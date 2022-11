Gotti Tedeschi sobre el libro de Stefano Fontana: ¿Ateísmo católico?

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece oportuno ofrecer a vuestra atención este artículo del profesor Gotti Tedeschi aparecido en Il Pensiero Cattolico. Feliz lectura.

Ettore Gotti Tedeschi habla del libro de Stefano Fontana “Ateismo cattolico?” [¿El ateísmo católico?]. Parte de un texto de Marcello Pera que lee a San Agustín y a Kant, considerando que este último quería unir Razón y Escritura. Kant era un hombre muy religioso, pero no católico. Un estímulo útil para la reflexión.

Barile retoma oprtunamente una consideración de Fontana sobre Kant (“la exaltación de la religión en Kant no es realmente tal, ya que no es más que un nombre diferente para una moral plenamente autónoma, un requisito o una condición de la moral”), dando a entender (si no he llegado a entender bien), que esta afirmación habría horrorizado a Kant, quien creía en una moral objetiva, no en una moral autoproducida por el individuo. Precisamente.

No entro en la valoración por “incompetencia filosófica” y sin querer en modo alguno ofrecer mi alternativa de pensamiento, pero, para comprender mejor y profundizar la relación entre Kant y el cristianismo, propongo al lector de Il Pensiero Cattolico, la lectura del último libro escrito por el profesor Marcello Pera, filósofo y amigo (ex presidente del Senado, autor del libro Senza Radici, escrito en 2005 con Joseph Ratzinger y del libro Perché dobbiamo dirci cristiani, de 2008, con prólogo del papa Benedicto XVI ), que está estacionado en el “Atrio de los Gentiles” desde hace algún tiempo, esperando ser invitado a entrar…, pero ya no encuentra ni siquiera al guardián del llamado Atrio. Patio que puede haber estado cerrado permanentemente durante algunos años…

Marcello Pera publicó en septiembre de 2022 (con Morcelliana) el ensayo Lo sguardo della Caduta. Agostino e la superbia del secolarismo [La mirada de la caída. Agustín y la soberbia del laicismo], donde afronta también la influencia de San Agustín en Kant (los siguientes comentarios son sólo fruto de mi intento de comprender el escrito de MarcelloPera). Esto explorando la relación que Kant tenía con el cristianismo, al que no pretendía corregir, sino presentarlo a la razón, explicarlo y comunicarlo, porque (según Kant) si el cristianismo fuera llevado de nuevo a los límites de la razón, la fe cristiana podría encontrar la capacidad de ser universalmente compartida de manera convincente. Kant reconocía que el cristianismo era la mejor y más adecuada religión, ya que la moral de la -razón práctica- es deontológica y se fundamenta en el deber de ser santo, en un régimen de libertad personal. Dado que para Agustín la “Mirada de la Caída” es la esencia del cristianismo, la estrategia de Kant parece haber sido la de hacer comprender el pecado original a través de la razón, con la ayuda de la gracia. Kant pretendía racionalizar el cristianismo haciendo sinergia con el proyecto de Agustín de cristianizar la razón.

La intención de Kant parece ser la de probar la unidad de la Razón y la Escritura.

Marcello Pera recuerda al lector que la desconfianza hacia Kant ha sido muchas veces también desconfianza hacia Agustín. Kant es demasiado optimista y confía demasiado en la razón, mientras que Agustín es demasiado pesimista y confía “demasiado” en la fe. Pero Agustín ganó la batalla al fundar (gracias a su fe) una doctrina y una cultura cristianas (“La Carta de Occidente”). Kant, en cambio, fracasó en su proyecto de unir Razón y Escritura.

Ettore GottiTedeschi

Publicado originalmente en italiano el 7 de noviembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/11/07/gotti-tedeschi-sul- libro-di-stefano-fontana- ateismo-cattolico/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

