fondazione per i Diritti Individuali e l’Espressione, o FIRE, ha intentato una causa contro DeSantis, sostenendo che si tratta di una “censura incostituzionale”. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato alcune parti della legge Stop WOKE, ritenendo che la legge violasse i diritti del Primo Emendamento dei lavoratori.

“I legislatori della Florida possono anche trovare il discorso dei querelanti ‘ripugnante’. Ma secondo il nostro schema costituzionale, il ‘rimedio’ per un discorso ripugnante è un discorso più ampio, non il silenzio forzato”, ha scritto il giudice Mark Walker, in un parere colorito che critica la legge.

Non è chiaro in che misura le iniziative del DHS influiscano sui social feed quotidiani degli americani. Durante le elezioni del 2020, il governo ha segnalato numerosi post come sospetti, molti dei quali sono stati poi rimossi, come rivelano i documenti citati nella causa del procuratore generale del Missouri. Un rapporto del 2021 dell’Election Integrity Partnership dell’Università di Stanford ha rilevato che su circa 4.800 elementi segnalati, le piattaforme tecnologiche sono intervenute sul 35%, rimuovendo, etichettando o bloccando in modo soft il discorso, il che significa che gli utenti hanno potuto visualizzare i contenuti solo dopo aver aggirato una schermata di avviso. La ricerca è stata condotta “in consultazione con la CISA”, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

Prima delle elezioni del 2020, le aziende tecnologiche, tra cui Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn e Verizon Media, si sono incontrate mensilmente con l’FBI, il CISA e altri rappresentanti del governo. Secondo NBC News, gli incontri facevano parte di un’iniziativa, ancora in corso, tra il settore privato e il governo per discutere di come le aziende avrebbero gestito la disinformazione durante le elezioni.

L’intensificazione degli sforzi di contro-disinformazione è iniziata nel 2018 a seguito di episodi di hacking di alto profilo ai danni di aziende statunitensi, quando il Congresso ha approvato e il Presidente Donald Trump ha firmato il Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, formando una nuova ala del DHS dedicata alla protezione delle infrastrutture critiche nazionali. Un rapporto dell’agosto 2022 dell’Office of Inspector General del DHS descrive la rapida accelerazione del processo di controllo della disinformazione.

Fin dall’inizio, il CISA si è vantato di una “missione evoluta” per monitorare le discussioni sui social media e “instradare i problemi di disinformazione” alle piattaforme del settore privato.

Nel 2018, l’allora Segretario della Sicurezza Nazionale Kirstjen Nielsen ha creato la Countering Foreign Influence Task Force per rispondere alla disinformazione elettorale. La task force, che comprendeva membri del CISA e dell’Ufficio per l’intelligence e l’analisi, ha generato una “threat intelligence” sulle elezioni e ha informato le piattaforme di social media e le forze dell’ordine. Allo stesso tempo, il DHS ha iniziato a notificare alle società di social media la disinformazione legata al voto che appariva sulle piattaforme sociali.

Il lavoro è svolto principalmente dal CISA, una sotto-agenzia del DHS incaricata di proteggere le infrastrutture critiche nazionali.

Il DHS, l’FBI e diverse entità del settore dei media si sono incontrate con cadenza bisettimanale già nel mese di agosto.

Il DHS ha preso in considerazione la possibilità di contrastare la disinformazione relativa ai contenuti che minano la fiducia nei sistemi finanziari e nei tribunali.

L’agente dell’FBI che ha preparato le piattaforme dei social media a smontare la storia del laptop di Hunter Biden ha continuato a svolgere un ruolo nelle discussioni sulle politiche del DHS.

Nel 2019, il DHS ha creato un’entità separata chiamata Foreign Influence and Interference Branch per generare informazioni più dettagliate sulla disinformazione, come risulta dal rapporto dell’ispettore generale. Nello stesso anno, il personale è cresciuto fino a comprendere 15 persone a tempo pieno e parziale dedicate all’analisi della disinformazione. Nel 2020, l’attenzione per la disinformazione si è ampliata fino a includere il Covid-19, secondo una valutazione della minaccia interna pubblicata dal segretario ad interim Chad Wolf.

Questo apparato ha avuto una prima fase di rodaggio durante le elezioni del 2020, quando il CISA ha iniziato a lavorare con altri membri della comunità di intelligence degli Stati Uniti. Il personale dell’Office of Intelligence and Analysis ha partecipato a “teleconferenze settimanali per coordinare le attività della Comunità di intelligence per contrastare la disinformazione legata alle elezioni”. Secondo il rapporto dell’IG, le riunioni hanno continuato a svolgersi ogni due settimane dopo le elezioni.

Le e-mail tra i funzionari del DHS, Twitter e il Center for Internet Security delineano il processo per tali richieste di rimozione nel periodo che precede il novembre 2020. Le note delle riunioni mostrano che le piattaforme tecnologiche sarebbero state chiamate a “elaborare le segnalazioni e fornire risposte tempestive, per includere la rimozione della disinformazione segnalata dalla piattaforma, ove possibile”. In pratica, questo significava spesso che i funzionari elettorali statali inviavano esempi di potenziali forme di disinformazione alla CISA, che poi li inoltrava alle società di social media per una risposta.

Sotto il presidente Joe Biden, l’attenzione alla disinformazione è continuata. Nel gennaio 2021, la CISA ha sostituito la Task Force Countering Foreign Influence con il team “Misinformation, Disinformation and Malinformation”, creato “per promuovere una maggiore flessibilità per concentrarsi sulla MDM generale”. A questo punto, la portata dell’impegno si è estesa oltre la disinformazione prodotta da governi stranieri, includendo anche le versioni nazionali. Secondo un funzionario della CISA citato nel rapporto dell’IG, il team MDM “contrasta tutti i tipi di disinformazione, per rispondere agli eventi attuali”.

Jen Easterly, direttrice della CISA nominata da Biden, ha subito chiarito che continuerà a spostare risorse all’interno dell’agenzia per combattere la diffusione di forme pericolose di informazione sui social media. “Si potrebbe affermare che ci occupiamo di infrastrutture critiche, e l’infrastruttura più critica è la nostra infrastruttura cognitiva, quindi credo che costruire la resilienza alla disinformazione e all’informazione sia incredibilmente importante”, ha detto Easterly, intervenendo a una conferenza nel novembre 2021.

Il dominio della CISA si è gradualmente ampliato fino a comprendere un maggior numero di argomenti che ritiene siano infrastrutture critiche. L’anno scorso, The Intercept ha riferito dell’esistenza di una serie di rapporti di intelligence sul campo del DHS che mettevano in guardia da attacchi alle torri cellulari, legati a teorici della cospirazione che ritengono che le torri 5G diffondano Covid-19. Un rapporto di intelligence ha sottolineato che queste teorie cospirative “stanno incitando ad attacchi contro l’infrastruttura di comunicazione”.

La CISA ha difeso le sue fiorenti autorità di monitoraggio dei social media, affermando che “una volta che la CISA ha notificato a una piattaforma di social media la disinformazione, la piattaforma di social media può decidere autonomamente se rimuovere o modificare il post”. Ma, come dimostrano i documenti rivelati dalla causa del Missouri, l’obiettivo della CISA è quello di rendere le piattaforme più sensibili ai suoi suggerimenti.

Alla fine di febbraio, Easterly ha scritto a Matthew Masterson, un rappresentante di Microsoft che in passato ha lavorato per la CISA, che sta “cercando di portarci in una posizione in cui la Fed possa lavorare con le piattaforme per comprendere meglio le tendenze di mis/dis, in modo che le agenzie competenti possano cercare di prebunk/debunk come utile”.

I verbali delle riunioni del Cybersecurity Advisory Committee della CISA, il principale sottocomitato che si occupa della politica di disinformazione alla CISA, mostrano uno sforzo costante per ampliare la portata degli strumenti dell’agenzia per sventare la disinformazione.

A giugno, lo stesso comitato consultivo del DHS per il CISA – che comprende il responsabile di Twitter per le politiche legali, la fiducia e la sicurezza Vijaya Gadde e la professoressa dell’Università di Washington Kate Starbird – ha redatto un rapporto per il direttore del CISA in cui si chiedeva un ruolo più ampio per l’agenzia nel plasmare l'”ecosistema dell’informazione”. Il rapporto invitava l’agenzia a monitorare da vicino “le piattaforme di social media di tutte le dimensioni, i media tradizionali, le notizie via cavo, i media iper partitici, le talk radio e altre risorse online”. Il rapporto sostiene che l’agenzia deve prendere provvedimenti per fermare la “diffusione di informazioni false e fuorvianti”, con particolare attenzione alle informazioni che minano “le istituzioni democratiche chiave, come i tribunali, o altri settori come il sistema finanziario o le misure di salute pubblica”.

Per raggiungere questi ampi obiettivi, secondo il rapporto, la CISA dovrebbe investire in ricerche esterne per valutare “l’efficacia degli interventi”, in particolare studiando il modo in cui la presunta disinformazione può essere contrastata e la velocità di diffusione dei messaggi. Geoff Hale, direttore dell’Iniziativa per la sicurezza elettorale della CISA, ha raccomandato l’uso di organizzazioni non profit di condivisione delle informazioni da parte di terzi come “camera di compensazione delle informazioni per evitare l’apparenza di propaganda governativa”.

Giovedì scorso, subito dopo l’acquisizione di Twitter da parte del miliardario Elon Musk, Gadde è stato licenziato dall’azienda.

Alejandro Mayorkas, segretario del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, parla durante una nuova conferenza a Brownsville, Texas, Stati Uniti, giovedì 12 agosto 2021. Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard e una delegazione di funzionari governativi di alto livello hanno avuto colloqui con funzionari statunitensi sui temi della migrazione, della sicurezza dei confini e dello sviluppo economico. Fotografo: Veronica G. Cardenas/Bloomberg via Getty ImagesAlejandro Mayorkas, segretario del Dipartimento di Sicurezza Nazionale, parla durante una nuova conferenza a Brownsville, Texas, il 12 agosto 2021. Foto: Veronica G. Cardenas/Bloomberg via Getty Images

L’amministrazione Biden, tuttavia, ha tentato di rendere pubblica una parte di questa infrastruttura nell’aprile 2022, con l’annuncio del Disinformation Governance Board. Le funzioni esatte del consiglio e il modo in cui avrebbe raggiunto l’obiettivo di definire e combattere la MDM non sono mai stati chiariti.

La commissione si è trovata di fronte a un immediato contraccolpo in tutto lo spettro politico. “Chi di noi pensa che il governo debba aggiungere alla sua lista di lavoro il compito di determinare cosa è vero e cosa è disinformazione? E chi pensa che il governo sia in grado di dire la verità?”, ha scritto Jack Shafer, critico dei media di Politico. “Il nostro governo produce bugie e disinformazione su scala industriale e lo ha sempre fatto. Sovraclassa le informazioni vitali per impedire che i suoi stessi cittadini si accorgano di nulla. Paga migliaia di assistenti stampa per giocare a nascondere il salame con i fatti”.

Il Segretario del DHS Alejandro Mayorkas ha alluso all’ampia portata dello sforzo di disinformazione dell’agenzia quando ha detto alla Commissione per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Governativi del Senato che il ruolo del comitato – che a quel punto era stato declassato a “gruppo di lavoro” – è quello di “sviluppare effettivamente linee guida, standard, guardrail per garantire che il lavoro in corso da quasi 10 anni non violi i diritti di libertà di parola, i diritti di privacy, i diritti civili e le libertà civili delle persone”.

“È stato abbastanza sconcertante, francamente”, ha aggiunto, “che il lavoro di disinformazione che è stato ben avviato per molti anni, attraverso diverse amministrazioni indipendenti, non sia stato guidato da guardrail”.

Il DHS ha infine eliminato il Disinformation Governance Board in agosto. Mentre i sostenitori della libertà di parola hanno esultato per lo scioglimento del consiglio, altri sforzi governativi per sradicare la disinformazione non solo sono continuati, ma si sono espansi fino a comprendere altre sotto-agenzie del DHS come la Customs and Border Protection, che “determina se le informazioni sul componente diffuse attraverso piattaforme di social media come Facebook e Twitter sono accurate”. Secondo il rapporto dell’ispettore generale, anche altre agenzie come l’Immigration and Customs Enforcement, il Science and Technology Directorate (le cui responsabilità includono “determinare se gli account dei social media sono bot o umani e come il caos causato dai bot influisce sul comportamento”) e il Secret Service hanno ampliato le loro competenze per includere la disinformazione.

Anche la bozza della Quadrennial Homeland Security Review 2022 del DHS, esaminata da The Intercept, conferma che il DHS considera la questione della disinformazione e della disinformazione come una parte crescente dei suoi compiti principali. Sebbene “l’antiterrorismo rimanga la prima e più importante missione del Dipartimento”, si legge nel documento, “il lavoro dell’agenzia su queste missioni è in evoluzione e dinamico” e deve ora adattarsi alle minacce terroristiche “esacerbate dalla disinformazione e dalla disinformazione diffusa online”, anche da “estremisti violenti interni”.

A tal fine, la bozza di revisione quadriennale chiede al DHS di “sfruttare tecnologie avanzate di analisi dei dati e di assumere e formare specialisti qualificati per comprendere meglio come gli attori delle minacce utilizzino le piattaforme online per introdurre e diffondere narrazioni tossiche destinate a ispirare o incitare alla violenza, nonché di collaborare con le ONG e altre parti della società civile per costruire la capacità di resistenza agli impatti delle false informazioni”.

L’ampia definizione di “attori minacciosi” che pongono rischi a infrastrutture critiche vagamente definite – un’area vasta come la fiducia nel governo, nella salute pubblica, nelle elezioni e nei mercati finanziari – ha preoccupato i libertari civili.

. “A prescindere dalle vostre convinzioni politiche, tutti noi abbiamo buone ragioni per essere preoccupati degli sforzi del governo per fare pressione sulle piattaforme private di social media affinché raggiungano le decisioni preferite dal governo su quali contenuti possiamo vedere online”, ha dichiarato Adam Goldstein, vicepresidente della ricerca di FIRE.

“Qualsiasi richiesta governativa alle piattaforme di social media di rivedere o rimuovere determinati contenuti”, ha aggiunto, “dovrebbe essere fatta con estrema trasparenza”.

L’espansione del DHS nel campo della disinformazione e della malinformazione rappresenta un’importante riorganizzazione strategica per l’agenzia, fondata nel 2002 in risposta agli attacchi dell’11 settembre come baluardo per coordinare le operazioni di intelligence e di sicurezza in tutto il governo. Allo stesso tempo, l’FBI ha dispiegato migliaia di agenti per concentrarsi sugli sforzi antiterrorismo, attraverso la creazione di reti di informatori e operazioni di intelligence volte a prevenire attacchi simili.

Ma le forme tradizionali di terrorismo, poste in essere da gruppi come Al Qaeda, si sono evolute con l’ascesa dei social media, con gruppi come lo Stato Islamico che utilizzano piattaforme come Facebook per reclutare e radicalizzare nuovi membri. Dopo un’iniziale riluttanza, i giganti dei social media hanno lavorato a stretto contatto con l’FBI e il DHS per aiutare a monitorare e rimuovere gli account affiliati all’ISIS.

Il direttore dell’FBI James Comey ha dichiarato alla Commissione Intelligence del Senato che le forze dell’ordine dovevano rapidamente “adattarsi e affrontare le sfide” poste dalle reti terroristiche che si erano dimostrate abili nell’attingere ai social media. Le agenzie di intelligence hanno sostenuto nuove startup progettate per monitorare il vasto flusso di informazioni attraverso i social network per comprendere meglio le narrazioni e i rischi emergenti.

“Il Dipartimento non è stato completamente riautorizzato dal suo inizio, oltre quindici anni fa”, ha avvertito nel 2018 la Commissione per la sicurezza interna del Senato. “Poiché il panorama delle minacce continua ad evolversi, il Dipartimento ha adattato la sua organizzazione e le sue attività per affrontare le minacce emergenti e proteggere la patria degli Stati Uniti. Questa evoluzione dei compiti e dell’organizzazione del Dipartimento, comprese la struttura e le operazioni della sede centrale del DHS, non è mai stata codificata in uno statuto”.

La successiva sconfitta militare delle forze dell’ISIS in Siria e Iraq, insieme al ritiro dall’Afghanistan, ha lasciato l’apparato di sicurezza interna senza un obiettivo. Nel frattempo, una nuova minaccia è entrata nel discorso. L’accusa che agenti russi abbiano seminato disinformazione su Facebook, facendo pendere le elezioni del 2016 verso Donald Trump, ha portato l’FBI a formare la Foreign Influence Task Force, un team dedicato alla prevenzione delle ingerenze straniere nelle elezioni americane.

Secondo i verbali delle riunioni del DHS di marzo, quest’anno la Foreign Influence Task Force dell’FBI comprende 80 persone che si concentrano sulla riduzione dei “dati sovversivi utilizzati per creare un cuneo tra la popolazione e il governo”.

“Il Dipartimento guiderà iniziative per aumentare la consapevolezza delle campagne di disinformazione rivolte alle comunità degli Stati Uniti, fornendo ai cittadini gli strumenti necessari per identificare e fermare la diffusione di operazioni informative volte a promuovere la radicalizzazione verso l’estremismo violento o la mobilitazione alla violenza”, ha dichiarato il Segretario ad interim del DHS Kevin McAleenan in un quadro strategico del settembre 2019.

Il DHS ha anche iniziato ad ampliare la sua sorveglianza per includere un’ampia gamma di attori nazionali visti come potenziali fonti di radicalizzazione e sconvolgimento. Un funzionario dell’FBI intervistato da The Intercept ha descritto come, nell’estate del 2020, durante le proteste per George Floyd, sia stato riassegnato dal suo normale lavoro di contrasto ai servizi segreti stranieri al monitoraggio degli account dei social media americani. (Il funzionario, non autorizzato a parlare pubblicamente, ha descritto la riassegnazione in condizione di anonimato).

Un promemoria del giugno 2020 con oggetto “Azioni per affrontare la minaccia rappresentata dai terroristi interni e da altri estremisti interni”, preparato dal quartier generale del DHS per Wolf, segretario del DHS ad interim di Trump, delinea piani per “espandere la condivisione di informazioni con il settore tecnologico” al fine di “identificare le campagne di disinformazione utilizzate da attori del DT [terrorismo interno] per incitare alla violenza contro infrastrutture, gruppi etnici, razziali o religiosi, o individui”. Il memorandum delinea piani per lavorare con partner del settore tecnologico privato per condividere informazioni non classificate del DHS su “attori del DT e le loro tattiche”, in modo che le piattaforme possano “muoversi efficacemente utilizzando i propri strumenti per far rispettare gli accordi con gli utenti/le condizioni di servizio e rimuovere i contenuti del DT”.

Anche Biden ha dato priorità a tali sforzi. L’anno scorso, l’amministrazione Biden ha pubblicato la prima Strategia nazionale per la lotta al terrorismo interno. La strategia identificava una “priorità più ampia: rafforzare la fiducia nel governo e affrontare l’estrema polarizzazione, alimentata da una crisi di disinformazione e disinformazione spesso incanalata attraverso le piattaforme dei social media, che può dividere gli americani e portare alcuni alla violenza”.

“Stiamo lavorando con i governi, la società civile e il settore tecnologico che condividono le nostre idee per affrontare i contenuti terroristici e di estremismo violento online, anche attraverso collaborazioni di ricerca innovative”, continua il documento strategico, aggiungendo che l’amministrazione sta “affrontando la crisi della disinformazione e della disinformazione, spesso incanalata attraverso i social e altre piattaforme mediatiche, che può alimentare una polarizzazione estrema e portare alcuni individui alla violenza”.

L’anno scorso, un’alta funzionaria dell’FBI addetta all’antiterrorismo è finita sotto tiro quando ha falsamente negato al Congresso che l’FBI monitora i social media degli americani e che quindi non ha notato le minacce che hanno preceduto l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. In realtà, l’FBI ha speso milioni di dollari in software di monitoraggio dei social media come Babel X e Dataminr. Secondo le linee guida ufficiali del Bureau, le attività autorizzate includono “la navigazione proattiva in Internet per trovare siti e servizi pubblicamente accessibili attraverso i quali avviene apertamente il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche e la promozione di crimini terroristici”.

Un altro funzionario dell’FBI, un ufficiale della Joint Terrorism Task Force, ha descritto a The Intercept di essere stato riassegnato quest’anno dalla divisione terrorismo internazionale del Bureau, dove aveva lavorato principalmente su casi riguardanti Al Qaeda e il gruppo dello Stato Islamico, alla divisione terrorismo interno per indagare sugli americani, compresi gli individui antigovernativi come gli estremisti violenti a sfondo razziale, i cittadini sovrani, le milizie e gli anarchici.

Lavorano sotto copertura online per penetrare nelle chat room dei social network, nei forum online e nei blog per individuare, penetrare, smantellare e distruggere le organizzazioni terroristiche esistenti ed emergenti attraverso forum online, chat room, bacheche, blog, siti web e social network, ha dichiarato il funzionario dell’FBI, che non aveva il permesso di parlare in via ufficiale.

La legge sulla privacy del 1974, promulgata dopo lo scandalo Watergate, limita la raccolta di dati governativi sugli americani che esercitano i loro diritti del Primo Emendamento, una salvaguardia che i gruppi per le libertà civili hanno sostenuto limitare la capacità del DHS e dell’FBI di sorvegliare i discorsi politici americani espressi sui social media. Lo statuto, tuttavia, mantiene delle esenzioni per le informazioni raccolte ai fini di un’indagine penale o di polizia.

“Non ci sono vincoli legali specifici sull’uso dei social media da parte dell’FBI”, ha dichiarato a The Intercept Faiza Patel, direttore senior del programma libertà e sicurezza nazionale del Brennan Center for Justice. “Le linee guida del procuratore generale consentono agli agenti di esaminare i social media prima di qualsiasi indagine. Quindi è un po’ un Far West là fuori”.

Il primo funzionario dell’FBI, che The Intercept ha intervistato nel 2020 durante le rivolte di George Floyd, ha lamentato la deriva verso il monitoraggio senza mandato degli americani dicendo: “Amico, non so nemmeno più cosa sia legale”.

In retrospettiva, il reportage del New York Post sul contenuto del computer portatile di Hunter Biden prima delle elezioni del 2020 fornisce un caso di studio eloquente di come questo funzioni in un ambiente sempre più di parte.

Gran parte dell’opinione pubblica ha ignorato la notizia o ha dato per scontato che fosse falsa, dato che oltre 50 ex funzionari dell’intelligence hanno accusato la storia del portatile di essere una creazione di una campagna di “disinformazione russa”. I media mainstream sono stati influenzati dalle accuse di interferenza elettorale nel 2016 e, a dire il vero, Trump ha tentato di usare il portatile per disturbare la campagna di Biden. Twitter ha finito per vietare i link al rapporto del New York Post sul contenuto del portatile durante le settimane cruciali che hanno preceduto le elezioni. Anche Facebook ha bloccato la possibilità per gli utenti di visualizzare la storia.

Negli ultimi mesi è emerso un quadro più chiaro dell’influenza del governo.

In agosto, in un’apparizione al podcast di Joe Rogan, l’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha rivelato che Facebook aveva limitato la condivisione del servizio del New York Post dopo una conversazione con l’FBI. “L’antefatto è che l’FBI è venuta da noi – alcuni membri del nostro team – e ci ha detto: “Ehi, solo perché lo sappiate, dovreste essere in allerta sul fatto che c’è stata molta propaganda russa nelle elezioni del 2016″”, ha detto Zuckerberg a Rogan. L’FBI ha detto loro, ha detto Zuckerberg, che “abbiamo ricevuto un avviso che in pratica sta per esserci una specie di dump”. Quando la storia del Post è uscita nell’ottobre 2020, Facebook ha pensato che “corrispondesse a quello schema” che l’FBI aveva detto di tenere d’occhio.

Zuckerberg ha dichiarato di essersi pentito della decisione, così come Jack Dorsey, all’epoca amministratore delegato di Twitter. Nonostante le affermazioni secondo cui il contenuto del portatile sarebbe stato falsificato, il Washington Post ha confermato che almeno alcune delle e-mail contenute nel portatile erano autentiche. Il New York Times ha autenticato le e-mail contenute nel portatile – molte delle quali citate nell’articolo originale del New York Post dell’ottobre 2020 – che i pubblici ministeri hanno esaminato nell’ambito dell’indagine del Dipartimento di Giustizia volta a stabilire se il figlio del presidente abbia violato la legge su una serie di questioni, tra cui il riciclaggio di denaro, i reati fiscali e la registrazione delle lobby straniere.

I documenti depositati in tribunale federale nell’ambito di una causa intentata dai procuratori generali del Missouri e della Louisiana aggiungono nuovi dettagli all’aneddoto di Zuckerberg, rivelando che i funzionari che guidano la spinta per espandere la portata del governo nella disinformazione hanno anche giocato un ruolo silenzioso nel plasmare le decisioni dei giganti dei social media intorno alla storia del New York Post.

Secondo i documenti depositati presso la corte federale, due agenti dell’FBI precedentemente non citati – Elvis Chan, agente speciale dell’FBI presso l’ufficio di San Francisco, e Dehmlow, capo sezione della Task Force per l’Influenza Estera dell’FBI – sono stati coinvolti in comunicazioni di alto livello che avrebbero “portato alla soppressione” da parte di Facebook del servizio del Post.

La storia del laptop di Hunter Biden è stata solo l’esempio più eclatante di pressioni esercitate dalle forze dell’ordine sulle aziende tecnologiche. In molti casi, gli account Facebook e Twitter segnalati dal DHS o dai suoi partner come pericolose forme di disinformazione o potenziale influenza straniera erano chiaramente account parodistici o con un numero di follower o di influenza praticamente nullo.

A maggio, il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt ha avviato un’azione legale per contrastare quelli che considera gli ampi sforzi dell’amministrazione Biden per fare pressione sulle società di social media affinché moderino alcune forme di contenuti che appaiono sulle loro piattaforme.

La causa denuncia gli sforzi del governo per censurare alcune storie, soprattutto quelle relative alla pandemia. Vengono inoltre citate diverse agenzie governative che hanno partecipato agli sforzi per monitorare il discorso e la “collusione aperta” tra l’amministrazione e le società di social media. Il documento identifica, ad esempio, le e-mail tra funzionari del National Institutes of Health, tra cui il dottor Anthony Fauci, e Zuckerberg all’inizio della pandemia, e rivela le discussioni in corso tra alti funzionari dell’amministrazione Biden e dirigenti di Meta sullo sviluppo di politiche di moderazione dei contenuti su una serie di questioni, tra cui quelle relative a elezioni e vaccini.

Gli avvocati dell’amministrazione Biden hanno risposto in tribunale sostenendo che i querelanti non sono legittimati e che le aziende di social media hanno perseguito politiche di moderazione dei contenuti di propria volontà, senza alcuna influenza “coercitiva” da parte del governo. Il 21 ottobre, il giudice che presiede il caso ha concesso ai procuratori generali il permesso di deporre contro Fauci, i funzionari del CISA e gli specialisti della comunicazione della Casa Bianca.

Sebbene la causa abbia un taglio decisamente di parte, puntando il dito contro l’amministrazione Biden per il presunto tentativo di controllare il discorso privato, molte delle citazioni in giudizio richiedono informazioni che si estendono all’era Trump e forniscono una finestra sull’assurdità dello sforzo in corso.

“Ci sono prove sempre più evidenti che i funzionari del ramo legislativo ed esecutivo stiano usando le società di social media per praticare la censura per via surrogata”, ha dichiarato Jonathan Turley, professore di legge alla George Washington University, che ha scritto sulla causa. È assiomatico che il governo non possa fare indirettamente ciò che gli è vietato fare direttamente”.

Se i funzionari governativi dirigono o facilitano tale censura, ciò solleva serie questioni legate al Primo Emendamento”.

Durante le elezioni del 2020, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, in un’e-mail inviata a un funzionario di Twitter, ha trasmesso informazioni su una potenziale minaccia alle infrastrutture critiche degli Stati Uniti, citando gli avvertimenti dell’FBI, in questo caso su un account che avrebbe potuto compromettere l’integrità del sistema elettorale.

L’utente Twitter in questione aveva 56 follower e una biografia che recitava “dm us your weed store locations (hoes be mad, but this is a parody account)”, sotto un’immagine di Blucifer, la scultura di cavallo demoniaco alta 32 piedi che si trova all’ingresso dell’aeroporto internazionale di Denver.

“Non siamo sicuri che si possano intraprendere azioni, ma volevamo segnalarli per prendere in considerazione la questione”, ha scritto un funzionario statale nella mail, inoltrando altri esempi di account che potrebbero essere confusi con entità governative ufficiali. Il rappresentante di Twitter ha risposto: “Faremo un’escalation. Grazie”.

Ogni e-mail della catena riportava una dichiarazione di non colpevolezza: l’agenzia “non ha né vuole avere la capacità di rimuovere o modificare le informazioni rese disponibili sulle piattaforme dei social media”.

Questo slogan, tuttavia, preoccupa i sostenitori della libertà di parola, che notano come l’agenzia stia cercando di aggirare il Primo Emendamento esercitando continue pressioni sulle aziende private di social media. “Quando il governo suggerisce qualcosa, non è difficile togliere il guanto di velluto e ottenere il pugno di ferro”, ha dichiarato Adam Candeub, professore di diritto alla Michigan State University. “E considererei tali azioni, soprattutto quando sono burocratizzate, come un’azione essenzialmente statale e una collusione del governo con le piattaforme”.

“Se un governo autoritario straniero inviasse questi messaggi”, ha osservato Nadine Strossen, ex presidente dell’American Civil Liberties Union, “non c’è dubbio che la chiameremmo censura”.

Correzione: 2 novembre 2022

A causa di un errore di redazione, dopo la pubblicazione del 1° novembre, il pezzo ha brevemente affermato che un funzionario del DHS aveva scritto a un funzionario di Microsoft che “le piattaforme devono mettersi a proprio agio con il governo”. In realtà, è successo il contrario: Matt Masterson, dirigente Microsoft ed ex funzionario del DHS, ha inviato un messaggio a Jen Easterly, direttore del DHS.

